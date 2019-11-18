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Спорт / Визит

Джефа Монсона подлечили в Пскове

Псковские врачи гнули, тянули, толкали, вертели и массировали прославленного бойца

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Арслан Байрамов
18 ноября 2019 года, 10:06
Фото: Андрей Гусаров
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Знаменитый боец смешанных единоборств, американец, получивший российский паспорт, Джеффри Монсон находится в Пскове с неформальным визитом. Джеф, известный в ринге как «Снеговик», посещает город во второй раз. В прошлый раз он приезжал в 2015 году, чтобы провести мастер-классы для детей. На этот раз Монсон прибыл по приглашению псковского отделения мотоклуба «Ночные волки» на детский турнир по боксу, который патронируют байкеры.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
Джеффри Монсон посетил детский турнир по боксу в Пскове
Монсон появился около двух часов дня в субботу, 16 ноября, в Центре единоборств в Крестах, где в это время проходило первенство спортшколы «Лидер» по боксу на призы «ночных волков».

- Для меня большая честь мотивировать ребят в ринге, участвовать примером в их жизни и спортивной карьере, - обратился к заполненному Центру единоборств Монсон.

В этот день 80 мальчишек и 2 девчонки из Пскова и окрестностей вышли в ринг на глазах Большого Мастера.

Монсон любезно фотографировался, раздавал автографы и в меру возможностей отвечал на многочисленные вопросы желающих почти четыре часа. Правда, делал это боец, уже успевший стать в России мунициальным депутатом (Джеф – уже год депутат гордумы подмосковного Красногорска), чаще только с помощью переводчицы. «Псковская правда» пообщалась в Джефом на его родном языке:

- Всего через пару недель, 1 декабря ты после перерыва в год вернешься в ринг и сразишься по правилам джиу-джитсу в Уфе с Александром Чистовым из Калининграда. Все ли в порядке, ты не забыл как это делается, Джеф?

- Все отлично, есть некоторые функциональные трудности, но я готовлюсь даже не дома к поединку и надеюсь, что мы с Александром покажем классный бой, - заверил Монсон.

В Пскове он совмещал роль селебрити на турнире для детей с тренировками. Тренировался даже ночью. Воскресным утром Монсон в шлепках и шортах приехал прямо из гостиницы в отделение спортивной медицины, открывшееся в этом году в «Олимпе».

Заведующий отделением Евгений Васильев был готов к этому. Он не просто пригласил Монсона на экскурсию, а подготовился к приему в соответствии с призванием: посмотрел последние бои, чтобы понять, какие группы мышц используются под экстремальными нагрузками, узнал по открытым источникам, что у Монсона протез в тазу, а также днем ранее, работая врачом на детском соревновании, присматривался к походке и осанке здоровяка.

- Вы хорошо себя чувствуете и у вас ничего не болит, потому что вы постоянно тренируетесь. Если вы перейдете в обычный ритм, то проблемы станут очевидны, - почти с порога начал Васильев.

Следом он вместе с командой помощников занялся Монсоном по серьезному. Монсона гнули, тянули, толкали, вертели, массировали, давали советы.

Джефа Монсона подлечили в Пскове
Джеффри Монсону оказали в Пскове медицинскую помощь.
Фото Андрея Гусарова.
В итоге все мышечные и суставные недомогания с которыми Монсон приехал на прием временно отступили.

- Но для системного эффекта упражнения, которым мы вас научили, нужно выполнять две недели и щадить вовлеченные в них мышцы, тогда вы станете еще сильнее, чем были, - пояснил Васильев.

Монсон немного напрягся – за две недели до боя идет наиболее активная часть подготовки. А он профессионал, поэтому, видимо, на ринг он выйдет, но потом постарается еще не раз прилететь в Псков: здесь, кажется, перевернули его представление о спортивной медицине как таковой, о медицине в России, о бесплатной медицине в России, в конце концов. Кстати. Джеф еще в Пскове, и тот, кто упустил возможность увидеть героя телебоев, может успеть проводить его на самолет в аэропорту сегодня в 13:25.

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