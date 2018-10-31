Трудности европротокола

На прошлой неделе мы рассказывали: за день в Псковской области в среднем происходит 19 ДТП. К счастью, большая их часть обходится без серьезных последствий и аварии оформляются (и соответственно, попадают в статистику) лишь для того, чтобы получить компенсацию по страховке.

Поэтому с 2015 года такие ДТП можно оформить по европротоколу — без выхода сотрудников ГИБДД. Однако далеко не все водители пользуются возможностью оформить ДТП в упрощенном порядке.

— Ежедневно в нашу страховую компанию обращаются пять-шесть человек. И только половина этих ДТП оформлена по европротоколу, — рассказал Александр Смирнов, юрист одной из страховых компаний, работающих в городе.

По его словам, грамотность водителей растет, но есть ряд ошибок, которые автовладельцы допускают при оформлении. Юрист списывает их на волнение и стрессовое состояние.

— Срок предъявления извещения по ДТП составляет 5 дней. Поэтому, если видим ошибки при заполнении, мы рекомендуем встретиться со вторым участником и переоформить европротокол, объясняем, где допущены ошибки. Но в целом грамотность водителей растет. Люди больше и больше обращаются к европротоколу. Надеюсь, когда-нибудь мы уйдем от всех этих глупых ошибок. При заполнении надо быть внимательным, не волноваться. ДТП — это стресс. Но в заполнении сложного ничего нет.