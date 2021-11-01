Одна из крупнейших в России заправок для автобусов открылась в Пскове

В Пскове на улице Леона Поземского, 115 открылась одна из крупнейших в России заправок для автобусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации. На открытии АЗС присутствовал губернатор региона Михаил Ведерников.

Как отметил генеральный директор «Брянской нефтяной компании» Илья Линник, одновременно под навесом могут заправляться газом 10 автобусов. Кроме того, на АЗС также смогут заправляться и легковые автомобили, оборудованные под метан.

Одним из главных преимуществ открывшейся газовой АЗС выступает ее близкое нахождение к «Псковпассажиравтотрансу», 45 автобусов которого здесь будут обслуживаться, а также высокая скорость заправки.