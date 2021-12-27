Тротуар Троицкого моста в Пскове станет меньше почти на треть после реконструкции

После реконструкции тротуар Советского (Троицкого) моста уменьшится до двух метров. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на данные из проектной документации на сайте Госзакупок.

Сейчас ширина тротуара приблизительно 2,85 метра, после реконструкции она может уменьшиться почти на треть – до 2 метров.

Инженер и строитель Николай Мельков сообщает на своей странице «ВКонтакте», что данная ситуация напомнила ему реконструкцию моста 50-летия Октября, когда тротуар уменьшили в пользу автодороги.