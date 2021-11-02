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Общество

В январе в Пскове планируют открыть памятник Петру I

2 ноября 2021 года, 15:20

Памятник Петру I планируют открыть возле Псковской областной прокуратуры 12 января 2022 года в день празднования 300-летия прокуратуры России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе в Пскове планируют открыть памятник Петру I

Фото: ПАИ

На данный момент над созданием монумента трудятся архитекторы, отливая памятник Петру I в палатке, установленной на территории областной прокуратуры.

Как ранее отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин внешний вид монумента, а также план благоустройства сквера у здания ведомства уже утверждены и согласованы.

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