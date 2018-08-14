Дайте два!

Две недели назад с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в Псков стартовал электропоезд «Ласточка» . И вот уже многие псковичи испытали на себе прелести быстрой доставки до Северной столицы и обратно, а судя по тому, что на ближайшие даты в кассах билетов нет, этот вид сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом становится популярным и востребованным. Причем не только у самих жителей города.

НУЖЕН ВЕЧЕРНИЙ РЕЙС

Первыми, кто положительно оценил новшество, стали представители туристического бизнеса.

— Это очень хороший дополнительный сервис, — отмечает президент АСТУР Гелена Самохвалова. — Благодаря ему мы можем увеличить продолжительность нахождения туристов на территории Псковской области. Если раньше они из Петербурга выезжали на автобусе примерно в это же время и приезжали только к обеду, то, прибывая сюда на поезде, они могут начать экскурсионную программу раньше.

Однако, по ее словам, время возвращения в Санкт-Петербург (пока поезд в СПб. отправляется только с утра. — Прим. ред.) не очень удобное. Для наиболее продуктивной работы с туристами желателен еще один рейс — во второй половине дня.

— Но этот вопрос, насколько я знаю, уже обсуждается в наших профильных комитетах, и учитываются все пожелания туристического сектора.

В целом же, по словам Гелены Самохваловой, запуск поезда «Ласточка» — очень хорошее дополнение ко всем туристическим предложениям. Этим способом доставки могут воспользоваться не только групповые, но и индивидуальные туристы и сами жители Пскова.

— Пока мы обречены составлять программы на три дня и три ночи, что не совсем правильно, — поясняет председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. — Мы обрекаем людей на просто ночевку в Пскове. Для Пскова это выгодно, потому что люди задерживаются на ужин, оставляют деньги в нашем городе. Но с точки зрения логики и экономии времени туристов было бы более приемлемо, если бы появился вечерний рейс. Туристы могли бы закончить экскурсионную программу и в 7 вечера отправляться из нашего города в Санкт-Петербург, чтобы успеть на свои поезда, самолеты или успеть до закрытия петербуржского метро попасть домой. Хотелось бы, чтобы появился встречный рейс, который обоюдно нужен всем, в том числе и псковичам, которые ездят в командировки и на отдых в Санкт-Петербург.

В целом же Светлана Баранова положительно оценивает новшество:

— Быть железнодорожной станцией одного поезда — не совсем прилично для такого города, для такого крупного туристического центра, как Псков. Большинство туристов осведомлены о таком быстром способе доставки, как «красные поезда», которых много в центральной части России, и многие удивлялись, что такого железнодорожного сообщения нет с Псковом.