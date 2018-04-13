Не бойтесь рисковать!

Алексей Немов провел у нас почти неделю. А в последний день визита пришел в пресс-центр «Псковской правды» поделиться впечатлениями от пребывания в Псковской области.
Легендарный спортсмен легко общался с журналистами, много шутил и улыбался, с удовольствием позировал с последним номером «Псковской правды» со своим фото на обложке. И если бы не цейтнот - до вечернего поезда на Москву Алексей Немов планировал успеть в Пушкинские Горы - остался бы в редакции подольше.
Мы с супругой давно хотели приехать в Псковскую область и посетить здешние храмы. У вас богатая история и намоленные места. Я впервые здесь и очень впечатлен, надеюсь, буду еще приезжать.
Алексей НемовЛегендарный гимнаст вместе с женой побывал в Печерском монастыре и Псковском кремле, а Пасху встретил в Великих Луках. Там он провел мастер-класс для гимнастов и побывал в академии физкультуры. Об этом мы подробно рассказывали в прошлом номере, отсюда и фото спортсмена на обложке выпуска, встречавшего гимнаста в пресс-центре.
Напомним, в Псковскую область знаменитый спортсмен приехал по личному приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова. Они познакомились несколько лет назад, еще во время работы Михаила Ведерникова в Северо-Кавказском федеральном округе. С тех пор дружат семьями.
Свой день легенда гимнастики начинает с 50 отжиманий и 30-секундной стойки на руках. Знаменитый спортсмен верен любимой спортивной гимнастике и советует отдавать туда детей. Конечно, не все станут олимпийскими чемпионами, зато получат хорошую общефизическую подготовку, гибкость и растяжку.
Одним из центров его визита были выбраны Великие Луки, где спортсмен провел мастер-класс для юных гимнастов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
А вот мотивация к спорту очень зависит от родителей, уверен олимпийский чемпион.
- Мы с мамой жили в малосемейке, она воспитывала меня одна, - рассказал Алексей Немов. - Для меня занятия спортом и первые победы стали возможностью выйти на новый социальный уровень. Я видел, как маме тяжело, и хотел ей помочь.
В его детстве не было мастер-классов с известными спортсменами, кумиры на будущего олимпийского чемпиона смотрели с плакатов, развешанных на стенах. Поэтому сейчас Алексею Немову очень важно поддерживать юных гимнастов лично.
- Для того чтобы поднять областной уровень спортивной гимнастики, нужно, чтобы тренеры выезжали на сборы, перенимали опыт у коллег, которые тренируют основной состав, - сказал Алексей Немов. – Мы с Михаилом Ведерниковым подготовили письмо на имя президента федерации спортивной гимнастики Василия Титова для того, чтобы у нас была возможность привозить тренеров и спортсменов на спортивную базу озера Круглое, где тренируется наша основная сборная.
По признанию Алексея Немова, самой страшной в детстве для него была ситуация с вызовом в школу мамы. А тут вдруг пришлось отдуваться за собственного сына.
- Недавно меня самого вызвали в школу, - посмеялся Алексей Немов. – Я сидел один напротив нескольких женщин, но все прошло хорошо.
Сейчас у спортсмена ненормированный рабочий день.
- Я утром отвез детей в школу, а потом как Чапаев: утром сел на коня, вечером слез с коня, - поделился Алексей Немов.
Олимпийский чемпион не сомневается: начать вести здоровый образ жизни можно в любом возрасте.
Алексей Немов стал одним из первых участником проекта #Команда2018.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
- Нужно как можно больше людей разных поколений вовлекать в занятия спортом и создавать для них условия, - говорит Алексей Немов. - Не хочешь бегать, ходи. Это полезно для сердца. Или приседай. У меня много друзей в возрасте за сорок лет, которые начали бегать марафонские дистанции.
Спортсмен признал, что в Псковской области пока недостаточно развита спортивная инфраструктура.
- Не хватает футбольных полей и хоккейных коробок, но это несложно исправить.
У меня много друзей, которых знает весь мир, я готов их подключить, - заверил спортсмен.
Алексей Немов подчеркнул, что готов поддерживать не только спортивные, но и другие интересные проекты псковичей, от фестивалей до посадки деревьев.
Напомним, Алексей Немов стал частью #Команды 2018 – проекта, который Михаил Ведерников презентовал в Пскове 9 апреля. Проект призван объединить всех неравнодушных людей, готовых работать на благо Псковской области. Самым интересным и полезным проектам врио губернатора пообещал информационную и финансовую поддержку.
- Все начинается с нас, - сказал Алексей Немов. - Если мы не начнем делать что-то сами, пусть даже в масштабах своего подъезда, то жизнь не изменится. Кто-то всегда будет виноват. Не нужно перекладывать ответственность. Михаил Ведерников на презентации проекта ясно дал понять, что поддержит стоящие начинания. Не бойтесь рисковать. Надо идти вперед, если вы хотите, чтобы регион вышел на лидирующие позиции.