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Транспорт / Инфраструктура

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»

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Максим Андреев
18 августа 2021 года, 09:10
Фото: Андрей Степанов
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В последние годы одной из мейнстримных тем для псковских градозащитников и урбанистов, помимо обоснованности сноса деревьев, стала ликвидация пешеходных переходов, которые городские власти считают потенциально опасными. Но не исключено, что в этом вопросе областную столицу в обозримом будущем могут ждать перемены. Первые основания для таких умозаключений уже есть.

Неравные силы

Жалобы на массовую ликвидацию пешеходных переходов в Пскове звучат часто: как из уст простых горожан, так и от политиков и общественников. Действительно, редкое заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения в последние годы обходится без принятия решения о ликвидации того или иного перехода.

При этом представители городских властей и ГИБДД ссылались на печальную статистику аварий с участием пешеходов в точках преткновения и ГОСТы, согласно которым «зебры» в населенных пунктах могут располагаться на расстоянии 200-300 метров друг от друга.

«Существуют нормативы установок пешеходных переходов, в свое время пешеходные переходы рисовали просто где хотелось», - охотно пояснял глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Оппоненты «переходозапретителей» указывали на то, что если водители не соблюдают ПДД на том или ином перекрестке, это не повод для ликвидации там пешеходного перехода. Что сами переходы являлись средством успокоения трафика, заставляя законопослушных автомобилистов сбрасывать скорость, а значит, работали на снижение аварийности. И, наконец, на то, что в городе есть сложившиеся десятилетиями пути передвижения пешеходов, нарушать которые не стоит без крайней необходимости.

Тем не менее, силы были явно не равны. И переходы продолжали исчезать.

Помянули с размахом

Наиболее заметной потерей стал переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова, ликвидированный в сентябре 2019 года. Городские власти поясняли, что это решение было принято в связи «с участившимися случаями наездов в этом месте на пешеходов».

Потеря стала особенно запомнившейся не в последнюю очередь потому, что его закрытие послужилап поводом для акции «Поминки по пешеходному переходу»: общественники повесили на забор, преградивший горожанам путь, траурный плакат, гвоздики и установили накрытый кусочком хлеба «поминальный» стаканчик. 

Переходный период

Фото Александра Елисеева
Яркая картинка широко разошлась по СМИ. Однако ни внимание медиа, ни собранные городскими и областными депутатами подписи против ликвидации этого конкретного перехода, ни гневные посты на сайте губернатора успеха не имели.

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Вопрос о его судьбе в ноябре того же года даже был вновь вынесен на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Тем не менее, чудо не произошло.

Всех посчитали

Между тем, псковские общественники из движений «Убитые дороги» и «Псковский урбанист» не намерены были сдаваться.

«Посыл «Убитых дорог» был в том, чтобы члены комиссии руководствовались методическими рекомендациями Минтранса РФ по выбору эффективных, не капиталоемких мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования», - пояснил «Псковской правде» активист «Псковского урбаниста» Максим Пушкин.

При этом, подчеркнул он, «в этих рекомендациях нет и слова о ликвидации переходов и тем более в сложившихся исторических пешеходных путях».

Переходный период

Фото Максима Пушкина
Переходный период

Фото Максима Пушкина
Переходный период

Фото Максима Пушкина
Переходный период

Фото Максима Пушкина
Переходный период

Фото Максима Пушкина
Переходный период

Фото Максима Пушкина
Общественники провели мониторинг транспортного движения и подсчет людей, переходящих дорогу в месте ликвидированного перехода. Результат был достаточно предсказуем: переход ликвидирован, но пешеходы продолжали и продолжают переходить тут дорогу несмотря на установленное ограждение и табличку «Пешеходный переход ликвидирован».

Что касается ДТП, которые стали поводом для закрытия, то, подчеркивали активисты, «наезд на пешеходов на данном переходе происходил по несоблюдению правил дорожного движения водителями транспортных средств: это все указано в карточках ДТП опубликованных на сайте ГИБДД».

Два варианта

Все эти выкладки легли в основу концепции возвращения перехода с элементами повышающими безопасность на нем.

Концепция была разработана в двух вариантах. Первый, не капиталоемкий, с использованием дорожной разметки и средств организации движения: столбики и дорожные знаки. Второй — предполагающий капитальное устройство «островка безопасности» с бортовым камнем и мощением.

Затем концепция возвращения перехода с элементами, повышающими его безопасность для пешеходов, была представлена на личном приеме Борису Елкину, на тот момент еще председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Тот предложение поддержал. А вскоре стал и. п. главы администрации Пскова. Так что на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения было принято положительное решение в пользу возвращения перехода.

Переходный период
В результате, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова появится переход с «островком безопасности». Каким именно — «бюджетным» или нет — городу предстоит еще определиться. Но, в любом случае, «данное решение позволит сэкономить бюджетные средства города на дорогостоящей установке светофора», - уверен Максим Пушкин.

* * *

Но главное, считает общественник, данный пример может получить «расширенное применение» на других нерегулируемых пешеходных переходах города. Действительно, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин сейчас входит в курс дел в городе и только формирует собственную политику в отношении многих вопросов городской жизни. Переходы, вокруг которых сломано столько копий за последнюю пару лет — лишь один из них. И не исключено, что для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса».

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