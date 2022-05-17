Губернатор Псковской области занял четвёртое место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял четвертое место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях за 9-15 мая. Об этом говорят результаты исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава региона поднялся на восемь строчек.
Михаил Ведерников
Фото: Андрей Степанов
Лидерами стали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Коми Владимир Уйба.
В рейтинге рассматриваются официальные аккаунты глав регионов России. Для участников по специальной формуле рассчитывается индекс активности в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram) за неделю.