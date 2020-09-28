Зелененький он был

Этого события ждали долго, анонсировали неоднократно, а автобусов все не было. И, наконец, свершилось: первая партия «зелененьких» приехала в Псков.
Зеленый цвет отнюдь не случаен. Это спецзаказ Псковской области. На заводе автобусы специально красят перед отправкой в регион. Цвет подчеркивает тот факт, что Псковская область - экологически чистый регион.
Первые автобусы, которые пришли в Псков, это ПАЗы: 33 ПАЗ-32054 вместимостью 42 пассажира и 28 ПАЗ-4234 вместимостью 50 пассажиров. Одни ездят только на дизельном топливе, другие - и на газе и на дизеле, что довольно удобно. Все они относятся ко второму классу. Машины оснащены раздельными сидениями с двухточечными ремнями безопасности, поручнями, аппаратурой спутниковой навигации и устройством вызова экстренных оперативных служб.
Автобусы предназначены для перевозок пассажиров в районах, потому как проходят там, где другие не пройдут. Рассказывать, что происходит с деревенскими дорогам в межсезонье, никому не надо.
Данные автобусы отличаются большой проходимостью. Они будут использоваться там, где дорожные условия не позволяют проходить другим автобусам.
Ирина Иванова, и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В районы машины направят, когда с завода придет вся партия целиком — 111 штук. Согласно контракту поступить они должны до 20 декабря, но в комитете полагают, что произойдет это раньше — называют конец октября.
Распределят автобусы между двумя госпредприятиями: Псковпассажиравтотранс и «Славяне».
- Наша цель - улучшение транспортной доступности в регионе, - говорит Ирина Иванова. - У нас изношенный подвижной состав: более 40% транспортных средств имеют предельный износ, остальные автобусы тоже работают на пределе.
Первая партия автобусов прибыла в регион
Фото Дарьи Хватковой
Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление автобусов для Пскова и Великих Лук. Для областного центра будет закуплено 45 автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе и 11 «сцепок» МАЗ на дизельном топливе. Шесть МАЗов отправятся в Великие Луки. Все эти автобусы будут низкопольными, чтобы пользоваться ими было удобно гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, специально для этой категории населения будут закуплены 15 газелей Next Citiline. Контракт находится на этапе размещения.
- Эти автобусы низкопольные и оборудованы специально для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе и по межмуниципальным маршрутам, - отметила Ирина Иванова.
Напомним, что обновление автобусного парка стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаил Ведерниковым с куратором региона — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Из резервного фонда на эти цели было выделено более 1,2 млрд рублей.