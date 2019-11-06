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Транспорт

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация

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Алексей Кедров
6 ноября 2019 года, 17:24
Фото: Дарья Хваткова
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В ночь на 6 ноября две пары поездов «Ласточка», следующих из Пскова в Санкт-Петербург и обратно, на несколько часов застряли в районе Гатчины.

Из Петербурга стартовали четко в 20:15. У Гатчины поезд начал ехать толчками, как будто кто-то постоянно давил на тормоза. Потом и вовсе встал. По громкой связи начальник поезда объявил, что ждем тепловоз, он попытается нас вытолкнуть до хорошего участка. Через какое-то время действительно тронулись. Но ненадолго. Тепловоз сколько-то протащил наш поезд, потом попытались двинуться самостоятельно, это не удалось. Снова стали ждать, на этот раз тепловоза из Пскова.


«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»Ирина Васильева, пассажирка
Итоговая задержка состава в пути составила чуть меньше пяти часов, к вокзалу в Пскове состав прибыл только в 4:30. Все это время проводники поили пассажиров бесплатным чаем и кофе, каждому объясняли, что происходит. Работал туалет, вай-фай. Во время остановки ловила сотовая связь, пассажиры могли позвонить родным и предупредить о задержке.

«В моем вагоне среди пассажиров были школьники. Они отнеслись к этому с юмором, как к приключению, - рассказывает еще одна пассажирка этого же поезда Елена Гительман. - Все пассажиры были адекватные, злости не было, никто не срывался на крик. Персонал на сто процентов профессиональный! Это лицо РЖД! Хочется отметить всех и каждого. Улыбались приветливо, каждому терпеливо и с улыбкой на лице объясняли - по несколько раз одно и то же».

Начальник поезда по громкой связи регулярно оповещал пассажиров о том, что происходит. Перед прибытием в Псков он объявил, что каждый пассажир может получить сухой паёк. В пакете, выданном на вокзале, оказалась банка паштета, упаковка галет, бутылка с водой, чайный пакетик, вилка и салфетка. Правда, вот такси пришлось ждать по 30-40 минут, псковские перевозчики оказались не готовы к большому наплыву народа в столь ранний час.

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»
Так выглядел сухой паёк для пассажиров.
Фото Ирины Васильевой.
КОНКРЕТНО

Задержка коснулась четырех поездов «Ласточка». Поезд из Петербурга в Псков отправлением в 20:15 задержался почти на 5 часов. Шедший ему навстречу состав из Пскова отправлением в 19:30 задержался в пути на 1 час 20 минут, станция метров «Балтийская» к моменту его прибытия уже не работала, пассажиров развезли автобусы Октябрьской железной дороги.

Задержка случилась и у следующей, ночной пары поездов. Поезд из Петербурга отправлением в 23:30 задержался в пути на 2 часа 40 минут, состав из Пскова отправлением в 22:40 прибыл на станцию на 3 часа позже положенного времени.

В целом в пути задержались поезда по десятку направлений, в том числе, следующие в Тюмень и Екатеринбург.

На Октябрьской железной дороге рассказали, что сбои в работе контактной сети (читай – обледенели провода) произошли из-за мокрого снега. Неполадки устраняли специальной техникой – вибропантографами, они почистили провода.

Пассажирам сообщили, что они смогут написать заявление на компенсацию. За каждый час опоздания поезда – 3% от стоимости билета.

«Не пойду за компенсацией, посчитала, что она составит 75 рублей, - продолжает Елена Гительман. – Ещё раз мне предстоит ехать в Петербург в декабре. Конечно, поеду на Ласточке!».

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