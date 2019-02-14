Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт / Визит

Шепелеада

День зимних видов спорта вновь прошел в Псковской области под протекцией олимпийского чемпиона Сергея Шепелева

Текст:
Арслан Байрамов
14 февраля 2019 года, 11:03
Фото: из сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте»
0

Пятый год подряд после Олимпиады в Сочи страна отмечает День зимних видов спорта. Пятый год подряд в нем участвует и Псковская область. Если поначалу этот день носил налет сумбура — например в 2014 году в Пскове проходил матч по зимнему футболу в честь Олимпиады, то на свой первый юбилей он оформился как полноценный праздник с серьезной предварительной работой, которому, по сути, оказалось и целого дня мало.

Вот и в 2019 году у Псковской области получился настоящий уик-энд зимних видов спорта, в который вошли «Лыжня Россия», международный хоккейный турнир в Пскове, показательные выступления фигуристов, «Матч всех звезд» областного хоккея. Инициативу поддержали и на местах: в различных муниципальных образованиях состоялись гонки на «ватрушках», детские хоккейные встречи и тому подобное. Но сегодня мы поговорим о делах хоккейных. Тем более что на псковский лед в День зимних видов спорта вышел уже почти родной для региона спартаковец Сергей Шепелев.

Сергей Шепелев наградил «лучшего бомбардира» Федора Никита.
Фото из сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте».

«Торнадо» или ветерок?

Шепелев, как и годом ранее, стал лицом детского хоккейного соревнования в Пскове. Но если в 2018 году в его честь назвали региональный отбор на «Золотую шайбу» (отбирать пока особо некого — дети областной столицы на голову выше районщиков), то спустя год в честь олимпийского чемпиона 1984 года назвали международный детский турнир по хоккею весьма представительного состава. В Псков в гости к «Торнадо» 2009 года рождения (тренер Никита Ваганов) приехали дружины из Латвии, Беларуси (из системы подготовки выступающего в КХЛ минского «Динамо»), а также две солидных команды — «Орлы» и «Бульдоги» из Санкт-Петербурга.

После того как неделей ранее в гости к «Торнадо» (2004 года рождения) приезжал ХК «Рига», забивший псковичам 71 шайбу за 4 игры, ленты информационных агентств были готовы смаковать очередное фиаско местной команды. Но очень юные смогли на равных сыграть и с латвийской командой и даже с грозными минчанами. Отметил уровень подготовки псковских хоккеистов и Сергей Шепелев, проводя мастер-класс для участников соревнований в день открытия. Подопечные Ваганова оставили у заслуженного хоккеиста и тренера хорошее впечатление.

Но нельзя в этой связи не вернуться и к разгрому старшего «Торнадо» от рижан, случившемуся ранее. Почти все то же самое. То же самое название. Тоже молодой тренер — не Ваганов, а Кирилл Миронишин, также с профессиональным хоккейным прошлым. Только вот одна разница — год рождения 2004. А это значит, что ребята начали заниматься хоккеем с учетом появления Ледового в 2012 году — только в 8 лет. Хотя современные методики говорят о том, что профи надо растить с пяти. А кроме того, «Торнадо-2004» прошло вместе с Ледовым и секцией хоккея все тяготы становления — менялись тренеры, системы подготовки. В то время как Рига всегда была городом больших хоккейных традиций. Вот и сошлись рижские головорезы с псковскими пионерами в очной схватке. Жаль только, что в нашем городе проще плюнуть в сторону детей, чем поддержать и постараться разобраться, почему такой разрыв в классе.

С поддержкой спорта в регионе со стороны общественности и бизнеса вообще какая-то засада. Об этом есть жесткие слова губернатора, произнесенные им на одной из встреч с футболистами ФК «Псков-747», которые не стала приводить пресс-служба. Воздержимся и мы. Но взгляните на свитера участников турнира Шепелева из Питера и зарубежья — они пестрят названиями спонсоров: банки, торговые сети и прочее. У нас же готовы хоть сегодня помогать живыми деньгами детям разве что продавцы пива и букмекеры. Другие спонсоры готовы предоставить в качестве подарков сувенирную продукцию. И это при стоимости аренды автобуса на выезд от 20000 рублей. Что и говорить, у бренда «Торнадо» даже нет попечительского совета, хотя если взглянуть на родительские комитеты команд разных возрастов, то такому попечительскому совету обзавидовался бы любой проект в Псковской области — бизнесмены, депутаты, чиновники. В общем, диссонанс налицо. Ставим вместе с организаторами подобных турниров памятник тем, кто, афишируя или нет, находит в своем бюджете копеечку на святое дело.

Вечером олимпийский чемпион открыл «Матч звезд» псковского хоккея.
Фото из сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте».

Звезды растут на глазах

Но при этом хоккей в Пскове действительно любят. И на финальной игре с Минском на трибунах было немало поклонников игры. А к вечеру того же дня пусть и за бесплатно, пусть и не под завязку, но Дворец был полон. Шепелев произвел символическое вбрасывание на матче команды Леонида Автомова и команды Никиты Ваганова (детским тренерам доверили собрать составы лучших из числа псковских хоккеистов — новинка для «Матча звезд», также разыгрывавшегося в пятый — юбилейный — раз).

