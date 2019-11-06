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Мягкая сила

Ветераны собираются укреплять государство с помощью патриотизма

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Николай Иванов
6 ноября 2019 года, 10:46
Фото: Дарья Хваткова
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Псковская областная организация ветеранов получила региональный грант на проект «Патриотизм — основа укрепления государства».

В этом наша сила, это наше оружие. Главная цель — подготовка и проведение важнейшего события следующего года, 75-летия Великой Победы.


Мягкая силаНиколай Груздов,
руководитель проекта и общественной организации 
Планы большие. В Дновском районе создадут Центр патриотического воспитания с закупкой, установкой и вводом в действие необходимой оргтехники. Центр станет уже семнадцатым по области. В январе на презентации в Центре пройдет научно-практическая конференция с участием всех руководителей ветеранских организаций городов и районов.

В более широком масштабе предполагается организовать традиционные мероприятия на месте подвига Александра Матросова в Локнянском районе. В «Уроках мужества» примут участие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, волонтеры, лекторы областного Совета.

Пройдет викторина «Я помню! Я горжусь!» среди старшеклассников из районов, в которых созданы Центры патриотического воспитания, с привлечением областного Центра детского творчества и туризма. Предполагается издание поэтического сборника «Стихи ветеранов Псковской области, посвященные 75-летию Великой Победы». 

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По этой же направленности гранты получили «Волонтеры Победы» (проект «Нет забытых обелисков») и «След «Пантеры» (проект «Дорогами войны»). 

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