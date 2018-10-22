Ночью безопаснее

Почему новички реже попадают в аварии, как долго будут проводиться дорожные работы на трассе до Петербурга, какие улицы Пскова отремонтируют в ближайшее время.

Основные причины ДТП - нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. В основном это нарушения правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям. Больше всего аварий произошло с трех до четырех часов дня, меньше всего аварий в ночные часы – с часу до шести утра. Юрий Шестаков, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Увеличивается количество ДТП с участием водителей, у которых стаж превышает 10 лет. Новички более аккуратны, но ДТП с их участием тоже есть. - В целом количество ДТП последние три года снижается. Тенденции к этому есть, водители ведут себя более вежливо, более правильно на дороге, - отметил Юрий Шестаков.

ПРИБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Считается, что ремонт дорожного полотна на статистику ДТП не влияет. Однако, по словам исполняющего обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту Игоря Сильченкова, ДТП на участках региональных дорог, где проводились ремонтные работы, в этом году не зафиксированы.

В основном местами аварий являются федеральные трассы, где скорость движения выше. Большой ремонт идет на трассе М-20. Но речь не о том, что на этих участках не обеспечена безопасность дорожного движения. Проблема в психологии человека. Водитель привык от Пскова до СПб доезжать за 4 часа, а в связи с тем, что необходимо стоять в очереди, водитель нервничает и возникает больше разных ошибок в управлении. Но дороги все равно приходится ремонтировать. Поэтому я призываю всех соблюдать правила дорожного движения. Игорь Сильченков, исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту

По его словам, на сегодня 89 % федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. По региональным и местным дорогам эти показатели равны 29 % и 20 %. - Это тоже неплохой процент, потому что были времена и похуже. На перспективу нас радует, что правительство РФ этим вопросом серьезно озадачено. В следующем году и далее мы ожидаем существенного увеличения финансирования, что поможет довести количество дорог в нормативном состоянии до 46 %. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие дороги. Игорь Сильченков также сообщил, что масштабный ремонт на трассе до Санкт-Петербурга будет идти еще ближайшие пару лет: планируется расширение трассы на разных участках.

В СВЯЗКЕ С ГИБДД

В 2017 году зафиксировано 324 ДТП по городу Пскову. Это не более 1 ДТП в день при всем том количестве автомашин, которые движутся по нашим дорогам. Псков – это один из регионов, где соотношение количества транспорта на протяженность автомобильных дорог уже зашкаливает. Но мы работаем в плотной связке с ГИБДД города Пскова. По концентрации ДТП лидировали перекресток Рижского проспекта и улицы Горького, Рижского проспекта и улицы Народной, Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Все вы заметили, что в этом году на эти перекрестки было в первую очередь обращено внимание. Алексей Захаров, заместитель главы администрации Пскова

Так, на Четырех углах был разрешен поворот налево. Еще на 10 перекрестках зеленая стрелка появится в ближайшее время. Кроме того, снизить число ДТП призвано оборудование освещения над пешеходными переходами и установка светофоров вызывного характера – с кнопкой. Алексей Захаров рассказал также о том, что делается, чтобы разгрузить город от утренних и вечерних пробок: - Вопрос по улице Юбилейной снимется, когда будет открыта объездная дорога. Если грузовики оттуда уйдут, будет проще. И проходящему транзитом легковому транспорту удобнее будет идти по объездной. Кроме того, в рамках новой программы «Безопасный город», в первую очередь, будет обращено внимание на дороги с автобусным движением: наши основные артерии – Рижский и Октябрьский проспекты. Также в этом году предстоит ремонт более 15 км дорог в городе. Это улицы Л. Толстого, Шестака, Доставалова, Гражданская, Металлистов, Белинского, Байкова, участок Рокоссовского от Байкова до Коммунальной, ул. В. Шуйского, участок К. Маркса. - Это те дороги, которые давно ждали ремонта. Подготовительные работы уже ведутся. Просьба к автовладельцам: с перечисленных улиц уберите автотранспорт, пока дороги не отремонтируем, - призывает замглавы администрации

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Ремонтируют и проезды во дворах, тротуары. В этом году больше 50 дворовых территорий уже отремонтировано, более десятка в ремонте сейчас, и в рамках подготовки к празднованию Ганзейских дней будут отремонтированы еще около 10 дворов. - Обращений от граждан по ремонту улиц и дворов море. Ни одно из обращений не остается без ответа, - утверждает Алексей Захаров. - Сформирован список долгосрочных обращений граждан – народный бюджет. Пришло обращение – оно никуда не исчезает, оно попадает в этот список, если невозможно решить его в кратчайшие сроки без привлечения дополнительных финансовых средств. Потому что ремонт дорог – это серьезная большая работа.