И как же приятно видеть в составах лучших еще совсем юных, вчерашних торнадовцев. Стремительных и честолюбивых — Гену Ипатова, Родиона Миронова, Диму Иванова и Катю Тельнову. Может быть, они не попадут в МХЛ, ВХЛ, КХЛ и НХЛ. Но это первые звездочки собственного выпуска. Без стеснительной приписки в конце — «уехал в 10 лет из Пскова в спортшколу»).

И пусть вам в сотый раз доказывают, что в Ледовом все плохо, поэтому в фойе постоянно продают рыбу, шубы и индийские товары. Эти же люди спокойно приезжали на «Черкизон» и в «Лужу» за шмотками и не видели в этом ничего противоестественного. Эти же люди на «Альянц Арене» в Мюнхене заходят в магазинчики с одеждой и покупают пенное прямо на трибунах. Но когда их чадо за год так и не освоило кистевой бросок, как у Малкина, и не закладывает виражи на полной скорости, как Овечкин, — единственная причина неудач для них кроется в выставках-продажах. А для Ледового — это почти единственная возможность хоть как-то наполнять строку «собственных доходов». Нашла коса на камень? Нет. Всего лишь скряжничество и бытовуха.

И если и хочется от чего-то оградить детей, то в первую очередь не от продажи рыбы (тем более что она по всем нормам вполне законна), а от влияния дурных заразительных примеров.

Пусть лучше берут пример с Шепелева. Спартаковец начинал свой большой хоккейный путь в Нижнем Тагиле. Без коньков и с консервными банками вместо шайб. 

На «Матче звезд» зал был полон зрителей.
Фото из сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте».
СПРАВКА

I место — «Торнадо», Псков;

II место — «Динамо», Минск, Беларусь;

III место — «Zibeni», Озолниеки, Латвия;

IV место — «Бульдоги», Санкт-Петербург;

V место — «Eagles», Санкт-Петербург.


Индивидуальными призами награждены:

Григорий Васильев №10 («Торнадо») — «Лучший нападающий»,

Ричардс Лисовскис №18 («Zibeni») — «Лучший защитник»,

Ярослав Потемкин №1 («Динамо») — «Лучший вратарь»,

Фёдор Никитин №13 («Торнадо») — «Лучший бомбардир».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт
24 января 12:12

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов

14 февраля

  • Михаил Ведерников: Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
  • Светлана Горшкова: На ярмарке «ART-ель» жду старых и новых покупателей
  • Ольга Погорелова: Для меня ярмарка «ART-ель» – это всегда море позитива
  • Мария Храмцова: Постараюсь освоить изготовление мягких игрушек по типу «тедди»
  • Между Псковом, Великим Новгородом и Петрозаводском с 22 февраля будет курсировать «Ласточка»
  • Псковский депутат готов помочь жителям дома на улице Стахановской добиться капремонта
  • Светлана Чепурова: Мои игрушки, брелки и корзины увидят гости выставки «ART-ель»
  • В городе на Ловати прокуратура пресекла незаконный оборот лома металлов
  • Марина Смирнова: Открытки в стиле винтаж и ретро ждут посетителей мартовской «ART-ели»
  • Ранее судимого разбойника, снявшего с жертвы золотые украшения, задержали в Пскове
  • Юлия Григорьева: Для весенней «ART-ели» я подготовила много тюльпанов и кружева
  • В Пскове отпразднуют 30-летие вывода советских войск из Афганистана (ПРОГРАММА)
  • Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
  • Псковская область и Ростелеком внедрят пилотный проект «Умный регион»

    • 13 февраля

  • Кандидатов на службу в Росгвардию ищут среди жителей Псковской области
  • Псковичи могут помочь российскому дубу победить в европейском конкурсе
  • Игорь Девятко назначен новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области
  • Только после вмешательства прокуратуры администрация Пскова выделила сиротам жильё
  • Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдёт в Пскове 16 февраля
  • Пенсионеры со всей области посоревнуются в плавании в порховском бассейне «Четыре сезона»
  • В эту субботу в Детском парке Пскова армянская диаспора отметит национальный праздник влюбленных
  • В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут закупиться подарками к 8 марта
  • Поиски Дениса Руденко со шрамами на животе продолжаются в Псковской области (ФОТО)
  • Житель города на Ловати угодил в колонию из-за системного блока компьютера
  • Встреча с заслуженным архитектором СССР пройдёт в офисе «Команды 2018» 14 февраля
  • Более 20 жителей Псковской области могут досрочно выйти на пенсию за длительный рабочий стаж

    • 12 февраля

  • Великолукскую олимпийскую академии наградили дипломом Олимпийского комитета России
  • Жители села Ляды благодарны за восстановление работы поста скорой помощи
  • Соблюдать правила при движении во дворах призывают жителей Псковской области
  • Службу по контракту обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 15 февраля

    • Новости

    Общество
    Светлана Синцова 14 февраля 10:22

    Любовь и ёжики

    Самое сложное в колючих зверьках из шерсти — это нос

    Спорт / Соревнования
    15 января 14:29

    Подстелили коврик

    В следующем году на соревнования по самбо в Великие Луки пригласят женщин и организуют поединки по боевому самбо

    Спорт / Соревнования
    20 декабря 09:54

    Путь руки и ноги

    Тройка команд-лидеров собрала более сотни золотых наград на престижном турнире в Пскове