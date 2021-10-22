Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»

В этому году у Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021», проводимой Псковским агентством информации, появилась новая номинация «Экомышление», сообщают организаторы. Ее партнером стал завод «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан»).

По словам директора завода Германа Петрушко, эта номинация позволит отметить и выявить лучшие проекты Псковской области в экологической сфере, которая на данный момент входит в одно из важнейших направлений работы государства. Во многом осуществляющееся в рамках национального проекта «Экология».

«Для достижения целей национального развития одних государственных усилий недостаточно. Необходимо общественное и личное участия каждого, а также смена образа мышления», – подчеркнул Герман Петрушко и добавил, что приоритетным направлением социальной деятельности завода «Титан-Полимер» выступает повышение уровня экологической культуры и ее дальнейшая популяризация.

Номинация «Экомышление, по его словам, станет тем стимулом, который будет способствовать консолидации общества вокруг решения природоохранных задач: уборки территорий от накопленного мусора, внедрения раздельного сбора мусора, интеграции волонтерского движения в «зеленые проекты» и формировании экологической ответственности у граждан и организаций.