Пятый год подряд после Олимпиады в Сочи страна отмечает День зимних видов спорта. Пятый год подряд в нем участвует и Псковская область. Если поначалу этот день носил налет сумбура — например в 2014 году в Пскове проходил матч по зимнему футболу в честь Олимпиады, то на свой первый юбилей он оформился как полноценный праздник с серьезной предварительной работой, которому, по сути, оказалось и целого дня мало. Вот и в 2019 году у Псковской области получился настоящий уик-энд зимних видов спорта, в который вошли «Лыжня Россия», международный хоккейный турнир в Пскове, показательные выступления фигуристов, «Матч всех звезд» областного хоккея. Инициативу поддержали и на местах: в различных муниципальных образованиях состоялись гонки на «ватрушках», детские хоккейные встречи и тому подобное. Но сегодня мы поговорим о делах хоккейных. Тем более что на псковский лед в День зимних видов спорта вышел уже почти родной для региона спартаковец Сергей Шепелев.

«Торнадо» или ветерок?

Шепелев, как и годом ранее, стал лицом детского хоккейного соревнования в Пскове. Но если в 2018 году в его честь назвали региональный отбор на «Золотую шайбу» (отбирать пока особо некого — дети областной столицы на голову выше районщиков), то спустя год в честь олимпийского чемпиона 1984 года назвали международный детский турнир по хоккею весьма представительного состава. В Псков в гости к «Торнадо» 2009 года рождения (тренер Никита Ваганов) приехали дружины из Латвии, Беларуси (из системы подготовки выступающего в КХЛ минского «Динамо»), а также две солидных команды — «Орлы» и «Бульдоги» из Санкт-Петербурга. После того как неделей ранее в гости к «Торнадо» (2004 года рождения) приезжал ХК «Рига», забивший псковичам 71 шайбу за 4 игры, ленты информационных агентств были готовы смаковать очередное фиаско местной команды. Но очень юные смогли на равных сыграть и с латвийской командой и даже с грозными минчанами. Отметил уровень подготовки псковских хоккеистов и Сергей Шепелев, проводя мастер-класс для участников соревнований в день открытия. Подопечные Ваганова оставили у заслуженного хоккеиста и тренера хорошее впечатление. Но нельзя в этой связи не вернуться и к разгрому старшего «Торнадо» от рижан, случившемуся ранее. Почти все то же самое. То же самое название. Тоже молодой тренер — не Ваганов, а Кирилл Миронишин, также с профессиональным хоккейным прошлым. Только вот одна разница — год рождения 2004. А это значит, что ребята начали заниматься хоккеем с учетом появления Ледового в 2012 году — только в 8 лет. Хотя современные методики говорят о том, что профи надо растить с пяти. А кроме того, «Торнадо-2004» прошло вместе с Ледовым и секцией хоккея все тяготы становления — менялись тренеры, системы подготовки. В то время как Рига всегда была городом больших хоккейных традиций. Вот и сошлись рижские головорезы с псковскими пионерами в очной схватке. Жаль только, что в нашем городе проще плюнуть в сторону детей, чем поддержать и постараться разобраться, почему такой разрыв в классе. С поддержкой спорта в регионе со стороны общественности и бизнеса вообще какая-то засада. Об этом есть жесткие слова губернатора, произнесенные им на одной из встреч с футболистами ФК «Псков-747», которые не стала приводить пресс-служба. Воздержимся и мы. Но взгляните на свитера участников турнира Шепелева из Питера и зарубежья — они пестрят названиями спонсоров: банки, торговые сети и прочее. У нас же готовы хоть сегодня помогать живыми деньгами детям разве что продавцы пива и букмекеры. Другие спонсоры готовы предоставить в качестве подарков сувенирную продукцию. И это при стоимости аренды автобуса на выезд от 20000 рублей. Что и говорить, у бренда «Торнадо» даже нет попечительского совета, хотя если взглянуть на родительские комитеты команд разных возрастов, то такому попечительскому совету обзавидовался бы любой проект в Псковской области — бизнесмены, депутаты, чиновники. В общем, диссонанс налицо. Ставим вместе с организаторами подобных турниров памятник тем, кто, афишируя или нет, находит в своем бюджете копеечку на святое дело.

Звезды растут на глазах

Но при этом хоккей в Пскове действительно любят. И на финальной игре с Минском на трибунах было немало поклонников игры. А к вечеру того же дня пусть и за бесплатно, пусть и не под завязку, но Дворец был полон. Шепелев произвел символическое вбрасывание на матче команды Леонида Автомова и команды Никиты Ваганова (детским тренерам доверили собрать составы лучших из числа псковских хоккеистов — новинка для «Матча звезд», также разыгрывавшегося в пятый — юбилейный — раз). И как же приятно видеть в составах лучших еще совсем юных, вчерашних торнадовцев. Стремительных и честолюбивых — Гену Ипатова, Родиона Миронова, Диму Иванова и Катю Тельнову. Может быть, они не попадут в МХЛ, ВХЛ, КХЛ и НХЛ. Но это первые звездочки собственного выпуска. Без стеснительной приписки в конце — «уехал в 10 лет из Пскова в спортшколу»). И пусть вам в сотый раз доказывают, что в Ледовом все плохо, поэтому в фойе постоянно продают рыбу, шубы и индийские товары. Эти же люди спокойно приезжали на «Черкизон» и в «Лужу» за шмотками и не видели в этом ничего противоестественного. Эти же люди на «Альянц Арене» в Мюнхене заходят в магазинчики с одеждой и покупают пенное прямо на трибунах. Но когда их чадо за год так и не освоило кистевой бросок, как у Малкина, и не закладывает виражи на полной скорости, как Овечкин, — единственная причина неудач для них кроется в выставках-продажах. А для Ледового — это почти единственная возможность хоть как-то наполнять строку «собственных доходов». Нашла коса на камень? Нет. Всего лишь скряжничество и бытовуха. И если и хочется от чего-то оградить детей, то в первую очередь не от продажи рыбы (тем более что она по всем нормам вполне законна), а от влияния дурных заразительных примеров. Пусть лучше берут пример с Шепелева. Спартаковец начинал свой большой хоккейный путь в Нижнем Тагиле. Без коньков и с консервными банками вместо шайб.