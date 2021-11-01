Мальчика, ставшего героем видеоролика областной филармонии, ищут в Пскове

Псковская областная филармония ищет мальчика, попавшего в их видеоролик в Instagram. Видеозапись уже насчитывает более 670 тыс. просмотров. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

Как рассказывает Елизавета Барышникова, в Instagram-аккаунте Псковской областной филармонии опубликовали видеоролик, главным действующим лицом которого стал мальчик, идущий по улице под слова «В жизни обязательно должны быть паузы...», наложенные на грустную музыку. Ребенок тащит по асфальту сменку, а в другой руке держит кленовый листик.

«Там такой мальчик трогательный… с такой надеждой, что не стоит сдаваться. Мальчик тащит за собой сменку, а в правой руке у него кленовый листик. В инстаграме мы набрали более 670 тысяч просмотров», – поделилась Елизавета Барышникова.

Директор филармонии также отметила, что было бы хорошо найти героя ролика и пригласить в БКЗ, хотя бы на детский балет. Она призвала узнавших мальчика из видео написать в один из аккаунтов Псковской областной филармонии или Псковского агентства информации.