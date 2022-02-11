Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

Репортаж о Псковской области покажут в передаче «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым 13 февраля в 20:00. Об этом сообщает группа Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в «Вконтаке».

Съемочная группа телеканала «Россия 1» работает в Псковском кремле. Как сообщили в сообществе, планируется снять репортаж о регионе, взять интервью у губернатора Михаила Ведерникова, а также показать Псковский кремль и его достопримечательность – меч князя Довмонта-Тимофея.

«Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», – рассказали сотрудники музея-заповедника.

