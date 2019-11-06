«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

В ночь на 6 ноября две пары поездов «Ласточка», следующих из Пскова в Санкт-Петербург и обратно , на несколько часов застряли в районе Гатчины.

Из Петербурга стартовали четко в 20:15. У Гатчины поезд начал ехать толчками, как будто кто-то постоянно давил на тормоза. Потом и вовсе встал. По громкой связи начальник поезда объявил, что ждем тепловоз, он попытается нас вытолкнуть до хорошего участка. Через какое-то время действительно тронулись. Но ненадолго. Тепловоз сколько-то протащил наш поезд, потом попытались двинуться самостоятельно, это не удалось. Снова стали ждать, на этот раз тепловоза из Пскова.

Итоговая задержка состава в пути составила чуть меньше пяти часов, к вокзалу в Пскове состав прибыл только в 4:30. Все это время проводники поили пассажиров бесплатным чаем и кофе, каждому объясняли, что происходит. Работал туалет, вай-фай. Во время остановки ловила сотовая связь, пассажиры могли позвонить родным и предупредить о задержке.

«В моем вагоне среди пассажиров были школьники. Они отнеслись к этому с юмором, как к приключению, - рассказывает еще одна пассажирка этого же поезда Елена Гительман. - Все пассажиры были адекватные, злости не было, никто не срывался на крик. Персонал на сто процентов профессиональный! Это лицо РЖД! Хочется отметить всех и каждого. Улыбались приветливо, каждому терпеливо и с улыбкой на лице объясняли - по несколько раз одно и то же».

Начальник поезда по громкой связи регулярно оповещал пассажиров о том, что происходит. Перед прибытием в Псков он объявил, что каждый пассажир может получить сухой паёк. В пакете, выданном на вокзале, оказалась банка паштета, упаковка галет, бутылка с водой, чайный пакетик, вилка и салфетка. Правда, вот такси пришлось ждать по 30-40 минут, псковские перевозчики оказались не готовы к большому наплыву народа в столь ранний час.