Базара нет

13 августа 12:14

Когда-то сюда приходили не за атмосферой — за вещами, продуктами, нужной мелочью и возможностью купить подешевле. Белорусский рынок был частью повседневного маршрута для многих псковичей: шумным, тесным, не всегда удобным, но хорошо знакомым.

В последние годы его торговые ряды постепенно пустели. За прилавками и под навесами оставалось всё меньше движения, а сам рынок словно ждал своей дальнейшей судьбы.

Сегодня место бывшей вещевой ярмарки готовится к преображению. Здесь планируют построить новый фермерский рынок с общественным пространством. А на этих снимках — Белорусский рынок таким, каким он был незадолго до закрытия: без глянца, но с особой, узнаваемой городской жизнью.