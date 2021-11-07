8 ноября в 9 утра выйдет новый выпуск «Псковского телеграма Online»

8 ноября в 9:00 в прямой эфир выйдет второй выпуск «Псковского телеграма Online». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В следующем выпуске нового видеопроекта ведущие расскажут, что интересного произойдет в Псковской области на предстоящей неделе.

В планах участие в прямом эфире нескольких гостей. На этот раз ими должны стать люди, которые отвечают за тепло, уют и ценности в регионе.

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев напоминают, что «Псковский телеграм Online» - это неформальный разговор в прямом эфире, в котором возможны самые разные неожиданности.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в Вконтакте, в Telegram-канале «Псковские новости». Свежий выпуск также планируется транслировать в Instagram-аккаунте ПАИ.