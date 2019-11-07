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Спорт / Рекорды

Спорт особых достижений

15 вдохновляющих мини-историй о псковичах с инвалидностью, добившихся высоких результатов

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Арслан Байрамов
7 ноября 2019 года, 17:34
Фото: share.america.gov
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В Паралимпийских играх борьба между странами идет такая же нешуточная, как и в обычной Олимпиаде. Псковская область может гордиться регулярными поставками паракадров в национальную сборную страны. «Псковская правда» выяснила, кто находится в авангарде параспорта в нашей области. Мы собрали о них 15 вдохновляющих историй. Кто-то из наших героев родился с нарушениями, других поломала жизнь. Но только физически, внутри все они — с величайшей силы стержнем, который дает силы жить так, как и не снилось многим условно здоровым.

ИВАН МАКАРОВ. ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ

Спорт особых достижений
Иван Макаров.
Фото из личных архивов спортсменов.

Единственный в нашем топе слабослышащий спортсмен Иван Макаров — двукратный сурдлимпийский чемпион, а также серебряный и бронзовый призер в дисциплине велоспорт-шоссе. Первое золото наивысшей пробы Макаров завоевал на Сурдлимпиаде-2013, а в 2017 году в турецком Самсуне стал одним из главных триумфаторов Олимпийских игр для лиц с нарушением слуха, завоевав медали трех разных достоинств. Иван рос в 20 км от Великих Лук, при этом посещал школу в южной столице — добирался то пешком, то на велосипеде, так и начал свой большой путь на олимпийскую вершину. Ныне он подопечный заслуженного тренера России, в прошлом велогонщика «Катюши» Александра Филиппова, выступает как в сурдзачете, так и наравне с обычными гонщиками.

АРСЛАН ГИЛЬМУТДИНОВ. ВЕЛОТРЕК

Спорт особых достижений
Арслан Гильмутдинов.
Фото из личных архивов спортсменов.

Ижевский велогонщик на кольцевых треках Арслан Гильмутдинов лишь отчасти имеет отношение к Псковской области — он студент ВЛГАФК. Однако в мире трекового велоспорта Арслан — икона. В начале года в итальянском Маниаго проходил чемпионат мира по паравелоспорту. В первом же виде программы, индивидуальной гонке на время, Арслан Гильмутдинов выиграл золото. Через неделю в Канаде на этапе Кубка мира он повторил успех, отправившись туда за свой счет. Расходы спортсмену возместили позже. На данный момент Гильмутдинов — один из сильнейших наших гонщиков и однозначный претендент на медали Паралимпиады в Токио, если нас туда, конечно, допустят. В начале нулевых в возрасте 18 лет из-за проблем с алкоголем Гильмутдинов выпал с 9 этажа и лишился ноги. Теперь вместо ноги у него протез, а горькие времена он стер из памяти победами на самых больших стартах.

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Спорт особых достижений
Александра Васильева.
Фото из личных архивов спортсменов.

Псковская звездочка, человек, который вызывает самые лучшие эмоции у тех, кто с ней знаком даже не по спортивной линии, и который вызывает страх у соперников за столом для настольного тенниса, — Александра Васильева. В семь лет она потеряла возможность двигаться после неудачной операции на позвоночнике. Ее папа увлекался теннисом, и этот вид заинтересовал попавшую в коляску юную псковичку. Саша стала заниматься по профессиональному графику — пять-шесть часов тренировок ежедневно еще в школе, и уже в 17 лет она победила на Европейских молодежных паралимпийских играх. Теперь Васильева — одна из лучших в России, бьется в открытых турнирах с топовыми параспортсменками мира и постоянно попадает в призы. Но главная мечта — попасть в Токио. Тренируется она под руководством псковского тренера Александра Меля.

МАРИНА БОРИСЕНКОВА, ЭДУАРД ОГИНСКИЙ, ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Спорт особых достижений
Марина Борисенкова и Валерий Иванов.
Фото из личных архивов спортсменов.

Целая россыпь ярких и золотоносных подопечных тренера Александра Борисова — псковские спортсмены-ориентировщики: Борисенкова, Огинский, Иванов. Они настолько круты, что подчас выступают на международных стартах и забираются в тройку в общей классификации среди здоровых спортсменов.

Первым выстрелил Валерий Иванов: он получил звание мастера спорта сначала в армрестлинге, но отказался от этого вида из-за медицинских рисков. Перейдя в спортивное ориентирование, Иванов доказал, что талантливый человек талантлив во всем, и также заслужил значок мастера.

Эдуард Огинский попал в коляску после ДТП, когда решил проверить возможности своего нового авто. Перестаравшись и лишившись возможности ходить самостоятельно, Огинский нашел себя в спорте и стал лидером национальной команды.

Третья в этой звездной команде — Марина Борисенкова, в юности занималась легкой атлетикой. Случились осложнения с позвоночником, после операции Борисенкова попала в коляску. Она не только не бросила спорт, перейдя в ориентирование, но стала активным участником общественной жизни — депутатом областного Собрания депутатов и лидером регионального общества инвалидов. Общественная работа не мешает ей побеждать, на недавнем Кубке Европы в Польше Борисенкова стала третьей в спринте.

