В январе в Пскове планируют открыть памятник Петру I

Памятник Петру I планируют открыть возле Псковской областной прокуратуры 12 января 2022 года в день празднования 300-летия прокуратуры России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент над созданием монумента трудятся архитекторы, отливая памятник Петру I в палатке, установленной на территории областной прокуратуры.

Как ранее отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона, главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин внешний вид монумента, а также план благоустройства сквера у здания ведомства уже утверждены и согласованы.