Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

В редакцию «Псковской правды» обратилась псковичка Надежда. Читательница просит вернуть в автобусы Пскова подвесные поручни:

«Возвращалась домой в «час пик»: автобус №11 переполненный, пассажирам, особенно невысоким, не за что держаться. Вертикальных поручней недостаточно, горизонтальные — слишком высоко, почти под потолком. При этом подвесных «петель», которые раньше были в автобусах, уже нет. Неужели сложно оборудовать салоны хотя бы такими поручнями?»

Вопрос читательницы «Псковская правда переадресовала руководству ГП ПО «Псковпасажиравтотранс». В ответ на запрос редакции заместитель директора предприятия Сергей Иванов сообщил, что оборудования автобусов подвесными поручнями ждать пока не стоит.

- В связи с большим износом используемых для городских перевозок автобусов, сложного финансового положения, не позволяющего обеспечить полное восстановление эксплуатационных свойств используемых транспортных средств, восстановление пришедших в негодность подвесных поручней не планируется, - пояснил заместитель директора.

По его словам, оснащение транспорта «петлями» потребует проведения экспертизы безопасности при осуществлении пассажирских перевозок в специальных экспертных организациях, так как может быть причиной получения травм пассажирами.

- Для этого требуется разработка соответствующей конструкторской документации, полномочиями по разработке которой предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки, не обладает, - отметил он.