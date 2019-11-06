«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

В ночь на 6 ноября две пары поездов «Ласточка», следующих из Пскова в Санкт-Петербург и обратно, на несколько часов застряли в районе Гатчины.
В ночь на 6 ноября две пары поездов «Ласточка», следующих из Пскова в Санкт-Петербург и обратно, на несколько часов застряли в районе Гатчины.
Из Петербурга стартовали четко в 20:15. У Гатчины поезд начал ехать толчками, как будто кто-то постоянно давил на тормоза. Потом и вовсе встал. По громкой связи начальник поезда объявил, что ждем тепловоз, он попытается нас вытолкнуть до хорошего участка. Через какое-то время действительно тронулись. Но ненадолго. Тепловоз сколько-то протащил наш поезд, потом попытались двинуться самостоятельно, это не удалось. Снова стали ждать, на этот раз тепловоза из Пскова.
«В моем вагоне среди пассажиров были школьники. Они отнеслись к этому с юмором, как к приключению, - рассказывает еще одна пассажирка этого же поезда Елена Гительман. - Все пассажиры были адекватные, злости не было, никто не срывался на крик. Персонал на сто процентов профессиональный! Это лицо РЖД! Хочется отметить всех и каждого. Улыбались приветливо, каждому терпеливо и с улыбкой на лице объясняли - по несколько раз одно и то же».
Начальник поезда по громкой связи регулярно оповещал пассажиров о том, что происходит. Перед прибытием в Псков он объявил, что каждый пассажир может получить сухой паёк. В пакете, выданном на вокзале, оказалась банка паштета, упаковка галет, бутылка с водой, чайный пакетик, вилка и салфетка. Правда, вот такси пришлось ждать по 30-40 минут, псковские перевозчики оказались не готовы к большому наплыву народа в столь ранний час.
Задержка коснулась четырех поездов «Ласточка». Поезд из Петербурга в Псков отправлением в 20:15 задержался почти на 5 часов. Шедший ему навстречу состав из Пскова отправлением в 19:30 задержался в пути на 1 час 20 минут, станция метров «Балтийская» к моменту его прибытия уже не работала, пассажиров развезли автобусы Октябрьской железной дороги.
Задержка случилась и у следующей, ночной пары поездов. Поезд из Петербурга отправлением в 23:30 задержался в пути на 2 часа 40 минут, состав из Пскова отправлением в 22:40 прибыл на станцию на 3 часа позже положенного времени.
В целом в пути задержались поезда по десятку направлений, в том числе, следующие в Тюмень и Екатеринбург.
На Октябрьской железной дороге рассказали, что сбои в работе контактной сети (читай – обледенели провода) произошли из-за мокрого снега. Неполадки устраняли специальной техникой – вибропантографами, они почистили провода.
Пассажирам сообщили, что они смогут написать заявление на компенсацию. За каждый час опоздания поезда – 3% от стоимости билета.
«Не пойду за компенсацией, посчитала, что она составит 75 рублей, - продолжает Елена Гительман. – Ещё раз мне предстоит ехать в Петербург в декабре. Конечно, поеду на Ласточке!».