Куда они катятся?

Запуск в Пскове кикшеринга, - сервиса краткосрочной аренды электросамокатов, - с одной стороны, внушил многим надежду на то, что «будущее наступило». А с другой — обострил фобии, связанные с появлением на дорогах и тротуарах новых, активных и зачастую непредсказуемых, участников дорожного движения. «Псковская правда» узнала подробности.

Будущее наступило?

В минувшее воскресенье, 6 июня, жители Пскова обнаружили, что в городе появились несколько стоянок электросамокатов прокатной сети Urent, работающей в пяти с лишним десятков российских городов: от Калининграда до Хабаровска. Псковичи, со свойственной им резкой прямотой, раскритиковали в соцсетях и выбор места для парковок (сетовали, что не охвачены спальные районы), и качество самих самокатов (звучали жалобы, что они откровенно б/у и не слишком мощные). Но, тем не менее, пришли к выводу, что прогресс неумолим, и Псков наконец-то сделал еще один шажок в сторону современного города, приобщившись к трендовому сервису кикшеринга.

Однако уже через пару дней ленты информагентств оказались переполнены новостями из Санкт-Петербурга, где 8 июня региональные власти ввели ограничения для кикшеринговых компаний, 9 июня в их офисах началось изъятие документов в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а с улиц исчезла большая часть электросамокатов. Поводом для «репрессий» стало участившееся в десятки раз число наездов самокатчиков на пешеходов в северной столице, при том что количество самокатов за последний год в Петербурге выросло в три раза. Все это заставило наблюдателей пророчить безвременную кончину и только что зародившегося псковского кикшеринга. В местных телегам-каналах не без удовольствия постили скриншоты приложения Urent, показывающие отсутствие в городе действующих парковок электросамокатов.

Самокаты и пешеходы

Впрочем, уже скоро выяснилось, что это был лишь временный сбой. В пресс-службах УМВД и Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области «Псковской правде» опровергли наличие у силовиков установки на проверку самокатчиков. А начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт подчеркнул, что ограничения в Петербурге — это решение местных властей. А в Пскове правоохранители не могут руководствоваться в отношении электросамокатов ни чем другим, кроме как ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» и ПДД. А значит, самокаты с мощностью электродвигателя до 250 ватт приравниваются к пешеходам и выезжать на проезжую часть им нельзя.

Исходя из этого, по словам Владимира Папорта, столкновение самокатчика с прохожим — это конфликт двух пешеходов, который под юрисдикцию Госавтоинспекции не подпадает. «Если человек во время пробежки сталкивается с пешеходом, как это трактовать?» - привел пример начальник городского ГИБДД.

В этой ситуации, по его мнению, остается ждать лишь внесения изменений в законодательство. Тем более, что такого рода поправки активно обсуждаются как минимум последний год. И наиболее радикальные противники электросамокатов предлагают приравнять их к мопедам, тем самым запретив им езду по тротуарам. Сторонники ограничений ссылаются на опыт западных стран, куда связанные с самокатами проблемы докатились на несколько лет раньше. К примеру, во Франции электросамокаты отнесены к классу «личных моторизированных средств передвижения». Ездить на них можно только с 8 лет, детям до 12 лет обязательно надевать шлем, скорость не может превышать 25 километров час, по тротуарам ездить запрещено, нельзя передвигаться в наушниках.

Всерьез и надолго

Андрей Богданов демонстрирует оптимизм и уверяет, что сервис пришел в Псков всерьез и надолго. В комментарии «Псковской правде» он заявил, что компания в ближайшие месяцы намерена довести число доступных для аренды электросамокатов в областном центре с 80 до 350. А кроме того, предоставить псковичам возможность брать на прокат велосипеды: предполагается, что до конца июня в городе появятся 30-50 прокатных двухколесных машин. Между тем, представитель Urentдемонстрирует оптимизм и уверяет, что сервис пришел в Псков всерьез и надолго. В комментарии «Псковской правде» он заявил, что компания в ближайшие месяцы намерена довести число доступных для аренды электросамокатов в областном центре с 80 до 350. А кроме того, предоставить псковичам возможность брать на прокат велосипеды: предполагается, что до конца июня в городе появятся 30-50 прокатных двухколесных машин. При этом Urent ориентируется на пример находящегося по соседству и аналогичного с Псковом по площади и численности населения Великим Новгородом. Там кикшеринг, по словам Андрея Богданова, оказался востребован: сервис запустился в апреле с 16 самокатов, а на сегодняшний день их число достигло 500.

Что касается маломощности самокатов, то, пояснил представитель кикшеринговой компании, максимальная скорость на них аппаратно ограничена до 25 километров в час. «Как бы [законодатели] еще больше не ограничили», - добавил собеседник «Псковской правды». Тем не менее, он утверждает, что Urent не видит в последних событиях и, в частности, петербургском прецеденте угрозы для своего бизнеса. Напротив, он рассчитывает, что законодательное регулирование этой сферы сделает сервис более привлекательным для пользователей. В перспективе компания Urent намерена выйти к псковским властям с предложениями по созданию общественных велопарковок в разных точках города. Помощь в этом ей уже пообещали в общественной организации «Убитые дороги». «Они попросили скинуть им треки самокатов: чтобы посмотреть, куда люди ездят и сопоставить это с веломаршрутами, которые у них уже разработаны», - пояснил Андрей Богданов.

От будущего не убежишь