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300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
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Созвездия, люди и звери
14 января 11:23

Церемония открытия памятника Петру I состоялась 14 января у здания Псковской областной прокуратуры. Его создание было приурочено к 300-летию прокуратуры России. 12 января 1722 года Петр I издал указ об учреждении нового государственного института.



Автор: Андрей Степанов
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
300 лет спустя
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