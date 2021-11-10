Проекты мемориалов, посвященные событиям в Моглино, победили в конкурсе «Без срока давности. Минута молчания»

Два проекта, посвященных трагическим событиям в деревне Моглино Псковской области, победили в всероссийском студенческом архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект «Тени войны» Анастасии Бойко из Оренбургского госуниверситета признали лучшим в номинации «Лучшее архитектурное решение». Студентки Российского университета дружбы народов Елизавета Кассай и Влада Клакова получили дипломы победителей за лучшее образное воплощение проекта мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря.

«Память о мирных гражданах, пострадавших от рук нацистских преступников, должна сохраняться не только историками. Очень важно, что идеи о новых мемориалах в местах памяти предложили именно молодые архитекторы, которые готовы заниматься такой важной и нужной работой», – заявила депутат Государственной Думы РФ, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Всего на конкурс подали порядка 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. Организаторы провели пять вебинаров, где обсудили со студентами работу с архивными документами, создание образов на основе исторической достоверности, современные архитектурные решения.

Кроме проектов мемориала на месте трагических событий у деревни Моглино, студенты создали ряд архитектурных решений в память о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной Войны.

В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Жюри выбрало 33 проекта мемориалов. Организаторы создали каталог лучших проектов и вручили его вместе с памятными подарками всем финалистам и победителям.

Организаторами конкурса стали Поисковое движение России, ассоциации ведущих вузов в области урбанистики и развития территорий «Национальная академия урбанистики и развития территорий», Московский архитектурный институт при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.