ВАДИМ МОРОЗОВ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Спорт особых достижений
Вадим Морозов.
Фото из личных архивов спортсменов.

Детская шалость на железной дороге стоила Вадиму ног. Но, попав в коляску, он ни дня не провел без спорта: занимался и толканием ядра, и армрестлингом, и спортивным ориентированием. Но главный выбор был сделан в пользу академической гребли. Вадим — в топе российских гребцов с ПОДА, брал серебро чемпионата России, сначала занимался у прославленного Сергея Матвеева, а сейчас гребет с молодым Алексеем Простаком. В доступе — специально приобретенная для него итальянская лодка для парагребли, на ней и тренажерах Морозов проводит по несколько часов в день шесть раз в неделю. И только седьмой день обязательно посвящает бане.

ВЕРА КУРБАНОВА, ПАУЭРЛИФТИНГ

Спорт особых достижений
Вера Курбанова.
Фото из личных архивов спортсменов.

Вера очаровала всех, удостоившись звания «Мисс спорт» на конкурсе «Невская краса» для девушек в инвалидном кресле в 2017 году, о чем «Псковская правда» тогда подробно рассказывала. Хрупкая и юная девчушка, из-за неудачной операции после рождения ставшая инвалидом, не стала унывать и активную жизнь совместила со спортом. Занималась пауэрлифтингом (доросла до чемпионатов страны и звания кандидата в мастера спорта), настольным теннисом. Профессиональный параспорт не стал для нее самоцелью, но занятия им она не оставляет по сей день. Курбанова прошла через руки тренера адаптивного отделения спортшколы «Надежда» (уволившегося в этом году) Темерджана Нургалиева.

ЕКАТЕРИНА ОГИНСКАЯ, ЭДУАРД БАРКАНОВ. БАДМИНТОН

Спорт особых достижений
Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.
Фото из личных архивов спортсменов.

Великолучане Эдуард Барканов и Екатерина Огинская (супруга уже знакомого нам ориентировщика), пожалуй, первыми вывели бадминтон в Псковской области на всероссийский уровень. Примечательно, что сделали они это с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата, при этом спортсмены не прикованы к коляске. Огинская и Барканов выступают на российских и международных стартах как в личных и парных, так и в смешанных разрядах. Эдуард в силу возраста уже на излете большой спортивной карьеры, хоть и штампует на внутрироссийской арене победу за победой, а вот Екатерина на сегодняшний день укрепилась в сборной страны и выезжает на международные старты. Кроме того, она работает детским психологом в школе, учит детей добру, терпению и самореализации.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ, ДАРЬЯ МАТВЕЕВА, ПАРАСПОРТ

Спорт особых достижений
Владимир Петров, Александр Трофимов и Дарья Матвеева.
Фото из личных архивов спортсменов.

У троих спортсменов, представлявших Псковскую область на последнем фестивале «Пара-Крым», разная судьба. Трофимов из Пскова — попал в коляску после аварии, Матвеева из Себежа — тоже авария, Петров из Дно — падение во время установки окна. Спорт они совмещают с обычной жизнью, пока лишь присматриваясь к спорту высших достижений, и пробуют себя во всем, что доступно: от прыжков с парашютом и вейкбординга до классических пауэрлифтинга и настольного тенниса. На крымском смотре у Дарьи бронза в пауэрлифтинге, у Александра — в настольном теннисе, а у Владимира Петрова (ему «Псковская правда» не так давно посвятила большую публикацию, смотрите материал «Человек с безграничными возможностями» в номере от 21 августа) — четвертый результат в плавании.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ. ВОРКАУТ

Спорт особых достижений
Владимир Пермяков.
Фото из личных архивов спортсменов.

29-летний пскович Владимир Пермяков — инвалид 2 группы. Несмотря на это, он своим примером доказывает, что ограниченные возможности здоровья — не приговор для занятий спортом. С рождения у него была спинномозговая грыжа. Затем спинномозговая жидкость перешла в голову, образовалась гидроцефалия. Грыжу в итоге удалили, гидроцефалию тоже уменьшили. Но не без последствий: пришлось сшивать нерв, так как удалили еще два позвонка в поясничном отделе. Не было чувствительности в ногах примерно до колен. Большую часть чувствительности поверхности ног удалось все-таки восстановить. Но пальцы ног и ступни вернуть так и не смогли. Пока Пермяков не занимается профессиональным спортом, но он стал одним из символов псковского воркаута, проводя четыре вечера в неделю на тренировках вместе с остальными ребятами.

АРТЁМ ИШИН. РЕГБИ

Спорт особых достижений
Артём Ишин.
Фото из личных архивов спортсменов.

Артём был талантливым футбольным голкипером, чемпионом Псковской области. Но неудачное погружение в воду стоило ему повреждения шейного отдела позвоночника и знакомства с коляской для передвижения. С 2013 года Артём перепробовал себя в различных видах параспорта: футбол, регби, сноуборд, велоспорт, но именно регби на колясках стало основой его спортивной жизни. Артём тренируется в Пскове, а выступает за регбийную команду Санкт-Петербурга, входит в состав национальной команды по этому виду спорта.  

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