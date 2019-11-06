Одобрить, распространить, поощрить

Такого еще не было. Потому что в подавляющем большинстве постановлений президиума областного Совета ветеранов войны и труда обычно отмечают положительную или удовлетворительную работу той или иной организации. Трудно предъявить какие-то особые требования к общественникам. Здесь же единогласно решили не просто одобрить, а обобщить и распространить опыт работы, а руководителей поощрить материально.

Решение касалось руководителей Плюсской и Гдовской районных ветеранских организаций Татьяны Тимофеевой и Зинаиды Тюнёвой. Они рассказали о работе по разным, на первый взгляд, направлениям, а по сути по одному, но главному — защите гражданских и социально-экономических прав ветеранов, улучшению их материального благосостояния, жилищных условий, медицинского и других видов обслуживания.

В Гдовском районе за последние годы 158 ветеранов по полученным сертификатам улучшили жилищные условия, переехали из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. В Плюсском районе 253 инвалида получили на оплату жилищно-коммунальных услуг материальную поддержку на сумму более 2 миллионов рублей, на топливо — 205 человек на общую сумму 615 тысяч рублей. Моральная и материальная поддержка оказывается ветеранам-юбилярам. К благотворительным акциям привлекают местных предпринимателей. Все активнее действуют волонтеры.

Важно, что активны первичные организации. В Гдовском районе, например, их 24. В них почти 2000 членов.