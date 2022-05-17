Александр Козловский: Если мы хотим сделать Россию более комфортной для проживания, то мы должны понимать, что налоги необходимо платить

«Если мы действительно хотим сделать Россию ещё более комфортной для проживания, то мы должны понимать, что налоги необходимо платить», – заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире ПАИ-live.

Он считает, что ушедших в тень владельцев апартаментов для туристов необходимо выводить на свет, особенно сейчас, когда нужны налоги в бюджет. По мнению депутата, этим вопросом необходимо предметно заняться.

Александр Козловский отметил, что все доходы граждан должны учитываться. «Другое дело, какой выбрать подход, как с этого платить налоги», – сказал он.

По мнению депутата, все налоги должны быть приемлемыми для граждан.

«Поэтому в этом вопросе необходимо найти золотую середину. В то же время мы должны понимать, что легализация налогов должна быть. Эту систему, конечно, необходимо упрощать, делать более доступной для понимания граждан. Но мы всё равно должны к этому идти, если мы хотим, чтобы у нас развивалось ЖКХ, было благоустроено больше дворовых территорий – это всё делается за счёт налогов, сборов», – подчеркнул Александр Козловский.

Депутат Госдумы считает не совсем правильным, когда граждане зарабатывают деньги, но не платят налоги, при этом требуя, чтобы в стране были комфортные социальное и медицинское обслуживание, образование. «Здесь нужно вводить ответственность. Но это надо разъяснять гражданам и всё это надо делать планомерно», – считает Александр Козловский.

С 1 по 10 мая Псковскую область посетили более 76 тыс. человек. Эксперты отмечали, что все апартаменты были заняты, однако было замечено, что многие апартаменты перешли на нелегальное положение.