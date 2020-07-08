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Спорт / Визит

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области

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Ольга Нефёдова
8 июля 2020 года, 14:00
Фото: Андрей Степанов
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Академическую греблю по праву считают главной спортивной гордостью Псковской области: местные тренеры вырастили семь олимпийских чемпионов. При этом сегодня дела у представителей этой дисциплины в регионе не так уж хороши, как кажется: в их распоряжении лишь обветшалое здание и старые тренажеры. Все эти годы это спортивное направление держалось исключительно на энтузиазме тренеров и спортсменов. Но, кажется, ситуация начинает меняться. Президент российской Федерации гребного спорта Алексей Свирин, который посетил Псков сегодня, 8 июля, в эксклюзивном интервью «Псковской правде» рассказал, какие надежды связывает с псковской греблей.

«Неподдельный интерес радует»

- Алексей Владимирович, с какой целью вы приехали в Псков?

- Я прекрасно понимаю, что любой вид спорта развивается из регионов. Если у нас та же самая гребля не будет жить в регионах, то говорить о ее существовании, а уж тем более о каком-то приличном представлении страны на международной арене, просто невозможно.

К сожалению, не получается бывать в регионах регулярно, но время от времени я их все же посещаю. В принципе, проблемы везде одинаковые. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время нашей встречи отметил, что с греблей в регионе не все хорошо. Скажу, что для на нашего вида спорта это типичная история, и мы должны это изменить. Как только будут какие-то решения приняты в регионах, это сразу отразится на сборной команде страны и ее выступлениях на международной арене.

- Вы общались с губернатором, удалось достичь каких-то договоренностей?

- Незадолго до приезда в Псков я читал на одном из местных информационных ресурсов о том, что губернатор встречался с руководством профсоюзов, которым принадлежит здание, где сейчас находится псковская школа олимпийского резерва «Ника». Раньше ситуация была тяжелая [спортсменов могли выселить в любую минуту, а здание и помещения базы находились в запущенном состоянии – прим. автора], а теперь видны позитивные тенденции [новое руководство облсовпрофа готово помочь с ремонтом, который уже начался – прим. Автора].

Поплыли!
Ремонт в тренажерном зале уже завершается
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

Но даже не этот вопрос стал главным в нашей встрече с главой региона. Главное - фиксация общих интересов. В дальнейшем даже необязательны очные встречи, есть проводники, люди которые отвечают за развитие спорта в регионе, через них будем работать и решать определенные задачи. Первые движения, которые необходимо сделать, мы сейчас обсудили и планы наметили. Я думаю, они будут реализованы. Видно, что интерес руководства региона к нашему виду спорту неподдельный, это радует.

«Псков будет идеальным местом для соревнований»

- Вы впервые в Пскове?

- К сожалению, мой единственный приезд в город состоялся в далеком 2009 году. Я сам здесь выступал еще будучи спортсменом в «четверке» на кубке России. И теперь с удовольствием приехал во второй раз. Атмосфера у вас здесь приятная, есть все возможности, чтобы наш замечательный вид спорта развивался.

- Как Федерация гребного спорта России готова помогать местному отделению?

- Мы готовим новую программу развития. Регионы в этой программе будут отражены максимально широко и глубоко. Пскову, как историческому наследию нашей России, в плане развития водного туризма отводится центральное место. У водного туризма огромный потенциал. Он интересен и для жителей самой страны, и для иностранных туристов.

Если говорить про любителей, тех, кто когда-то занимался гребным спортом, то для них есть даже специальные соревнования. Они выделены отдельной категорией в международной Федерации, это соревнования чемпионата мира, чемпионата Европы для спортсменов категории masters. Это возрастная категория от 27 лет. Есть такие спортсмены, которые и в 90-летнем возрасте выступают на них. Эти люди с удовольствием бы к нам приезжали.

Поплыли!
Алексей Свирин в первый раз во Псков приезжал в качестве спортсмена
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области

Международная Федерация на четыре года вперед прорабатывает те места, где будут проводиться основные международные соревнования. Мы в прошлом году добились того, чтобы после большого перерыва первенство Европы прошло в Ростове-на-Дону. Решаем, какие еще международные соревнования перетянуть к нам. Подумываем о соревнованиях в категории masters. Я думаю, что Псковский регион будет идеальным местом для проведения таких соревнований.

Нужно просто создать условия, чтобы люди могли приехать, взять лодку, выйти на воду, пройти какой-то маршрут, познакомиться с достопримечательностями. И здесь большое поле для сотрудничества. В этом году было запланировано, еще раз повторю, проведение Всероссийских соревнований. Думаю, будем действовать поэтапно, как только снимут ограничения, попробуем провести уже в этом году. Если не получится – в следующем, но обязательно соревнования такого уровня в Пскове пройдут.

- Чтобы развивать те направления, о которых вы сказали, прежде всего нужно финансирование или какие-то другие ресурсы?

- Безусловно, и финансирование нужно, и административный ресурс, и желание, которое у нас огромное. С финансированием все более-менее нормально. Понятное дело, что для того, чтобы все это вышло на высокий уровень, нужны серьезные вливания. В сегодняшней ситуации не все так просто, но мы активно работаем с Минспортом. Все карты раскрывать не буду, но есть определенные мысли о том, как сделать так, чтобы такие замечательные спортивные объекты, как в Пскове, перешли в ведение комитета по физической культуре и спорту, и уже без каких-то ограничений люди могли заниматься любимым делом, которому они посвящают себя целиком и свою жизнь.  

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