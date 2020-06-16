ОСАГО без техосмотра во время карантина

Передвигаться на легковой машине без оформленной автогражданки согласно действующему законодательству нельзя. Но и посетить офис страховой компании (СК) или СТО в условиях распространения коронавируса автовладельцам не представляется возможным. Возникает резонный вопрос: как автолюбителям Пскова получить страховку, не нарушая режим самоизоляции? Страховщики заявляют, что в 2020 можно купить полис ОСАГО без техосмотра (ТО) и диагностической карты в режиме онлайн, так как из-за карантина сервисные центры клиентов практически не принимают.

Можно ли оформить ОСАГО без диагностики в период самоизоляции?

Разрешение на получение обязательной страховки без техосмотра дал Центробанк, о чем сообщила глава Банка России Э. Набиуллина. Однако это не значит, что о проверке автомобиля можно забыть. После снятия ограничительных мер ее придется пройти, поэтому временная поблажка для автомобилистов носит временный характер.

Стать обладателем страховки без диагностической карты в 2020 году можно путем оформления электронного полиса е-ОСАГО. Для этого рекомендуем воспользоваться сервисом сравнения цен inguru.ru, на страницах которого представлены предложения проверенных страховщиков. Это позволит сравнить их и выбрать вариант по более выгодной стоимости.

В юридическом плане е-ОСАГО ничем не уступает бумажному документу и отличается от него лишь по внешнему виду. Он не имеет визуальной защиты в виде водяных знаков, подписей, но при этом содержит адрес веб-портала, на котором была совершена покупка «автогражданки». Чтобы не возникало проблемных ситуаций с сотрудниками ГИБДД, следует сделать распечатку электронного ОСАГО и возить ее с собой.

Некоторые автовладельцы не считают нужным тратить на это время и показывают полис инспекторам прямо на экране смартфона или планшета. В результате они получают штраф или предупреждение как за отсутствие страховки. Если такое случается, специалисты советуют напоминать стражам дорожного порядка о специальном письме МВД от 02.01.2020 года, в котором ясно говорится, что бумажная версия страховки не требуется. А когда не помогает и это, можно обжаловать денежное взыскание в десятидневный срок, поскольку сведения о страховом договоре содержатся в базе РСА.

Можно ли продлить ОСАГО без диагностической карты?

Во время карантина продление полиса ОСАГО без техосмотра и диагностической карты возможно при подключении услуги автопродления. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте своего страховщика и проплатить следующий период. Если такая опция отсутствует, нужно узнать у поставщика услуг, как ее активировать.

Оформляя ОСАГО без техосмотра можно внести корректировки, которые обязательно фиксируются в продляемой версии полиса. Например, добавление/исключение одного из водителей, смена фамилии и т.д. После оплаты готовый цифровой документ отправляется клиенту на указанный адрес электронной почты. Его можно распечатывать сколько угодно раз, пока не закончится срок действия.

До какого числа можно купить?

Полис ОСАГО без прохождения техосмотра можно приобрести до 30 сентября этого года. Заполнение данных, оплата и получение — все осуществляется в режиме онлайн. Но постепенно карантинные меры снимаются и некоторые страховые вновь готовы принимать клиентов в офисах. По данным ВСС, сотрудники, дежурящие на местах, обеспечиваются всеми необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, дезинфицирующими растворами. Если страховку без техосмотра дистанционно оформить или продлить не получается, следует связаться с представителями обслуживающего страховщика и поинтересоваться по поводу приема в офисе.