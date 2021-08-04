Туда и обратно

В Пскове стартовала долгожданная масштабная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. До середины августа перекрыты два ее участка, горожанам рекомендованы пути объезда. Общественники поделились с «Псковской правдой» предложениями, как их можно было бы оптимизировать.

Планов громадьё

Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ стоимостью более 300 миллионов рублей выступает управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «ДорСтройСервис». Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года. Улицу Кузбасской Дивизии реконструируют на участке от кольцевого пересечения с улицей Никольской до улицы Западной. Протяжённость этого отрезка составляет 775 метров. В зону реконструкции также входит и ответвление улицы Крестки. Длина участка – 402 метра, до границы города Пскова. Дорожное полотно на улице Кузбасской Дивизии расширят до четырёх полос с разделительной полосой посередине. Ширина каждой полосы составит 3,5 метра, между проезжей частью и бортовым камнем будет предусмотрена полуметровая полоса безопасности. Улица Крестки станет двухполосной. В районе пересечения с улицами Западной и Крестки организуют круговой перекресток.

Улица Западная согласно плану реконструкции условно делится на Западную № 1 и Западную № 2. В рамках 1-го пускового комплекса улицу Западную № 1 реконструируют от улицы Кузбасской Дивизии до улицы Михайловской. Существующая дорога останется двухполосной, но ширина каждой полосы будет доведена до четырёх метров. По ней будет организовано одностороннее движение в сторону Коммунальной. Дополнительно будет построен ещё один двухполосный участок улицы Западной от нового кольца до Михайловской (Западная № 2) для движения в обратном направлении. В дальнейшем в рамках 2-го и 3-го пусковых комплексов планируется реконструировать улицу Западную до улицы Коммунальной и сделать её четырёхполосной с разделительной полосой в виде существующей зелёной зоны, а также улицу Байкова от Западной до Рокоссовского. Протяжённость Западной № 1 составит 635 метров, Западной № 2 – 765 метров, Байкова – 496 метров.

Без коллапса

Сейчас на улице Кузбасской Дивизии полным ходом идет замена подземных коммуникаций. В связи с этим со 2 по 16 августа для движения автомобилей закрыты два участка дороги: круговой перекресток на пересечении улицы Кузбасской Дивизии с Восточным проездом и улицей Никольской, а также участок в районе дома № 50 перед пересечением с улицей Западной. В качестве объездов ГИБДД предложила псковичам использовать улицу Крестки и улицу Западную. Схему объезда, как следует из опубликованных городской администрацией документов, разработали специалисты фирмы-подрядчика, ведущей работы: ООО «ДорСтройСервис».

Елена Жгут. По её мнению, время для таких работ было выбрано удачно, потому что ещё продолжается период отпусков и до школы – практически месяц. Городские власти она также устроила. «Большого дорожного коллапса быть не должно. Понятно, что утром и вечером небольшие пробки мы наблюдаем, но это бывает даже когда у нас открыты все дороги», – заявила заместитель главы администрации Пскова. По её мнению, время для таких работ было выбрано удачно, потому что ещё продолжается период отпусков и до школы – практически месяц. Однако псковские активисты сообществ «Убитые дороги Пскова» и «Псковский урбанист», изучив ситуацию «на местах», пришли к выводу, что пути объезда не оптимальны и могут быть изменены к лучшему.

Обратная связь

Максим Пушкин, автор паблика «Псковский урбанист», говорит, что по его наблюдениям псковские водители, вместо того, что пользоваться предложенными им путями объезда, «практически все едут через жилые дворы между Никольской и Владимирской, а кто и под кирпич». Хотя, напомнил активист, в жилой зоне запрещается сквозное движение механических транспортных средств (ПДД 17.2). , автор паблика «Псковский урбанист», говорит, что по его наблюдениям псковские водители, вместо того, что пользоваться предложенными им путями объезда, «практически все едут через жилые дворы между Никольской и Владимирской, а кто и под кирпич». Хотя, напомнил активист, в жилой зоне запрещается сквозное движение механических транспортных средств (ПДД 17.2). «Правда, там соответствующие знаки о начале и конце жилой зоны отсутствуют», - отметил Максим Пушкин. Между тем, по его словам, «когда идет транзитный поток через дворы - недалеко до такой беды, как произошла на днях на Труда 50, где автомобиль во дворе сбил 6-летнего мальчика: из-за припаркованных автомобилей водитель и мальчик, естественно, не видели друг друга». Что касается организации движения на время перекрытия участков улицы Кузбасской Дивизии, то, считает урбанист, нынешний дублер улицы Кузбасской Дивизии, который проходит между гаражным комплексом и домами №№ 2 и 4, надо перевести из режима одностороннего движения в двухсторонний, временно запретив стоянку на данной улице.

А поток транспорта на круговом перекрестке у дома № 28 по улице Кузбасской Дивизии (поворот налево на Восточный проезд) следует разделить водоналивными блоками.

Наконец, важно обозначить пути обхода для пешеходов, чтобы им не приходилось, как сейчас, «ходить по стройке и искать себе проход, преодолевая ступени (в отсутствии трапов для маломобильных граждан) и грязь».