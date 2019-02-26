Молния-Шабанов

Псковский легкоатлет Константин Шабанов рвет всех на 60-метровке с барьерами. Если кто и может его догнать — так это брат Филипп. В феврале Константин стал чемпионом России с результатом 7,62 сек. Официальная статистика помнит его результат 10 лет назад — 7:79. В этом году Константину исполняется 30 лет, а он превосходит себя 10-летней давности в барьерном спринте на 17 сотых и в очередной уже раз берет себе золото чемпионата России. «Псковская правда» связалась с заслуженным атлетом, чтобы поздравить с очередной победой и узнать как дела.
— Пять золотых стартов подряд позади, где ты сейчас, чем занимаешься, какие спортивные планы на сезон?
— Я сейчас нахожусь дома, в Москве, отдыхаю. Надеюсь еще на допуск на чемпионат Европы (федерация все еще под санкциями), но, скорее всего, не успею, к сожалению. Очень жду, что летом смогу уже выступать на международных стартах.
— Когда последний раз был в Пскове? Выполняешь ли тут во время пребывания какой-то тренировочный план?
— В Пскове уже давно не был, все времени нет заехать — таков график спортсмена. Но, думаю, в скором времени обязательно приеду в гости к родным и друзьям. В основном приезжаю сюда отдыхать, тренируюсь в Пскове по минимуму: легкие разминки и общефизическая подготовка. Обычно происходило это на стадионе «Машиностроитель», надеюсь, потренируюсь на нем вновь.
— Скучаешь по Пскову?
— В первую очередь скучаю по дедушке с бабушкой, всегда рад их видеть! Ну и по родному городу тоже скучаю. Как-никак 14 лет прожил там. Но время идет, и много мест сильно изменилось, и воспоминания уже не те.
— За псковской легкоатлетической школой следишь?
— Да, интересуюсь. Знаю не понаслышке о наших псковских прыгунах — братьях Караваевых. Со страшим — Женьком — общаемся, дружим в Москве. Теперь «в длине» в отечественной легкой атлетике бренд — братья Караваевы, а в спринте — братья Шабановы. Смотрю, подрастает и новая смена. Жалко, конечно, что для псковской легкой атлетики ничего из обещанного в разное время так и не сделали. Без достойного манежа сложно серьезно говорить о развитии направления.
— Как у вас в семье разделена ответственность? Кто кого тренирует, кто дает советы, как проходят обсуждения? Как Филипп — ему непросто, наверное, быть позади брата?
— Вообще всегда работу дает отец, он у нас — тренер, главный. А так нам хорошо с братом: мы с Филом подсказываем на тренировках друг другу со стороны, что можем увидеть, по технике, по движению. Очень удобно в плане подготовки. А вообще Фил добавил в силе и в скорости, так что, думаю, очень скоро — может, и этим летом — покажет себя.
— 60 метров с барьерами — не олимпийский вид. Не думаешь ли до Токио попробовать себя в других видах программы?
— Да, 60 метров получается сегодня лучше, чем 110, в которых я выступал в Лондоне, но я стремлюсь улучшать свой бег постоянно. Где-то, конечно, совершаю ошибки, но учусь и исправляю их, и в этом у меня прогресс. Так что все может быть.
— Век легкоатлета не самый продолжительный — заглядываешь ли вперед? Видишь себя тренером, продолжателем традиций?
— Вперед не заглядываю, но, честно говоря, подумывал о тренерской деятельности, но больше как о хобби. Это было бы для начала серьезным вызовом — самому с нуля натренировать кого-нибудь. Думаю, что наша фамилия еще надолго в легкой атлетике.
— Спасибо и удачи тебе на высоких скоростях!
КОНРЕТНО
Результаты Константина Шабанова в 2019 году на дистанции 60 м с барьерами:
Везде — золото.
Рождественские старты (Екатеринбург) — 7.74
Оренбургская миля (Оренбург) — 7.66
Русская зима (Москва) — 7.65
Чемпионат России (Москва) — 7.62
Мемориал Алексеева (Санкт-Петербург) — 7.67
КСТАТИ
Наталья Спиридонова с результатом 190 см (личный рекорд) по дополнительным показателям уступила победительнице первенства — Татьяне Ермаченковой из Санкт-Петербурга.
Напомним, в этом сезоне Спиридонова стала победительницей первенства России до 18 лет в Волгограде, где ей покорилась высота в 188 см. Кроме того, она стала четвертой в первенстве России до 20 лет в Смоленске. Наталья Спиридонова является также действующей победительницей Летнего первенства страны с результатом 186 см.