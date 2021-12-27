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Общество

Тротуар Троицкого моста в Пскове станет меньше почти на треть после реконструкции

27 декабря 2021 года, 15:01

После реконструкции тротуар Советского (Троицкого) моста уменьшится до двух метров. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на данные из проектной документации на сайте Госзакупок.

Тротуар Троицкого моста в Пскове станет меньше почти на треть после реконструкции

Скриншот из документа. Мост до реконструкции

Сейчас ширина тротуара приблизительно 2,85 метра, после реконструкции она может уменьшиться почти на треть – до 2 метров.

Инженер и строитель Николай Мельков сообщает на своей странице «ВКонтакте», что данная ситуация напомнила ему реконструкцию моста 50-летия Октября, когда тротуар уменьшили в пользу автодороги.

Тротуар Троицкого моста в Пскове станет меньше почти на треть после реконструкции

«Добрались до Советского (Троицкого) моста, сейчас мост шириной 18,7 метра, а пешеходная часть 2,8 метра. Но в результате реконструкции моста пешеходная часть сократится до 2 метров, а общая ширина увеличится до 20,7 метра. Делается это для того, что бы машинкам стало удобнее ездить, поэтому проезжую часть увеличивают до полноценных четырёх полос – шириной 3,25 м (сейчас согласно схеме ОДД на мосту три полосы)», – написал Николай Мельков.

Работы по реконструкции моста проводятся в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Они должны быть окончены до 31 июля 2023 года.

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