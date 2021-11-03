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Общество

Псковскую область на конкурсе арт-объектов представит опочецкий динозавр

3 ноября 2021 года, 15:25

Опочецкий динозавр из автозапчастей представит Псковскую область на конкурсе народных арт-объектов «Туту Арт». Об этом сообщается на сайте конкурса. Псковский арт-объект будет участвовать в пятом туре.

Псковскую область на конкурсе арт-объектов представит опочецкий динозавр

Фото: Псковское агентство информации

Скульптуру динозавра из автомобильных запчастей сконструировал сварщик-любитель из Опочки Роман Кириллов. Ранее данный арт-объект был включен в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Для нее создали специальную 3D-модель опочецкого динозавра из автохлама.

За выход в финал в пятом этапе конкурса «Туту Арт» будут бороться восемь народных арт-объектов из Северо-Западного региона. В их число вошли также парусная лодка «Конек» из Мурманской области, подлодка «Кит» из Санкт-Петербурга, остановка «Возвращайся домой» из села Пежма Архангельской области, «Крошки-хомлины» из Калининграда, паровоз на даче из посёлка Ульяновка Ленинградской области, замок на Валдае из города Валдай Новгородской области и «Зайцы-антивандалы» из Республики Карелия. 

Народное голосование пятого этапа начнется на сайте art.tutu.ru 9 ноября и продлится до 16 ноября.

Всего в конкурсе «Туту Арт» участвуют 85 арт-объектов из всех регионов России. Для голосования они были разбиты на 10 туров. Победители каждого этапа выйдут в финал конкурса. Главный народный арт-объект России назовут 24 января 2022 года.

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