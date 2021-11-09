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Общество

Псковичи с ПЦР-тестом и медотводом могут посещать читальный зал госархива

9 ноября 2021 года, 14:32

Государственный архив Псковской области сообщил об изменениях правил посещения читальных залов в своем Instagram-аккаунте.

Псковичи с ПЦР-тестом и медотводом могут посещать читальный зал госархива

Фото: Андрей Степанов

С 9 ноября в соответствии с внесенными в Указ Губернатора изменениями от 08.11.2021 для посещения читальных залов необходимо предъявить: либо документ, подтверждающий пройденную вакцинацию от ковида; либо документ о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения читальных залов; либо документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем или заместителем руководителя медучреждения, выдавшего документ, а также ПЦР-тест, взятый не ранее чем за три календарных дня до дня посещения читальных залов.

Государственный архив также подчеркивает важность предварительной записи для работы в читальных залах.

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