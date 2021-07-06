500 млн рублей выделило Правительство на дороги Псковской области

Из резервного фонда Правительства РФ Псковской области выделены 500 млн рублей на дорожную деятельность. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Деньги на ремонт дорог выделены 84 субъектам федерации. В сумме в регионы будет направлено 30 млрд рублей, на которые не менее 2 тыс. километров дорог должны быть приведены в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

В Псковской области на выделенные средства планируется отремонтировать порядка 300 километров дорог. Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в настоящее время определяет перечень объектов.

В список объектов планируется включить улицу Коммунальную в Пскове и дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Их ремонт должен был состоятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь средства нацпроекта будут перераспределены на другие объекты.