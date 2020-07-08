Академическую греблю по праву считают главной спортивной гордостью Псковской области: местные тренеры вырастили семь олимпийских чемпионов. При этом сегодня дела у представителей этой дисциплины в регионе не так уж хороши, как кажется: в их распоряжении лишь обветшалое здание и старые тренажеры. Все эти годы это спортивное направление держалось исключительно на энтузиазме тренеров и спортсменов. Но, кажется, ситуация начинает меняться. Президент российской Федерации гребного спорта Алексей Свирин, который посетил Псков сегодня, 8 июля, в эксклюзивном интервью «Псковской правде» рассказал, какие надежды связывает с псковской греблей.

«Неподдельный интерес радует»

- Алексей Владимирович, с какой целью вы приехали в Псков? - Я прекрасно понимаю, что любой вид спорта развивается из регионов. Если у нас та же самая гребля не будет жить в регионах, то говорить о ее существовании, а уж тем более о каком-то приличном представлении страны на международной арене, просто невозможно. К сожалению, не получается бывать в регионах регулярно, но время от времени я их все же посещаю. В принципе, проблемы везде одинаковые. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время нашей встречи отметил, что с греблей в регионе не все хорошо. Скажу, что для на нашего вида спорта это типичная история, и мы должны это изменить. Как только будут какие-то решения приняты в регионах, это сразу отразится на сборной команде страны и ее выступлениях на международной арене. - Вы общались с губернатором, удалось достичь каких-то договоренностей? - Незадолго до приезда в Псков я читал на одном из местных информационных ресурсов о том, что губернатор встречался с руководством профсоюзов, которым принадлежит здание, где сейчас находится псковская школа олимпийского резерва «Ника». Раньше ситуация была тяжелая [спортсменов могли выселить в любую минуту, а здание и помещения базы находились в запущенном состоянии – прим. автора], а теперь видны позитивные тенденции [новое руководство облсовпрофа готово помочь с ремонтом, который уже начался – прим. Автора].

Но даже не этот вопрос стал главным в нашей встрече с главой региона. Главное - фиксация общих интересов. В дальнейшем даже необязательны очные встречи, есть проводники, люди которые отвечают за развитие спорта в регионе, через них будем работать и решать определенные задачи. Первые движения, которые необходимо сделать, мы сейчас обсудили и планы наметили. Я думаю, они будут реализованы. Видно, что интерес руководства региона к нашему виду спорту неподдельный, это радует.

«Псков будет идеальным местом для соревнований»

- Вы впервые в Пскове? - К сожалению, мой единственный приезд в город состоялся в далеком 2009 году. Я сам здесь выступал еще будучи спортсменом в «четверке» на кубке России. И теперь с удовольствием приехал во второй раз. Атмосфера у вас здесь приятная, есть все возможности, чтобы наш замечательный вид спорта развивался. - Как Федерация гребного спорта России готова помогать местному отделению? - Мы готовим новую программу развития. Регионы в этой программе будут отражены максимально широко и глубоко. Пскову, как историческому наследию нашей России, в плане развития водного туризма отводится центральное место. У водного туризма огромный потенциал. Он интересен и для жителей самой страны, и для иностранных туристов. Если говорить про любителей, тех, кто когда-то занимался гребным спортом, то для них есть даже специальные соревнования. Они выделены отдельной категорией в международной Федерации, это соревнования чемпионата мира, чемпионата Европы для спортсменов категории masters. Это возрастная категория от 27 лет. Есть такие спортсмены, которые и в 90-летнем возрасте выступают на них. Эти люди с удовольствием бы к нам приезжали.