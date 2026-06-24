Три миниатюрных амулета-топорика обнаружили на раскопе в Пскове

Три миниатюрных амулета-топорика обнаружили на Ольгинском-10 раскопе на улице Пароменской в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.

Подобные амулеты известны по всей Руси. При этом большинство из них обнаружили в культурном слое городов. Встречаются топорики и за пределами древнерусских княжеств – там, где русские дружинники собирали дань и совершали военные походы.

В Древней Руси боевые топоры были основным оружием «отроков» (младших дружинников). «А амулеты-топорики воспроизводят не обобщенный образ топора, а конкретный тип боевого оружия», – поделились сотрудники центра.

По мнению экспертов, в бронзовых амулетах-топориках можно видеть своеобразные знаки принадлежность к воинскому сословию. Давались они сыновьям дружинников при постригах. Когда мальчик становился младшим дружинником, топорик-амулет играл роль оберега, который защищал своего владельцах на поле боя и в походах.