Не бойтесь рисковать!

Алексей Немов провел у нас почти неделю. А в последний день визита пришел в пресс-центр «Псковской правды» поделиться впечатлениями от пребывания в Псковской области. Легендарный спортсмен легко общался с журналистами, много шутил и улыбался, с удовольствием позировал с последним номером «Псковской правды» со своим фото на обложке. И если бы не цейтнот - до вечернего поезда на Москву Алексей Немов планировал успеть в Пушкинские Горы - остался бы в редакции подольше.

Мы с супругой давно хотели приехать в Псковскую область и посетить здешние храмы. У вас богатая история и намоленные места. Я впервые здесь и очень впечатлен, надеюсь, буду еще приезжать. Алексей Немов

Легендарный гимнаст вместе с женой побывал в Печерском монастыре и Псковском кремле, а Пасху встретил в Великих Луках. Там он провел мастер-класс для гимнастов и побывал в академии физкультуры. Об этом мы подробно рассказывали в прошлом номере, отсюда и фото спортсмена на обложке выпуска, встречавшего гимнаста в пресс-центре. Напомним, в Псковскую область знаменитый спортсмен приехал по личному приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова. Они познакомились несколько лет назад, еще во время работы Михаила Ведерникова в Северо-Кавказском федеральном округе. С тех пор дружат семьями.

КАК ЧАПАЕВ

Свой день легенда гимнастики начинает с 50 отжиманий и 30-секундной стойки на руках. Знаменитый спортсмен верен любимой спортивной гимнастике и советует отдавать туда детей. Конечно, не все станут олимпийскими чемпионами, зато получат хорошую общефизическую подготовку, гибкость и растяжку. А вот мотивация к спорту очень зависит от родителей, уверен олимпийский чемпион. - Мы с мамой жили в малосемейке, она воспитывала меня одна, - рассказал Алексей Немов. - Для меня занятия спортом и первые победы стали возможностью выйти на новый социальный уровень. Я видел, как маме тяжело, и хотел ей помочь. В его детстве не было мастер-классов с известными спортсменами, кумиры на будущего олимпийского чемпиона смотрели с плакатов, развешанных на стенах. Поэтому сейчас Алексею Немову очень важно поддерживать юных гимнастов лично. - Для того чтобы поднять областной уровень спортивной гимнастики, нужно, чтобы тренеры выезжали на сборы, перенимали опыт у коллег, которые тренируют основной состав, - сказал Алексей Немов. – Мы с Михаилом Ведерниковым подготовили письмо на имя президента федерации спортивной гимнастики Василия Титова для того, чтобы у нас была возможность привозить тренеров и спортсменов на спортивную базу озера Круглое, где тренируется наша основная сборная. По признанию Алексея Немова, самой страшной в детстве для него была ситуация с вызовом в школу мамы. А тут вдруг пришлось отдуваться за собственного сына. - Недавно меня самого вызвали в школу, - посмеялся Алексей Немов. – Я сидел один напротив нескольких женщин, но все прошло хорошо. Сейчас у спортсмена ненормированный рабочий день. - Я утром отвез детей в школу, а потом как Чапаев: утром сел на коня, вечером слез с коня, - поделился Алексей Немов.

НЕ ХОЧЕШЬ БЕГАТЬ - ХОДИ