Переходный период

В последние годы одной из мейнстримных тем для псковских градозащитников и урбанистов, помимо обоснованности сноса деревьев, стала ликвидация пешеходных переходов, которые городские власти считают потенциально опасными. Но не исключено, что в этом вопросе областную столицу в обозримом будущем могут ждать перемены. Первые основания для таких умозаключений уже есть.

Неравные силы

Жалобы на массовую ликвидацию пешеходных переходов в Пскове звучат часто: как из уст простых горожан, так и от политиков и общественников. Действительно, редкое заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения в последние годы обходится без принятия решения о ликвидации того или иного перехода.

При этом представители городских властей и ГИБДД ссылались на печальную статистику аварий с участием пешеходов в точках преткновения и ГОСТы, согласно которым «зебры» в населенных пунктах могут располагаться на расстоянии 200-300 метров друг от друга.

«Существуют нормативы установок пешеходных переходов, в свое время пешеходные переходы рисовали просто где хотелось», - охотно пояснял глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Оппоненты «переходозапретителей» указывали на то, что если водители не соблюдают ПДД на том или ином перекрестке, это не повод для ликвидации там пешеходного перехода. Что сами переходы являлись средством успокоения трафика, заставляя законопослушных автомобилистов сбрасывать скорость, а значит, работали на снижение аварийности. И, наконец, на то, что в городе есть сложившиеся десятилетиями пути передвижения пешеходов, нарушать которые не стоит без крайней необходимости.

Тем не менее, силы были явно не равны. И переходы продолжали исчезать.