Мириады огней

Здесь был Магеллан

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8 августа 12:07

В Пскове прошёл первый день фестиваля водных фонариков. Гости могли насладиться музыкальной программой, интерактивными зонами.

Жители и гости города собрались вместе, чтобы запустить в воду «фонарики желаний».