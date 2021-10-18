22 года спустя

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Дума о городе
1 марта 13:46

1 марта состоялось торжественное возложение цветов к памятнику легендарной 6-й роты 76-й дивизии ВДВ. В этот день 22 года назад ее бойцы погибли в Аргунском ущелье.



Автор: Андрей Степанов
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