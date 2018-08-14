Дайте два!

Две недели назад с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в Псков стартовал электропоезд «Ласточка». И вот уже многие псковичи испытали на себе прелести быстрой доставки до Северной столицы и обратно, а судя по тому, что на ближайшие даты в кассах билетов нет, этот вид сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом становится популярным и востребованным. Причем не только у самих жителей города.
Первыми, кто положительно оценил новшество, стали представители туристического бизнеса.
— Это очень хороший дополнительный сервис, — отмечает президент АСТУР Гелена Самохвалова. — Благодаря ему мы можем увеличить продолжительность нахождения туристов на территории Псковской области. Если раньше они из Петербурга выезжали на автобусе примерно в это же время и приезжали только к обеду, то, прибывая сюда на поезде, они могут начать экскурсионную программу раньше.
Однако, по ее словам, время возвращения в Санкт-Петербург (пока поезд в СПб. отправляется только с утра. — Прим. ред.) не очень удобное. Для наиболее продуктивной работы с туристами желателен еще один рейс — во второй половине дня.
— Но этот вопрос, насколько я знаю, уже обсуждается в наших профильных комитетах, и учитываются все пожелания туристического сектора.
В целом же, по словам Гелены Самохваловой, запуск поезда «Ласточка» — очень хорошее дополнение ко всем туристическим предложениям. Этим способом доставки могут воспользоваться не только групповые, но и индивидуальные туристы и сами жители Пскова.
— Пока мы обречены составлять программы на три дня и три ночи, что не совсем правильно, — поясняет председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. — Мы обрекаем людей на просто ночевку в Пскове. Для Пскова это выгодно, потому что люди задерживаются на ужин, оставляют деньги в нашем городе. Но с точки зрения логики и экономии времени туристов было бы более приемлемо, если бы появился вечерний рейс. Туристы могли бы закончить экскурсионную программу и в 7 вечера отправляться из нашего города в Санкт-Петербург, чтобы успеть на свои поезда, самолеты или успеть до закрытия петербуржского метро попасть домой. Хотелось бы, чтобы появился встречный рейс, который обоюдно нужен всем, в том числе и псковичам, которые ездят в командировки и на отдых в Санкт-Петербург.
В целом же Светлана Баранова положительно оценивает новшество:
— Быть железнодорожной станцией одного поезда — не совсем прилично для такого города, для такого крупного туристического центра, как Псков. Большинство туристов осведомлены о таком быстром способе доставки, как «красные поезда», которых много в центральной части России, и многие удивлялись, что такого железнодорожного сообщения нет с Псковом.
Билеты на «Ласточку» сейчас нужно покупать не менее чем за неделю.
Фото Андрея Степанова
КОНКУРЕНЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГДАРуководители компаний, занимающихся автоперевозками, конкуренции не опасаются. У них свои клиенты, да и график поездок более гибкий.
В компании «Меридиан» сообщили, что никаких изменений в расписании в связи с запуском ж/д сообщения не планируют. И утренние рейсы не отменяют.
— Количество пассажиров не уменьшилось. Сейчас очень много людей ездит. До нас даже трудно дозвониться, и мы перешли на режим работы круглосуточный, — рассказали в компании «Стрижи». Большой спрос на автоперевозки объясняют периодом отпусков:
— Многие до Пулково добираются. А скоро учебный год — студенты начнут ездить, а потом и заочники к ним присоединятся.
Цена за проезд пока выше, чем стоимость билета на поезде. Но пассажирам предоставляются скидки. В компании уверены, что больших проблем маршрутчикам появление конкурента в виде поезда не принесет.
— Не знаю, выгодно ли будет ежедневно пускать такой поезд. И если автомобильные рейсы можно как-то регулировать по времени, то на железной дороге это тяжелее…
Псковичи, которые в силу жизненных обстоятельств постоянно курсируют между Псковом и Питером, тоже довольны возможностью путешествовать быстрее и даже дешевле. Но для большего удобства нужен еще один рейс — вечерний.
Татьяна Злобинская:
— Как только запускают электричку с пересадкой в Луге — стараюсь пользоваться исключительно ею. Обратно же не всегда получается, поскольку из Пскова она выезжает около 7 утра, так что на помощь приходит автобус. Не люблю добираться до Пскова автомобильным транспортом: статистика ДТП на трассе Петербург — Псков...
На «Ласточке» попробую уехать из Петербурга, поскольку оттуда время отправления более человеческое. Недостаток — время отправления из Пскова! Подозреваю, что расписание составлялось для тех, кто ездит в Петербург по делам. Но администрации стоило бы подумать о том, что очень многие жители Пскова уже давно сменили место жительства на Северную столицу. Нужно сделать его не раз в день, а хотя бы два. Утром и вечером. В сетях уже полно жалоб на «пробелы» в расписании общественного транспорта и невозможность вызвать в это время такси.
Елена Иванова:
— Преимущества «Ласточки» — в отсутствии пробок, фиксированное время в пути, комфортабельность. Цена поездки устраивает, учитывая то, что для молодых людей младше 21 стоимость составляет меньше 200 руб. Но вот расписание крайне неудобное. Думаю, будет удобнее сделать вечерний рейс, ведь многие едут домой на выходные.
Андрей Клюхин:
— Езжу достаточно часто, раз в неделю или раз в две недели. Поездки связаны с работой, и не только. Добираюсь на автомобиле, но чаще на маршрутке. На «Ласточке», конечно же, планирую. Так, уже купил билет в Псков на эту субботу. Как преимущество для меня — время в пути и возможность немного пройтись, когда устану сидеть. В расписании хорош был бы вечерний рейс, так как обычно рабочие конференции начинаются в 9:00, а поезд приходит позднее.