ДТП без ГИБДД

Выплаты по европротоколу увеличили до 100 тысяч рублей. Возмещение от страховой в пределах этой суммы можно будет получить при оформлении ДТП без вызова сотрудника ГИБДД с 1 июня. Пока что эта сумма составляет 50 тысяч рублей. В нюансах ускоренного оформления дорожного происшествия «Псковской правде» помог разобраться Сергей Савин, управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка РФ. — Напомните, пожалуйста, нашим читателям, что такое европротокол?

Предположим, вы попали в мелкую аварию. Все живы и здоровы, а автомобили лишь слегка повреждены. Не нужно ждать сотрудников полиции, чтобы оформить происшествие. Вы вместе со вторым водителем можете сами задокументировать ДТП, чтобы пострадавший мог получить страховую выплату. Вот такая упрощенная процедура называется системой европротокола. Сергей Савин

— По этой процедуре можно оформить любое ДТП? — По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены несколько условий. В ДТП участвовали только два транспортных средства, и повреждены только они. Ничья жизнь или здоровье не пострадали. Участники ДТП имеют действующие страховые полисы ОСАГО. Размер ущерба транспортному средству визуально, по оценке сторон ДТП, не превышает максимальной страховой выплаты по европротоколу, которая сейчас составляет 50 тысяч рублей. Среди участников ДТП нет разногласий, кто из них виновник аварии, а кто пострадавший, и оба согласны со списком видимых повреждений транспортного средства. — Необходимо соблюдение всех условий одновременно? — Оформление европротокола допустимо только при соблюдении всех условий одновременно. Если хотя бы одно из условий нарушено или у кого-то из участников остались сомнения насчет степени вины, возможного вреда здоровью или размера ущерба, европротокол не оформляется. Звоните в полицию.

— Как самостоятельно оформить ДТП по европротоколу? — Заполните извещение о ДТП — это обязательный документ для получения страховой выплаты по европротоколу. Бланк извещения выдает страховая компания в момент покупки полиса ОСАГО. Он бесплатный. Сфотографируйте или сделайте видеосъемку места аварии до того, как убрать с дороги транспортные средства. Это не обязательно, но желательно. Если есть свидетели ДТП, попросите их дать письменные показания об обстоятельствах аварии и оставить свои контактные данные. Это тоже поможет вам, если у страховой компании возникнут какие-либо вопросы. После того как извещение о ДТП будет оформлено, оба водителя подпишут документ, можно покинуть место аварии. — Бланк извещения о ДТП заполняют оба водителя? — Да, оба водителя заполняют один бланк извещения о ДТП: лицевую и оборотную стороны обязательно. При этом не важно, чей из участников ДТП бланк будет заполнен. Каждый водитель выбирает любую колонку и вносит информацию по своему ТС. — Что делать дальше? Как получить страховое возмещение по европротоколу? — В течение пяти рабочих дней со дня происшествия как потерпевшему, так и виновнику ДТП необходимо обратиться в свою страховую компанию и передать экземпляр заполненного извещения о ДТП. Также необходимо представить следующие документы: полис ОСАГО; паспорт и водительское удостоверение; документы, подтверждающие право собственности на ТС; фото или видеосъемку, если есть; письменные показания свидетелей, если есть; заявление о прямом возмещении убытков; доверенность от собственника ТС на получение страховой выплаты, если в страховую компанию обращается не собственник; банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

— Как долго страховая компания может рассматривать документы? — Страховая компания в течение 20 дней рассмотрит ваши документы и определит размер возмещения. — Нужно ли будет представлять транспортное средство на осмотр? — В большинстве случаев вам нужно будет представить автомобиль на осмотр. Страховщик или независимый эксперт проведет оценку ущерба. Когда размер компенсации будет определен, страховая компания направит транспортное средство на ремонт или выплатит вам деньги. — А если ущерб будет оценен в сумму, превышающую 50 000 рублей? — Возмещение по европротоколу в нашем регионе не может превышать 50 000 рублей. Если ущерб будет оценен в большую сумму, вы можете доплатить за ремонт на станции техобслуживания страховщика или получить деньги и поискать другой автосервис.