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Транспорт / Безопасность

Из роддома по правилам

Псковская область присоединилась к акции «Культура на дорогах!»

Текст:
Алёна Комарова
6 ноября 2018 года, 10:26
Фото: adm-yeisk.ru
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В прошлом году на дорогах страны произошло более 169 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 19 тысяч человек — это практически город, равный нашему Острову. Травмы получили 215 тысяч — ни много ни мало население Пскова.

Такие цифры на пресс-конференции, посвященной старту в Псковской области социальной кампании «Культура на дорогах!», привела первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

— Мы каждый день узнаем о тяжелых авариях, которые приводят к гибели людей. Несмотря на то что в прошлом году количество ДТП с пострадавшими по стране сократилось на 2 %, их число остается огромным, — сказала она.

Безопасность на дорогах для Псковской области не пустой звук — через регион проходят крупные автомобильные магистрали с большим потоком транспорта.

— Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности на дорогах находится на особом контроле администрации области, — подчеркнула вице-губернатор и отметила, что, по мнению областной администрации, необходимо уделить особое внимание качеству подготовки водителей в автошколах и безопасности детских пассажирских перевозок.

— Маленькие пассажиры являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Около 15 % детей региона ежедневно пользуются автобусами, добираясь из дома к месту учебы и обратно. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы максимально повысить их безопасность, — заключила Вера Емельянова.

Всероссийская кампания «Культура на дорогах!» проходит в поддержку стратегии повышения безопасности в Российской Федерации, рассчитанной на 2018–2024 годы.

Как отметил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, подобные кампании проходят уже в течение десяти лет. Одна из последних акций, родившаяся в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, — акция, где показывают и рассказывают, как правильно отправлять ребенка в первое путешествие в переноске из перинатального центра до дома. Есть программы для школ, для детских садов и вузов. Пенсионерам рассказывают, как обезопасить на дороге не только себя, но и как разговаривать о безопасности на дороге со своими внуками.

Начальник Управления ГИБДД России по Псковской области Анатолий Ефимов добавил, что прозвучавшие на круглых столах предложения будут учтены в региональной программе безопасности дорожного движения. Среди предложений — ликвидировать люфт в 20 км/ч при ограничении скорости движения, повысить требования подготовки водителей в автошколах, а также обеспечить безопасность дорожной инфраструктуры: обустроить пешеходные переходы по нормам безопасности, провести освещение и обустроить тротуары в населенных пунктах, через которые проходят трассы, создать системы пунктов весового контроля.

Акцию в Псковской области проводили с 30 октября по 4 ноября. Водители на автозаправках смогли пройти тестирование в форме игры с подарками от организаторов. На железнодорожном и автовокзале организовали общение промоперсонала с посетителями, а также раздачу брошюр о безопасности дорожного движения. В образовательных учреждениях провели серию профилактических бесед с детьми, воспитателями и педагогами с вручением полезных тематических подарков. В областном Центре медицинской профилактики для сотрудников и будущих родителей состоялись лекции, посвященные анализу проблем пассажирской безопасности, включающей актуальные вопросы перевозки детей и выбора детских автомобильных кресел. 

СПРАВКА

3 ребенка погибли в ДТП в Псковской области с начала года. Всего произошло 104 ДТП с участием детей до 16 лет.

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