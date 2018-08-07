Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт / Визит

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед

Текст:
Арслан Байрамов
7 августа 2018 года, 09:34
Фото: Андрей Степанов
0

Впервые из псковского Ледового дворца «Матч ТВ» вел многокамерную прямую трансляцию. Впервые в Пскове в одном зале собрались легенды единоборств, чье суммарное количество медалей, поясов и титулов по самым скромном подсчетам переваливало за тысячу. Карелин, Харитонов, Пирог, Таймазов, Гурков, Левин — титаны, которых знают все мало-мальски знакомые с единоборствами. Благодаря их участию Псковская область 5 августа увидела фестиваль боевых искусств. Мастер-классы, показательные бои, матчевые встречи, турнир по кикбоксингу, где сражались псковские, великолукские, российские и белорусские ребята с представителями Голландии, Франции и Бразилии, — за ходом фестиваля наблюдал спортивный обозреватель «Псковской правды».

Самая большая очередь была на всех площадках фестиваля к Александру Александровичу Карелину — Герою России. Пообщаться с ним, взять автограф или сделать фотографию мог каждый желающий.

— Президент оказал доверие Михаилу Ведерникову, и мы сюда приехали, чтобы это доверие приумножить среди псковичей, — сказал прославленный спортсмен о целях своего визита. — Очень хороший выбран формат для встречи — фестивальный. Фестивали, как и Олимпийские игры, — это как сеть с разноразмерной ячеей. Кто-то останется в боксе. Кто-то полюбит, увидев здесь в многообразии единоборств, греко-римскую борьбу. Кто-то выберет для себя азиатский, имеющий глубокие традиции, вид спорта дзюдо. Кто-то, планируя свою жизнь намного вперед, станет самбистом. Очень наглядно здесь все.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе также подчеркнул важность того, что фестиваль «Земля великих побед» посвящен одному из самых известных офицеров ВДВ — гвардии полковнику спецназа Герою России Анатолию Вячеславовичу Лебедю, трагически погибшему 6 лет назад, и приурочен ко Дню воздушно-десантных войск. Спортивные и армейские достижения тесно взаимосвязаны, отметил он.

Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин призвал псковичей не бояться бороться за свое.
Фото Андрея Степанова
На встрече в общественном штабе Михаила Ведерникова у Сан Саныча интересовались обо всем на свете: про победы, поражения, системы тренировок. Пришли поговорить не только молодые люди, но и поклонники спорта со стажем.

— Я держал себя на пике формы всегда. Не на самом пределе, а процентов за 7 до него, — рассказывал борец. — Но стать лучшим вам поможет не это, а жадность!..

Жадность? — повисло молчаливое недоумение в зале. Карелин, к тому же еще кандидат педагогических наук, объяснил это:

— Да, жадность быть лучшим, быть первым, не бояться бороться за свое. Но есть еще один небольшой секрет: меня боялись. На тренировках, на сборах я старался превзойти соперников во всем — больше раз подтянуться, поднять самый большой вес, уйти с тренировки последним. И меня боялись еще до выхода на ковер. А потом репутация работала на меня.

— Так как же вы тогда проиграли последний бой?

— Я его не выиграл, потому что заранее рассчитал, что для меня та Олимпиада — последнее выступление в официальных соревнованиях. Если бы я решил завершить карьеру через год после Сиднея, то золото было бы моим.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ГЕРОЕВ

Открыл фестиваль, пусть и неофициально, Артур Таймазов — трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольным стилем, депутат Государственной Думы. Он посетил Псков в середине недели и встретился с участниками #Команда2018 в общественном штабе Михаила Ведерникова.

— За победами стоит колоссальный труд. Нужно этим жить. Надо соблюдать режим тренировок и идти к цели, делая все для ее достижения. Любое движение нужно отработать до автоматизма и быть максимально сконцентрированным во время боя и подготовки к нему, — дал совет титулованный спортсмен.

Трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец вольного стиля в тяжелом весе, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Таймазов.
Фото Сергея Герасимова
КСТАТИ

Александр Карелин сравнил псковский фестиваль «Земля великих побед» с Олимпийскими играми.

Псковские борцы попросили Таймазова провести для них мастер-класс. Таймазов согласился. С супертяжем встретились на ковре клуба «ИксФайт». Председатель Федерации спортивной борьбы Псковской области Иван Яковенко там же договорился с Таймазовым о сотрудничестве псковских и осетинских борцов для обмена опытом и популяризации вольной борьбы. В частности, в следующем году в Пскове планируется провести совместный сбор.

Дальнейшие события охватывали в режиме нон-стоп уик-энд в Пскове. В декабре, когда Артем «Лев» Левин — многократный чемпион мира по тайскому боксу — провел масштабный мастер-класс в Пскове, собравший 200 представителей различных школ единоборств региона, о событии говорили как из ряда вон выходящем. В приезде Левина многое было в новинку — полный зал спортсменов, ролики на «Ютубе», сам формат. На этот раз он отправился в Великие Луки, где провел мастер-класс в Центре подготовки лучников «Стрелец».

