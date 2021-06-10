Куда они катятся?

Запуск в Пскове кикшеринга, - сервиса краткосрочной аренды электросамокатов, - с одной стороны, внушил многим надежду на то, что «будущее наступило». А с другой — обострил фобии, связанные с появлением на дорогах и тротуарах новых, активных и зачастую непредсказуемых, участников дорожного движения. «Псковская правда» узнала подробности.
В минувшее воскресенье, 6 июня, жители Пскова обнаружили, что в городе появились несколько стоянок электросамокатов прокатной сети Urent, работающей в пяти с лишним десятков российских городов: от Калининграда до Хабаровска.
Псковичи, со свойственной им резкой прямотой, раскритиковали в соцсетях и выбор места для парковок (сетовали, что не охвачены спальные районы), и качество самих самокатов (звучали жалобы, что они откровенно б/у и не слишком мощные). Но, тем не менее, пришли к выводу, что прогресс неумолим, и Псков наконец-то сделал еще один шажок в сторону современного города, приобщившись к трендовому сервису кикшеринга.
Однако уже через пару дней ленты информагентств оказались переполнены новостями из Санкт-Петербурга, где 8 июня региональные власти ввели ограничения для кикшеринговых компаний, 9 июня в их офисах началось изъятие документов в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а с улиц исчезла большая часть электросамокатов.
Фото Арсения Тимашова
Поводом для «репрессий» стало участившееся в десятки раз число наездов самокатчиков на пешеходов в северной столице, при том что количество самокатов за последний год в Петербурге выросло в три раза.
Все это заставило наблюдателей пророчить безвременную кончину и только что зародившегося псковского кикшеринга. В местных телегам-каналах не без удовольствия постили скриншоты приложения Urent, показывающие отсутствие в городе действующих парковок электросамокатов.
Впрочем, уже скоро выяснилось, что это был лишь временный сбой. В пресс-службах УМВД и Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области «Псковской правде» опровергли наличие у силовиков установки на проверку самокатчиков.
А начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт подчеркнул, что ограничения в Петербурге — это решение местных властей. А в Пскове правоохранители не могут руководствоваться в отношении электросамокатов ни чем другим, кроме как ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» и ПДД. А значит, самокаты с мощностью электродвигателя до 250 ватт приравниваются к пешеходам и выезжать на проезжую часть им нельзя.
Исходя из этого, по словам Владимира Папорта, столкновение самокатчика с прохожим — это конфликт двух пешеходов, который под юрисдикцию Госавтоинспекции не подпадает. «Если человек во время пробежки сталкивается с пешеходом, как это трактовать?» - привел пример начальник городского ГИБДД.
Фото Арсения Тимашова
В этой ситуации, по его мнению, остается ждать лишь внесения изменений в законодательство. Тем более, что такого рода поправки активно обсуждаются как минимум последний год. И наиболее радикальные противники электросамокатов предлагают приравнять их к мопедам, тем самым запретив им езду по тротуарам.
Сторонники ограничений ссылаются на опыт западных стран, куда связанные с самокатами проблемы докатились на несколько лет раньше.
К примеру, во Франции электросамокаты отнесены к классу «личных моторизированных средств передвижения». Ездить на них можно только с 8 лет, детям до 12 лет обязательно надевать шлем, скорость не может превышать 25 километров час, по тротуарам ездить запрещено, нельзя передвигаться в наушниках.
Между тем, представитель Urent Андрей Богданов демонстрирует оптимизм и уверяет, что сервис пришел в Псков всерьез и надолго. В комментарии «Псковской правде» он заявил, что компания в ближайшие месяцы намерена довести число доступных для аренды электросамокатов в областном центре с 80 до 350. А кроме того, предоставить псковичам возможность брать на прокат велосипеды: предполагается, что до конца июня в городе появятся 30-50 прокатных двухколесных машин.
При этом Urent ориентируется на пример находящегося по соседству и аналогичного с Псковом по площади и численности населения Великим Новгородом. Там кикшеринг, по словам Андрея Богданова, оказался востребован: сервис запустился в апреле с 16 самокатов, а на сегодняшний день их число достигло 500.
Что касается маломощности самокатов, то, пояснил представитель кикшеринговой компании, максимальная скорость на них аппаратно ограничена до 25 километров в час. «Как бы [законодатели] еще больше не ограничили», - добавил собеседник «Псковской правды».
Фото Арсения Тимашова
Тем не менее, он утверждает, что Urent не видит в последних событиях и, в частности, петербургском прецеденте угрозы для своего бизнеса. Напротив, он рассчитывает, что законодательное регулирование этой сферы сделает сервис более привлекательным для пользователей.
В перспективе компания Urent намерена выйти к псковским властям с предложениями по созданию общественных велопарковок в разных точках города. Помощь в этом ей уже пообещали в общественной организации «Убитые дороги». «Они попросили скинуть им треки самокатов: чтобы посмотреть, куда люди ездят и сопоставить это с веломаршрутами, которые у них уже разработаны», - пояснил Андрей Богданов.
Активист «Убитых дорог» Николай Мельков поясняет, что общественная организация имеет богатый опыт взаимоотношения с ГИБДД, городской комиссией по безопасности дорожного движения и управлением городского хозяйства администрации Пскова и может помочь Urent с выбором и согласованием мест под парковки: «Чтобы им не сказали, когда они уже установят, «Уберите отсюда!!!», потому что по планам там какой-то ларек должен стоять».
Что касается прихода в Псков кикшеринга, то, считает Николай Мельков, «идея хорошая: если все получится, то путь из дома на работу для многих будет дешевле, чем на такси». Особенно актуальной, по его мнению, аренда самокатов является для школьников и студентов.
Но самое главное, по мнению Николая Мелькова, это то, что появление широкой сети проката электросамокатов должно подвигнуть городские власти на развитие соответствующей инфраструктуры.
Убитодорожник утверждает, что нормативная база позволяет создавать велодорожки за счет сужения проезжей части. Кроме того, можно пойти по пути соседней Риги, где выделена общая полоса для автомобилей и самокатов с велосипедами, на которой машины не могут парковаться.
«Наши участники дорожного движения не готовы к этому», - констатирует активист. Но, тем не менее, утверждает: «Это будущее, от которого не убежишь».