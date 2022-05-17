Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор Псковской области занял четвёртое место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях

17 мая 2022 года, 17:38

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял четвертое место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях за 9-15 мая. Об этом говорят результаты исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава региона поднялся на восемь строчек.

Губернатор Псковской области занял четвёртое место в рейтинге активности глав регионов в соцсетях
Михаил Ведерников
Фото: Андрей Степанов

Лидерами стали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Коми Владимир Уйба.

В рейтинге рассматриваются официальные аккаунты глав регионов России. Для участников по специальной формуле рассчитывается индекс активности в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram) за неделю.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады
Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа