300 лет спустя

Созвездия, люди и звери

14 января 11:23

Церемония открытия памятника Петру I состоялась 14 января у здания Псковской областной прокуратуры. Его создание было приурочено к 300-летию прокуратуры России. 12 января 1722 года Петр I издал указ об учреждении нового государственного института.