— С Псковской области начинается Россия. Она, а не Калининград, все-таки по праву может считать себя западной границей России. Чем больше изучаю культуру региона, тем больше уверен, что «Земля великих побед» — не пустое определение для Псковщины. И ребята здесь — наследники великих героев и их традиций, — рассказал великолучанам Левин.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ БОИ

Самый титулованный тайбоксёр России Артём Левин и легендарный голландский кикбоксер Реми Боньяски.
Фото из группы «ACB KB 17» ВКонтакте
В Псков приехали легенды. В качестве тренера — Реми Боньяски по прозвищу Летучий Джентльмен, чемпион серии K-1. В качестве одного из бойцов — Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу из Беларуси. Бойцы посмотрели город, сделали презентационные ролики о себе на фоне наших достопримечательностей, почтили память 6-й роты. Особенной фишкой всего фестиваля стал 10-летний ринг-анонсер Богдан Ивашнев из Тольятти.

В первой половине дня именитые гости фестиваля провели мастер-классы для воспитанников спортивных секций Псковской области.
Фото Андрея Степанова
В воскресенье к кикбоксерам добавился звездный десант ветеранов ринга. Чемпион в боях по смешанным единоборствам ММА Сергей Харитонов уверен, что такие фестивали должны стать основой для популяризации спорта в Псковской области:

— Видно, что Михаил Ведерников действительно старается привлечь к спорту внимание. И нам приятно и интересно ему в этом помочь. Где-то опытом и советом, где-то налаживанием коммуникации и улучшением системы. В любом случае, я вижу, как горят глаза у ребят, как они хотят показать себя и совершенствоваться.

В Псковской области большой потенциал для развития как любительского, так и профессионального спорта, заявил Михаил Ведерников.

— Приезд известных, состоявшихся спортсменов — это прекрасная возможность для наших ребят прикоснуться к легендам российского и советского спорта, перенять опыт и получить полезные советы, которые помогут им в дальнейших занятиях спортом, поэтому мы планируем сделать такие мероприятия традиционными, — сказал Ведерников.

Фестиваль «Земля Великих Побед» вошёл в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск.
Фото Андрея Степанова
По его словам, титулованные российские спортсмены-профессионалы будут и впредь приезжать в регион и помогать развитию спорта.

— Проведение спортивных мероприятий с участием профессионалов высочайшего уровня — это еще и хорошая возможность проанализировать существующую спортивную инфраструктуру и определить, что нам еще необходимо сделать для ее развития. Благодаря профессиональным советам мы понимаем, на чем в первую очередь нужно делать акцент, — добавил руководитель региона.

РАБОТАТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ

На фестивале также состоялась матчевая встреча между Россией и Беларусью по боксу. Победителей — хозяев ринга — наградил Дмитрий Пирог, депутат Госдумы и чемпион мира по боксу. Он вспомнил, как следит за карьерой псковского боксера Валерия Брудова, и проанонсировал свой повторный приезд в регион:

— Мы же не только спортсмены, но еще и депутаты Государственной Думы, поэтому у нас не только спортивный визит. Мы разговаривали с простыми ребятами, с руководителями федерации. С временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым будем вместе искать возможности по улучшению спортивной инфраструктуры региона, привлекать сюда федеральные деньги.

В соревнованиях участвовали профессиональные кикбоксеры из разных уголков мира — России, стран СНГ, Франции, Голландии и Южной Америки.
Фото Сергея Герасимова

ВСЕ НА РИНГ

Ну и, естественно, все ждали кульминации фестиваля — файт-шоу от промоушена «ACB KB 17». На помост вышли 9 пар кикбоксеров. В основной сетке участвовал тренер по тайскому боксу, чемпион мира и Европы, руководитель областной федерации Алексей Близнев. Бой был для него дебютным в серии, первым за три года в принципе и первым за пять лет в любителях. Пару месяцев упорных тренировок — и великолукский чемпион с белорусскими корнями в бою на открытии шоу при колоссальной поддержке трибун победил питерского профи Серея Заспу решением судей. Невероятный хеппи-энд.

— Готовился как обычно, хоть и после перерыва, — поделился впечатлениями сразу после боя спортсмен. — Спасибо Анатолию Васильевичу Котову, который помог в этом, спасибо Петру Петровичу Хаменку, который вложил в меня свои силы. Спасибо Артему Левину, что предоставил возможность снова выйти на ринг. И спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову за этот праздник. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт
25 июля 09:42

Сила улиц

В Пскове прошел Кубок мира по воркауту — в наследство регион получил спортплощадку на открытом воздухе в 600 квадратных метров
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Светлана Синцова 22 августа 10:27

    Острая боль

    Как попасть к детскому стоматологу

    Спорт / Соревнования
    24 июля 12:00

    «Энергия» смогла

    «Луки-Энергия» одержала первую в истории победу в Кубке России, обыграв в Пскове «Автофаворит» со счетом 2:0

    Спорт
    19 июля 09:03

    Ближе только звёзды

    16 футболистов псковской школы «Стрела» отработали болбоями на финале ЧМ-2018