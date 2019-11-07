Спорт особых достижений

В Паралимпийских играх борьба между странами идет такая же нешуточная, как и в обычной Олимпиаде. Псковская область может гордиться регулярными поставками паракадров в национальную сборную страны. «Псковская правда» выяснила, кто находится в авангарде параспорта в нашей области. Мы собрали о них 15 вдохновляющих историй. Кто-то из наших героев родился с нарушениями, других поломала жизнь. Но только физически, внутри все они — с величайшей силы стержнем, который дает силы жить так, как и не снилось многим условно здоровым.

ИВАН МАКАРОВ. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ

Единственный в нашем топе слабослышащий спортсмен Иван Макаров — двукратный сурдлимпийский чемпион, а также серебряный и бронзовый призер в дисциплине велоспорт-шоссе. Первое золото наивысшей пробы Макаров завоевал на Сурдлимпиаде-2013, а в 2017 году в турецком Самсуне стал одним из главных триумфаторов Олимпийских игр для лиц с нарушением слуха, завоевав медали трех разных достоинств. Иван рос в 20 км от Великих Лук, при этом посещал школу в южной столице — добирался то пешком, то на велосипеде, так и начал свой большой путь на олимпийскую вершину. Ныне он подопечный заслуженного тренера России, в прошлом велогонщика «Катюши» Александра Филиппова, выступает как в сурдзачете, так и наравне с обычными гонщиками.

АРСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ. ВЕЛОТРЕК

Ижевский велогонщик на кольцевых треках Арслан Гильмутдинов лишь отчасти имеет отношение к Псковской области — он студент ВЛГАФК. Однако в мире трекового велоспорта Арслан — икона. В начале года в итальянском Маниаго проходил чемпионат мира по паравелоспорту. В первом же виде программы, индивидуальной гонке на время, Арслан Гильмутдинов выиграл золото. Через неделю в Канаде на этапе Кубка мира он повторил успех, отправившись туда за свой счет. Расходы спортсмену возместили позже. На данный момент Гильмутдинов — один из сильнейших наших гонщиков и однозначный претендент на медали Паралимпиады в Токио, если нас туда, конечно, допустят. В начале нулевых в возрасте 18 лет из-за проблем с алкоголем Гильмутдинов выпал с 9 этажа и лишился ноги. Теперь вместо ноги у него протез, а горькие времена он стер из памяти победами на самых больших стартах.

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Псковская звездочка, человек, который вызывает самые лучшие эмоции у тех, кто с ней знаком даже не по спортивной линии, и который вызывает страх у соперников за столом для настольного тенниса, — Александра Васильева. В семь лет она потеряла возможность двигаться после неудачной операции на позвоночнике. Ее папа увлекался теннисом, и этот вид заинтересовал попавшую в коляску юную псковичку. Саша стала заниматься по профессиональному графику — пять-шесть часов тренировок ежедневно еще в школе, и уже в 17 лет она победила на Европейских молодежных паралимпийских играх. Теперь Васильева — одна из лучших в России, бьется в открытых турнирах с топовыми параспортсменками мира и постоянно попадает в призы. Но главная мечта — попасть в Токио. Тренируется она под руководством псковского тренера Александра Меля.

МАРИНА БОРИСЕНКОВА, ЭДУАРД ОГИНСКИЙ, ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Целая россыпь ярких и золотоносных подопечных тренера Александра Борисова — псковские спортсмены-ориентировщики: Борисенкова, Огинский, Иванов. Они настолько круты, что подчас выступают на международных стартах и забираются в тройку в общей классификации среди здоровых спортсменов. Первым выстрелил Валерий Иванов: он получил звание мастера спорта сначала в армрестлинге, но отказался от этого вида из-за медицинских рисков. Перейдя в спортивное ориентирование, Иванов доказал, что талантливый человек талантлив во всем, и также заслужил значок мастера. Эдуард Огинский попал в коляску после ДТП, когда решил проверить возможности своего нового авто. Перестаравшись и лишившись возможности ходить самостоятельно, Огинский нашел себя в спорте и стал лидером национальной команды. Третья в этой звездной команде — Марина Борисенкова, в юности занималась легкой атлетикой. Случились осложнения с позвоночником, после операции Борисенкова попала в коляску. Она не только не бросила спорт, перейдя в ориентирование, но стала активным участником общественной жизни — депутатом областного Собрания депутатов и лидером регионального общества инвалидов. Общественная работа не мешает ей побеждать, на недавнем Кубке Европы в Польше Борисенкова стала третьей в спринте.

