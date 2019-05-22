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Транспорт

Едем без денег

С 20 мая во всех автобусах Пскова можно расплатиться банковской картой. Какие еще нововведения ждут пассажиров общественного транспорта

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Наталья Баранова
22 мая 2019 года, 10:19
Фото: Андрей Степанов
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К Ганзе возможность безналичной оплаты обещают сделать и на главных туристических маршрутах за пределами областного центра. Но без кондукторов мы все равно не останемся.

11 апреля этого года в псковском автобусе № 11 впервые можно было расплатиться банковской картой или при помощи смартфона. Новые сервисы вводили поэтапно. Чтобы у каждого кондуктора рядом с привычной сумкой появился еще и валидатор — терминал для оплаты проезда безналичным способом, ушло чуть больше месяца.

Почти у всех наших соседей возможность ездить в общественном транспорте без налички появилась еще раньше. Только в Смоленске пассажиры пока заходят в автобус с кошельком и мелочью в карманах. Так, в Твери платить банковской картой и смартфоном в городских автобусах, троллейбусах и трамваях можно с 18 апреля 2018 года.

Транспортную карту здесь начали использовать годом раньше, причем стоимость проезда по ней на 10% дешевле. А с 26 марта 2019 года безналичная система оплаты появилась даже в нескольких маршрутках. Вологда идет почти вровень с псковичами. Здесь безналичную оплату проезда практикуют с 16 апреля 2019 года. Мурманчане ездят в автобусах и троллейбусах без денег с 11 февраля 2019 года. В Великом Новгороде пассажиры смогли оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами на всех городских маршрутах с 1 июня 2018 года. К тому же наши ближайшие соседи получили возможность расплачиваться еще и транспортной картой. После подорожания проезда с 22 рублей до 27 в июле 2018 года и подорожания единых проездных в августе выгода от использования карты стала очевидной, билет по ней можно купить на 2 рубля дешевле. Транспортные карты есть и в Петербурге. Ими можно расплачиваться не только во всех видах общественного транспорта, включая метро и пригородные электрички, но летом даже за поездки в аквабусах.

КСТАТИ

Средний вес сумки кондуктора с мелочью — 3 килограмма.

У псковских пассажиров тоже появится возможность пользоваться транспортными картами. Однако конкретные сроки в «Псковпассажиравтотрансе»  пока не называют.

— Транспортная карта выполняет функции проездного билета и билета одноразового пользования. Транспортные карты подразумевают несколько тарифов в зависимости от потребностей пассажиров. В разработке находится вопрос о программах лояльности с организациями-партнерами, — рассказала пресс-секретарь «Псковпассажиравтотранса» Надежда Сухарева.

В планах предприятия к Ганзе внедрить электронные сервисы оплаты на основных туристических направлениях области: Печоры, Остров, Пушкинские Горы.

Внедрение электронных сервисов не оставит без работы привычных нам кондукторов.

— Отказ от кондукторов даже не рассматривается, — говорит Надежда Сухарева. — Во-первых, если эту функцию передать водителям, увеличатся расходы на зарплату водителей и контролеров и, самое главное, приобретение достаточного количества необходимой техники потребует огромных затрат, которые не под силу предприятию на данном этапе. Во-вторых, водители не могут выполнять функции продажи билетов и контроля правильности и своевременности оплаты проезда в должном объеме. Их главная задача — доставка пассажиров.

Вот только заплатить кондукторам картой за месячный проездной пока нельзя.

— Оборудование, которое используется нашими кондукторами, не предусматривает данный вид оплаты. Валидаторы запрограммированы только на прием банковских карт при разовой оплате проезда, — пояснила Надежда Сухарева.

Возможность платить банковской картой совершенно не означает, что в автобусах перестанут принимать мелочь. Если вы предпочитаете расплачиваться наличными деньгами, не беспокойтесь. Отменять такую форму оплаты на предприятии не планируют. 

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