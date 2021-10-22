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Общество

Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»

22 октября 2021 года, 16:50

В этому году у Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021», проводимой Псковским агентством информации, появилась новая номинация «Экомышление», сообщают организаторы. Ее партнером стал завод «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан»).

Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»

Фото: Псковское агентство информации

По словам директора завода Германа Петрушко, эта номинация позволит отметить и выявить лучшие проекты Псковской области в экологической сфере, которая на данный момент входит в одно из важнейших направлений работы государства. Во многом осуществляющееся в рамках национального проекта «Экология».

«Для достижения целей национального развития одних государственных усилий недостаточно. Необходимо общественное и личное участия каждого, а также смена образа мышления», – подчеркнул Герман Петрушко и добавил, что приоритетным направлением социальной деятельности завода «Титан-Полимер» выступает повышение уровня экологической культуры и ее дальнейшая популяризация.

Номинация «Экомышление, по его словам, станет тем стимулом, который будет способствовать консолидации общества вокруг решения природоохранных задач: уборки территорий от накопленного мусора, внедрения раздельного сбора мусора, интеграции волонтерского движения в «зеленые проекты» и формировании экологической ответственности у граждан и организаций.

Новая номинация «Экомышление» появилась у премии «Народное признание – 2021»

В номинации «Экомышление» премии «Народное признание – 2021» на победу могут претендовать проекты, инициативны и акции, которые направлены на сохранение и улучшение экологии и которые реализуются на территории Псковской области. Соискателями награды могут выступить все, кто заботится об экологии, – физические лица, предприятия, общественные организации и учреждения.

Появление этой номинации, как отметил Герман Петрушко, будет способствовать популяризации региональных экологических проектов. «Надеемся, что опыт таких экоактивистов будет полезен и востребован у псковичей», – подчеркнул он.

Выдвигать претендентов в номинации «Экомышление», как и в остальные 11, может каждый желающий – любой человек или организация. Кроме того, возможен и формат самовыдвижения. Для подачи заявки на участие в номинации необходимо заполнить специальный бланк и вместе с фотографией номинанта отправить его на электронную почту premiya@informpskov.ru. Сбор заявок осуществляется до 6 декабря.

В этом году в общественной премии «Народное признание» заявлено 12 номинаций. Подробнее читайте здесь.

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