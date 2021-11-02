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Общество

Новости о коррупции и ритуальных услугах были самыми цитируемыми у «Псковской правды» в октябре

2 ноября 2021 года, 15:21

Самыми цитируемыми новостями «Псковской правды» в октябре стали публикации о коррупционных делах, возбуждённых Псковской таможней, об особенностях рынка ритуальных услуг, о пострадавших от телефонного мошенничества и о победе журналистки Светланы Синцовой на конкурсе «СеЗам-2021». По данным сервиса «Медиалогия», в октябре индекс цитируемости «Псковской правды» составил 0,13, что позволило газете войти в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона.

Новости о коррупции и ритуальных услугах были самыми цитируемыми у «Псковской правды» в октябре

Лидером по итогам месяца стало Псковское агентство информации, у которого индекс цитируемости составил 21,36. В сумме за месяц другие СМИ использовали публикации ПАИ 5 тыс. 31 раз.

На втором месте ПЛН с показателем в 1  тыс. 811 цитат и ИЦ 19,45. Третью строчку рейтинга заняло ГТРК «Псков», который цитировали 484 раза (ИЦ 3,59).

На четвёртом месте оказался портал luki.ru с ИЦ 2,38 (645 цитат). Замыкает пятерку «АиФ Псков», индекс цитируемости этого издания составил 1,53, за месяц зафиксированы 410 упоминаний.

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