Едем без денег

К Ганзе возможность безналичной оплаты обещают сделать и на главных туристических маршрутах за пределами областного центра. Но без кондукторов мы все равно не останемся.

11 апреля этого года в псковском автобусе № 11 впервые можно было расплатиться банковской картой или при помощи смартфона. Новые сервисы вводили поэтапно. Чтобы у каждого кондуктора рядом с привычной сумкой появился еще и валидатор — терминал для оплаты проезда безналичным способом, ушло чуть больше месяца.

Почти у всех наших соседей возможность ездить в общественном транспорте без налички появилась еще раньше. Только в Смоленске пассажиры пока заходят в автобус с кошельком и мелочью в карманах. Так, в Твери платить банковской картой и смартфоном в городских автобусах, троллейбусах и трамваях можно с 18 апреля 2018 года.

Транспортную карту здесь начали использовать годом раньше, причем стоимость проезда по ней на 10% дешевле. А с 26 марта 2019 года безналичная система оплаты появилась даже в нескольких маршрутках. Вологда идет почти вровень с псковичами. Здесь безналичную оплату проезда практикуют с 16 апреля 2019 года. Мурманчане ездят в автобусах и троллейбусах без денег с 11 февраля 2019 года. В Великом Новгороде пассажиры смогли оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами на всех городских маршрутах с 1 июня 2018 года. К тому же наши ближайшие соседи получили возможность расплачиваться еще и транспортной картой. После подорожания проезда с 22 рублей до 27 в июле 2018 года и подорожания единых проездных в августе выгода от использования карты стала очевидной, билет по ней можно купить на 2 рубля дешевле. Транспортные карты есть и в Петербурге. Ими можно расплачиваться не только во всех видах общественного транспорта, включая метро и пригородные электрички, но летом даже за поездки в аквабусах.