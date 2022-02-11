Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / ТВ

Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

11 февраля 2022 года, 14:44

Репортаж о Псковской области покажут в передаче «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым 13 февраля в 20:00. Об этом сообщает группа Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в «Вконтаке».

Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

Фото: группа Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в «Вконтаке»

Съемочная группа телеканала «Россия 1» работает в Псковском кремле. Как сообщили в сообществе, планируется снять репортаж о регионе, взять интервью у губернатора Михаила Ведерникова, а также показать Псковский кремль и его достопримечательность – меч князя Довмонта-Тимофея.

«Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», – рассказали сотрудники музея-заповедника.

Репортаж о Псковской области покажут в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым

Фото: группа Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в «Вконтаке»

Рукоять меча отделана позолоченным серебром, и она, по словам исследователей, древнее клинка, который на 10 сантиметров укорочен со стороны рукояти.

На лезвии находится клеймо австрийских оружейников города Пассау, изображающее «бегущего волчка», выполненное точечным образом.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пять региональных культурных деятелей получили звание «Душа земли Псковской»
Алексей Саенко занял должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова
Ксения Железникова возглавит Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области
Псковская спортсменка завоевала серебряную медаль в Первенстве России по лёгкой атлетике
Тариф на посещение муниципальных бань в Пскове увеличится на 30 рублей
Почти 288 тысяч человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области
Более 700 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Несколько жилых домов и четыре детских сада остались без горячей воды и отопления на Завеличье в Пскове
Житель Себежа умер в карете скорой после ДТП

Комментарии

Авторизация
No comments
Космос — не черный!

Культура
3 февраля 12:01

Космос — не черный!

Выставка победителей международного детского конкурса открылась в Пскове

Связанные водой и смолой

Культура / Выставка
26 января 19:34

Связанные водой и смолой

Три друга открывают в Пскове уникальную выставку
«Это было самое интересное и насыщенное время»

Культура
11 января 15:32

«Это было самое интересное и насыщенное время»

Один из старейших авторов «Псковской правды» отмечает 75-летие