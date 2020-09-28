Зелененький он был

Этого события ждали долго, анонсировали неоднократно, а автобусов все не было. И, наконец, свершилось: первая партия «зелененьких» приехала в Псков.

Зеленый цвет отнюдь не случаен. Это спецзаказ Псковской области. На заводе автобусы специально красят перед отправкой в регион. Цвет подчеркивает тот факт, что Псковская область - экологически чистый регион.

Первые автобусы, которые пришли в Псков, это ПАЗы: 33 ПАЗ-32054 вместимостью 42 пассажира и 28 ПАЗ-4234 вместимостью 50 пассажиров. Одни ездят только на дизельном топливе, другие - и на газе и на дизеле, что довольно удобно. Все они относятся ко второму классу. Машины оснащены раздельными сидениями с двухточечными ремнями безопасности, поручнями, аппаратурой спутниковой навигации и устройством вызова экстренных оперативных служб.

Автобусы предназначены для перевозок пассажиров в районах, потому как проходят там, где другие не пройдут. Рассказывать, что происходит с деревенскими дорогам в межсезонье, никому не надо.