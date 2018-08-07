Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Впервые из псковского Ледового дворца «Матч ТВ» вел многокамерную прямую трансляцию. Впервые в Пскове в одном зале собрались легенды единоборств, чье суммарное количество медалей, поясов и титулов по самым скромном подсчетам переваливало за тысячу. Карелин, Харитонов, Пирог, Таймазов, Гурков, Левин — титаны, которых знают все мало-мальски знакомые с единоборствами. Благодаря их участию Псковская область 5 августа увидела фестиваль боевых искусств. Мастер-классы, показательные бои, матчевые встречи, турнир по кикбоксингу, где сражались псковские, великолукские, российские и белорусские ребята с представителями Голландии, Франции и Бразилии, — за ходом фестиваля наблюдал спортивный обозреватель «Псковской правды». Самая большая очередь была на всех площадках фестиваля к Александру Александровичу Карелину — Герою России. Пообщаться с ним, взять автограф или сделать фотографию мог каждый желающий. — Президент оказал доверие Михаилу Ведерникову, и мы сюда приехали, чтобы это доверие приумножить среди псковичей, — сказал прославленный спортсмен о целях своего визита. — Очень хороший выбран формат для встречи — фестивальный. Фестивали, как и Олимпийские игры, — это как сеть с разноразмерной ячеей. Кто-то останется в боксе. Кто-то полюбит, увидев здесь в многообразии единоборств, греко-римскую борьбу. Кто-то выберет для себя азиатский, имеющий глубокие традиции, вид спорта дзюдо. Кто-то, планируя свою жизнь намного вперед, станет самбистом. Очень наглядно здесь все. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе также подчеркнул важность того, что фестиваль «Земля великих побед» посвящен одному из самых известных офицеров ВДВ — гвардии полковнику спецназа Герою России Анатолию Вячеславовичу Лебедю, трагически погибшему 6 лет назад, и приурочен ко Дню воздушно-десантных войск. Спортивные и армейские достижения тесно взаимосвязаны, отметил он.

На встрече в общественном штабе Михаила Ведерникова у Сан Саныча интересовались обо всем на свете: про победы, поражения, системы тренировок. Пришли поговорить не только молодые люди, но и поклонники спорта со стажем. — Я держал себя на пике формы всегда. Не на самом пределе, а процентов за 7 до него, — рассказывал борец. — Но стать лучшим вам поможет не это, а жадность!.. Жадность? — повисло молчаливое недоумение в зале. Карелин, к тому же еще кандидат педагогических наук, объяснил это: — Да, жадность быть лучшим, быть первым, не бояться бороться за свое. Но есть еще один небольшой секрет: меня боялись. На тренировках, на сборах я старался превзойти соперников во всем — больше раз подтянуться, поднять самый большой вес, уйти с тренировки последним. И меня боялись еще до выхода на ковер. А потом репутация работала на меня. — Так как же вы тогда проиграли последний бой? — Я его не выиграл, потому что заранее рассчитал, что для меня та Олимпиада — последнее выступление в официальных соревнованиях. Если бы я решил завершить карьеру через год после Сиднея, то золото было бы моим.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ

Открыл фестиваль, пусть и неофициально, Артур Таймазов — трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольным стилем, депутат Государственной Думы. Он посетил Псков в середине недели и встретился с участниками #Команда2018 в общественном штабе Михаила Ведерникова. — За победами стоит колоссальный труд. Нужно этим жить. Надо соблюдать режим тренировок и идти к цели, делая все для ее достижения. Любое движение нужно отработать до автоматизма и быть максимально сконцентрированным во время боя и подготовки к нему, — дал совет титулованный спортсмен.

КСТАТИ Александр Карелин сравнил псковский фестиваль «Земля великих побед» с Олимпийскими играми.

Псковские борцы попросили Таймазова провести для них мастер-класс. Таймазов согласился. С супертяжем встретились на ковре клуба «ИксФайт». Председатель Федерации спортивной борьбы Псковской области Иван Яковенко там же договорился с Таймазовым о сотрудничестве псковских и осетинских борцов для обмена опытом и популяризации вольной борьбы. В частности, в следующем году в Пскове планируется провести совместный сбор.

Дальнейшие события охватывали в режиме нон-стоп уик-энд в Пскове. В декабре, когда Артем «Лев» Левин — многократный чемпион мира по тайскому боксу — провел масштабный мастер-класс в Пскове, собравший 200 представителей различных школ единоборств региона, о событии говорили как из ряда вон выходящем. В приезде Левина многое было в новинку — полный зал спортсменов, ролики на «Ютубе», сам формат. На этот раз он отправился в Великие Луки, где провел мастер-класс в Центре подготовки лучников «Стрелец». — С Псковской области начинается Россия. Она, а не Калининград, все-таки по праву может считать себя западной границей России. Чем больше изучаю культуру региона, тем больше уверен, что «Земля великих побед» — не пустое определение для Псковщины. И ребята здесь — наследники великих героев и их традиций, — рассказал великолучанам Левин.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ БОИ

В Псков приехали легенды. В качестве тренера — Реми Боньяски по прозвищу Летучий Джентльмен, чемпион серии K-1. В качестве одного из бойцов — Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу из Беларуси. Бойцы посмотрели город, сделали презентационные ролики о себе на фоне наших достопримечательностей, почтили память 6-й роты. Особенной фишкой всего фестиваля стал 10-летний ринг-анонсер Богдан Ивашнев из Тольятти.

В воскресенье к кикбоксерам добавился звездный десант ветеранов ринга. Чемпион в боях по смешанным единоборствам ММА Сергей Харитонов уверен, что такие фестивали должны стать основой для популяризации спорта в Псковской области: — Видно, что Михаил Ведерников действительно старается привлечь к спорту внимание. И нам приятно и интересно ему в этом помочь. Где-то опытом и советом, где-то налаживанием коммуникации и улучшением системы. В любом случае, я вижу, как горят глаза у ребят, как они хотят показать себя и совершенствоваться. В Псковской области большой потенциал для развития как любительского, так и профессионального спорта, заявил Михаил Ведерников. — Приезд известных, состоявшихся спортсменов — это прекрасная возможность для наших ребят прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными, — сказал Ведерников.

По его словам, титулованные российские спортсмены-профессионалы будут и впредь приезжать в регион и помогать развитию спорта. — Проведение спортивных мероприятий с участием профессионалов высочайшего уровня — это еще и хорошая возможность проанализировать существующую спортивную инфраструктуру и определить, что нам еще необходимо сделать для ее развития. Благодаря профессиональным советам мы понимаем, на чем в первую очередь нужно делать акцент, — добавил руководитель региона.

РАБОТАТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ

На фестивале также состоялась матчевая встреча между Россией и Беларусью по боксу. Победителей — хозяев ринга — наградил Дмитрий Пирог, депутат Госдумы и чемпион мира по боксу. Он вспомнил, как следит за карьерой псковского боксера Валерия Брудова, и проанонсировал свой повторный приезд в регион: — Мы же не только спортсмены, но еще и депутаты Государственной Думы, поэтому у нас не только спортивный визит. Мы разговаривали с простыми ребятами, с руководителями федерации. С временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым будем вместе искать возможности по улучшению спортивной инфраструктуры региона, привлекать сюда федеральные деньги.

ВСЕ НА РИНГ