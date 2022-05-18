Михаил Ведерников о DDoS-атаках на сайты псковских СМИ: Мы выдержали

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках очередного видеообращения «Своих не бросаем», которое он опубликовал в своём Телеграм-канале 18 мая, прокомментировал DDoS-атаки, которые велись на прошлых выходных на региональные информационные ресурсы.

Он отметил, что на протяжении нескольких дней беспрецедентной DDoS-атаке подвергались сайты «Псковской правды», Псковского агентства информации, Луки.ру, а также ГТРК «Псков».

«На пике число запросов на сайт ПАИ достигло 2,5 тыс. в секунду – это действительно космические цифры», – заявил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также заявил, что атаки на региональные информационные ресурсы, очевидно, велись в ответ на публикацию материалов по теме нарастающей в прибалтийских странах русофобии.

«Сложно предположить, сколько средств наши недоброжелатели угробили на эту атаку, но пока никаких результатов им это не принесло. Мы выдержали. Сайты работают, пусть и медленнее, чем обычно», – подчеркнул Михаил Ведерников.