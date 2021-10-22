К июлю 2022 года в Пскове отремонтируют улицу Александра Невского

До августа 2022 года в Пскове отремонтируют участок улицы Александра Невского между улицами Олега Кошевого и Ветряной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» будет отремонтировано более 600 метров дорожного полотна.

В рамках ремонтных работ на участке улицы Александра Невского подрядчиком будет выполнено фрезерование старого покрытия с устройством основания из щебня и выравнивающего асфальтобетонного слоя, далее – укладка верхнего слоя.

Кроме того, на дорожном отрезке будут установлены новые колодцы, отрегулированы положения крышек люков, произведен ремонт тротуаров и укреплены обочины. Также на автомобильном участке появятся дорожные знаки, новая дорожная разметка, нанесенная термопластиком, и искусственная дорожная неровность.

Завершение работ запланировано на 28 июля 2022 года. Однако, как отметили в управлении городского хозяйства администрации города Пскова, основные работы подрядной организацией – ООО «ДРС60» – могут быть проведены уже в этом году.