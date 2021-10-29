Елкин: Надо развивать в Пскове велоиндустрию

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул необходимость развития велоиндустрии в Пскове во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

«Надо развивать в городе велоиндустрию, – заявил Борис Елкин. – Нужно работать в трёх направлениях – тротуары, велодорожки и проезжая часть, по которой передвигаются автомобили».

На вопрос о целесообразности одностороннего движения на улице Герцена и. п. главы администрации Пскова ответил, что данное проектное решение можно пересмотреть, но там уже присутствует велосипедная дорожка, которую «не хотелось бы убирать».