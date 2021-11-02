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Общество

Свыше 3 тысяч обращений обработал за октябрь ЦУР Псковской области

2 ноября 2021 года, 16:45

3 тыс. 195 обращений обработали в октябре сотрудники Центра управления регионом Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ЦУР.

Свыше 3 тысяч обращений обработал за октябрь ЦУР Псковской области

Фото: Центр управления регионом Псковской области

Согласно составленному рейтингу, лидером в октябре стал коронавирус. По этой теме было получено почти треть обращений, более 31% от их общего количества. На второй строчке рейтинга оказалась тема здравоохранения. По ней жители Псковской области отправили 14,6% поступивших обращений. Третье замыкающее место заняла дорожная тема. Вопросы по дорогам региона задавались в 11,8% обращениях.

За октябрь Центр управления регионом ускорил восстановление водоснабжения в деревне Уграда Псковского района, а также помог решить проблему с освещением в Острове. Кроме того, после обращений псковичей в социальных сетях регоператором были приведены в порядок контейнерные площадки.

Для того чтобы ЦУР Псковской области зафиксировал обращение, псковичам следует рассказать о проблеме в комментариях социальных сетей профильных комитетов, псковских пабликов или на своей личной странице в посте. Кроме того, жители региона могут задать свои вопросы органам власти и найти интересующую их информацию через мессенджеры Telegram и Viber. Для запуска чат-бота необходимо перейти по ссылке и следовать инструкциям.

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