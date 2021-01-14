Полярный экспресс

Сильные морозы в последние годы у нас в регионе редкость. Поэтому маломальское понижение температуры некоторыми начинает восприниматься чуть ли не как стихийное бедствие. «Псковская правда» подготовила пять советов автолюбителям, которые помогут им благополучно пережить морозы.
Высокая влажность и низкая температура отрицательно сказываются на работе автомобильного аккумулятора: они уменьшают его емкость и максимальный ток, который он может выдать. Следите за плотностью электролита, регулярно чистите клеммы и минимум раз в полгода полностью заряжайте аккумулятор. Все это увеличит ваши шансы на то, что в мороз не придется «прикуривать» аккумулятор от соседской машины.
Расхожая проблема зимой - замерзшие дверные замки. Причем, примерзнуть может и электрический замок. Чтобы справиться с этой проблемой, пригодится специальный аэрозоль. А на случай, если замерзли и «склеились» уплотнительные резинки, желательно смазать их силиконовой смазкой.
Фото Андрея Степанова
3. Не доверяйте «ручнику»Зимой машину с механической коробкой передач лучше оставлять на «скорости», а не на «ручнике», а для машин с автоматом использовать режим «parking».
-25 это не повод для паники. Но в любом случае нужно помнить, что низкая температура повышает шансы на то, что машина не заведется или не откроется. Поэтому имейте в запасе провода для «прикуривания», запас «незамерзайки» и специальный аэрозоль для смазки замков. Ну и, конечно, веник и лопата должны стать вашими постоянными спутниками.
Николай Мельков, автоэкспертНе стоит мыть автомобиль в мороз. Во-первых, могут примерзнуть двери и замки. Во-вторых - можно повредить краску. Контрастный душ вызывает микротрещины защитного грунта под краской и лакокрасочного покрытия, что приводит к их отслоению от металла и появлению ржавчины.
В мороз моторное масло нужно слегка прогреть и дать ему возможность разойтись по двигателю. Если этого не сделать, то мотор начинает работать «в сухую» и детали изнашиваются быстрее обычного. Прогрейте двигатель и только затем отправляйтесь в дорогу.