Ночью безопаснее

Почему новички реже попадают в аварии, как долго будут проводиться дорожные работы на трассе до Петербурга, какие улицы Пскова отремонтируют в ближайшее время.
Почему новички реже попадают в аварии, как долго будут проводиться дорожные работы на трассе до Петербурга, какие улицы Пскова отремонтируют в ближайшее время.
Основные причины ДТП - нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. В основном это нарушения правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям. Больше всего аварий произошло с трех до четырех часов дня, меньше всего аварий в ночные часы – с часу до шести утра.
- В целом количество ДТП последние три года снижается. Тенденции к этому есть, водители ведут себя более вежливо, более правильно на дороге, - отметил Юрий Шестаков.
В основном местами аварий являются федеральные трассы, где скорость движения выше. Большой ремонт идет на трассе М-20. Но речь не о том, что на этих участках не обеспечена безопасность дорожного движения. Проблема в психологии человека. Водитель привык от Пскова до СПб доезжать за 4 часа, а в связи с тем, что необходимо стоять в очереди, водитель нервничает и возникает больше разных ошибок в управлении. Но дороги все равно приходится ремонтировать. Поэтому я призываю всех соблюдать правила дорожного движения.
- Это тоже неплохой процент, потому что были времена и похуже. На перспективу нас радует, что правительство РФ этим вопросом серьезно озадачено. В следующем году и далее мы ожидаем существенного увеличения финансирования, что поможет довести количество дорог в нормативном состоянии до 46 %. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие дороги.
Игорь Сильченков также сообщил, что масштабный ремонт на трассе до Санкт-Петербурга будет идти еще ближайшие пару лет: планируется расширение трассы на разных участках.
В 2017 году зафиксировано 324 ДТП по городу Пскову. Это не более 1 ДТП в день при всем том количестве автомашин, которые движутся по нашим дорогам.
Псков – это один из регионов, где соотношение количества транспорта на протяженность автомобильных дорог уже зашкаливает. Но мы работаем в плотной связке с ГИБДД города Пскова. По концентрации ДТП лидировали перекресток Рижского проспекта и улицы Горького, Рижского проспекта и улицы Народной, Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Все вы заметили, что в этом году на эти перекрестки было в первую очередь обращено внимание.
Так, на Четырех углах был разрешен поворот налево. Еще на 10 перекрестках зеленая стрелка появится в ближайшее время.
Кроме того, снизить число ДТП призвано оборудование освещения над пешеходными переходами и установка светофоров вызывного характера – с кнопкой.
Алексей Захаров рассказал также о том, что делается, чтобы разгрузить город от утренних и вечерних пробок:
- Вопрос по улице Юбилейной снимется, когда будет открыта объездная дорога. Если грузовики оттуда уйдут, будет проще. И проходящему транзитом легковому транспорту удобнее будет идти по объездной. Кроме того, в рамках новой программы «Безопасный город», в первую очередь, будет обращено внимание на дороги с автобусным движением: наши основные артерии – Рижский и Октябрьский проспекты.
Также в этом году предстоит ремонт более 15 км дорог в городе. Это улицы Л. Толстого, Шестака, Доставалова, Гражданская, Металлистов, Белинского, Байкова, участок Рокоссовского от Байкова до Коммунальной, ул. В. Шуйского, участок К. Маркса.
- Это те дороги, которые давно ждали ремонта. Подготовительные работы уже ведутся. Просьба к автовладельцам: с перечисленных улиц уберите автотранспорт, пока дороги не отремонтируем, - призывает замглавы администрации
- Обращений от граждан по ремонту улиц и дворов море. Ни одно из обращений не остается без ответа, - утверждает Алексей Захаров. - Сформирован список долгосрочных обращений граждан – народный бюджет. Пришло обращение – оно никуда не исчезает, оно попадает в этот список, если невозможно решить его в кратчайшие сроки без привлечения дополнительных финансовых средств. Потому что ремонт дорог – это серьезная большая работа.
93 человека погибли в ДТП в Псковской области с января по сентябрь нынешнего года (в прошлом году в это же время было 86 ДТП со смертельным исходом). Всего произошло 5 242 ДТП (то есть по 19 аварий в день), из них 764 (по 2 или 3 таких ДТП в день) - с пострадавшими. 139 ДТП - наезд на пешехода. Также зарегистрировано 104 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 3 ребенка погибли.