ВАДИМ МОРОЗОВ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Детская шалость на железной дороге стоила Вадиму ног. Но, попав в коляску, он ни дня не провел без спорта: занимался и толканием ядра, и армрестлингом, и спортивным ориентированием. Но главный выбор был сделан в пользу академической гребли. Вадим — в топе российских гребцов с ПОДА, брал серебро чемпионата России, сначала занимался у прославленного Сергея Матвеева, а сейчас гребет с молодым Алексеем Простаком. В доступе — специально приобретенная для него итальянская лодка для парагребли, на ней и тренажерах Морозов проводит по несколько часов в день шесть раз в неделю. И только седьмой день обязательно посвящает бане.

ВЕРА КУРБАНОВА, ПАУЭРЛИФТИНГ

Вера очаровала всех, удостоившись звания «Мисс спорт» на конкурсе «Невская краса» для девушек в инвалидном кресле в 2017 году, о чем «Псковская правда» тогда подробно рассказывала. Хрупкая и юная девчушка, из-за неудачной операции после рождения ставшая инвалидом, не стала унывать и активную жизнь совместила со спортом. Занималась пауэрлифтингом (доросла до чемпионатов страны и звания кандидата в мастера спорта), настольным теннисом. Профессиональный параспорт не стал для нее самоцелью, но занятия им она не оставляет по сей день. Курбанова прошла через руки тренера адаптивного отделения спортшколы «Надежда» (уволившегося в этом году) Темерджана Нургалиева.

ЕКАТЕРИНА ОГИНСКАЯ, ЭДУАРД БАРКАНОВ. БАДМИНТОН

Великолучане Эдуард Барканов и Екатерина Огинская (супруга уже знакомого нам ориентировщика), пожалуй, первыми вывели бадминтон в Псковской области на всероссийский уровень. Примечательно, что сделали они это с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата, при этом спортсмены не прикованы к коляске. Огинская и Барканов выступают на российских и международных стартах как в личных и парных, так и в смешанных разрядах. Эдуард в силу возраста уже на излете большой спортивной карьеры, хоть и штампует на внутрироссийской арене победу за победой, а вот Екатерина на сегодняшний день укрепилась в сборной страны и выезжает на международные старты. Кроме того, она работает детским психологом в школе, учит детей добру, терпению и самореализации.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ, ДАРЬЯ МАТВЕЕВА, ПАРАСПОРТ

У троих спортсменов, представлявших Псковскую область на последнем фестивале «Пара-Крым», разная судьба. Трофимов из Пскова — попал в коляску после аварии, Матвеева из Себежа — тоже авария, Петров из Дно — падение во время установки окна. Спорт они совмещают с обычной жизнью, пока лишь присматриваясь к спорту высших достижений, и пробуют себя во всем, что доступно: от прыжков с парашютом и вейкбординга до классических пауэрлифтинга и настольного тенниса. На крымском смотре у Дарьи бронза в пауэрлифтинге, у Александра — в настольном теннисе, а у Владимира Петрова (ему «Псковская правда» не так давно посвятила большую публикацию, смотрите материал «Человек с безграничными возможностями» в номере от 21 августа) — четвертый результат в плавании.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ. ВОРКАУТ

29-летний пскович Владимир Пермяков — инвалид 2 группы. Несмотря на это, он своим примером доказывает, что ограниченные возможности здоровья — не приговор для занятий спортом. С рождения у него была спинномозговая грыжа. Затем спинномозговая жидкость перешла в голову, образовалась гидроцефалия. Грыжу в итоге удалили, гидроцефалию тоже уменьшили. Но не без последствий: пришлось сшивать нерв, так как удалили еще два позвонка в поясничном отделе. Не было чувствительности в ногах примерно до колен. Большую часть чувствительности поверхности ног удалось все-таки восстановить. Но пальцы ног и ступни вернуть так и не смогли. Пока Пермяков не занимается профессиональным спортом, но он стал одним из символов псковского воркаута, проводя четыре вечера в неделю на тренировках вместе с остальными ребятами.

АРТЁМ ИШИН. РЕГБИ