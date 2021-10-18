Базара нет

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Мириады огней
13 августа 12:14

Когда-то сюда приходили не за атмосферой — за вещами, продуктами, нужной мелочью и возможностью купить подешевле. Белорусский рынок был частью повседневного маршрута для многих псковичей: шумным, тесным, не всегда удобным, но хорошо знакомым.

В последние годы его торговые ряды постепенно пустели. За прилавками и под навесами оставалось всё меньше движения, а сам рынок словно ждал своей дальнейшей судьбы.

Сегодня место бывшей вещевой ярмарки готовится к преображению. Здесь планируют построить новый фермерский рынок с общественным пространством. А на этих снимках — Белорусский рынок таким, каким он был незадолго до закрытия: без глянца, но с особой, узнаваемой городской жизнью.



Автор: Арсений Тимашов
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