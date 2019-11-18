Джефа Монсона подлечили в Пскове

Знаменитый боец смешанных единоборств, американец, получивший российский паспорт, Джеффри Монсон находится в Пскове с неформальным визитом. Джеф, известный в ринге как «Снеговик», посещает город во второй раз. В прошлый раз он приезжал в 2015 году, чтобы провести мастер-классы для детей. На этот раз Монсон прибыл по приглашению псковского отделения мотоклуба «Ночные волки» на детский турнир по боксу, который патронируют байкеры.

Монсон появился около двух часов дня в субботу, 16 ноября, в Центре единоборств в Крестах, где в это время проходило первенство спортшколы «Лидер» по боксу на призы «ночных волков».

- Для меня большая честь мотивировать ребят в ринге, участвовать примером в их жизни и спортивной карьере, - обратился к заполненному Центру единоборств Монсон.

В этот день 80 мальчишек и 2 девчонки из Пскова и окрестностей вышли в ринг на глазах Большого Мастера.

Монсон любезно фотографировался, раздавал автографы и в меру возможностей отвечал на многочисленные вопросы желающих почти четыре часа. Правда, делал это боец, уже успевший стать в России мунициальным депутатом (Джеф – уже год депутат гордумы подмосковного Красногорска), чаще только с помощью переводчицы. «Псковская правда» пообщалась в Джефом на его родном языке:

- Всего через пару недель, 1 декабря ты после перерыва в год вернешься в ринг и сразишься по правилам джиу-джитсу в Уфе с Александром Чистовым из Калининграда. Все ли в порядке, ты не забыл как это делается, Джеф?

- Все отлично, есть некоторые функциональные трудности, но я готовлюсь даже не дома к поединку и надеюсь, что мы с Александром покажем классный бой, - заверил Монсон.

В Пскове он совмещал роль селебрити на турнире для детей с тренировками. Тренировался даже ночью. Воскресным утром Монсон в шлепках и шортах приехал прямо из гостиницы в отделение спортивной медицины, открывшееся в этом году в «Олимпе».

Заведующий отделением Евгений Васильев был готов к этому. Он не просто пригласил Монсона на экскурсию, а подготовился к приему в соответствии с призванием: посмотрел последние бои, чтобы понять, какие группы мышц используются под экстремальными нагрузками, узнал по открытым источникам, что у Монсона протез в тазу, а также днем ранее, работая врачом на детском соревновании, присматривался к походке и осанке здоровяка.

- Вы хорошо себя чувствуете и у вас ничего не болит, потому что вы постоянно тренируетесь. Если вы перейдете в обычный ритм, то проблемы станут очевидны, - почти с порога начал Васильев.

Следом он вместе с командой помощников занялся Монсоном по серьезному. Монсона гнули, тянули, толкали, вертели, массировали, давали советы.