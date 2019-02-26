Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Спорт / Рекорды

Молния-Шабанов

Псковский легкоатлет недосягаемо быстр на самой короткой беговой дистанции

Текст:
Арслан Байрамов
26 февраля 2019 года, 10:24
Фото: из личного архива Константина Шабанова
0

Псковский легкоатлет Константин Шабанов рвет всех на 60-метровке с барьерами. Если кто и может его догнать — так это брат Филипп. В феврале Константин стал чемпионом России с результатом 7,62 сек. Официальная статистика помнит его результат 10 лет назад — 7:79. В этом году Константину исполняется 30 лет, а он превосходит себя 10-летней давности в барьерном спринте на 17 сотых и в очередной уже раз берет себе золото чемпионата России. «Псковская правда» связалась с заслуженным атлетом, чтобы поздравить с очередной победой и узнать как дела.

— Пять золотых стартов подряд позади, где ты сейчас, чем занимаешься, какие спортивные планы на сезон?

— Я сейчас нахожусь дома, в Москве, отдыхаю. Надеюсь еще на допуск на чемпионат Европы (федерация все еще под санкциями), но, скорее всего, не успею, к сожалению. Очень жду, что летом смогу уже выступать на международных стартах.

— Когда последний раз был в Пскове? Выполняешь ли тут во время пребывания какой-то тренировочный план?

— В Пскове уже давно не был, все времени нет заехать — таков график спортсмена. Но, думаю, в скором времени обязательно приеду в гости к родным и друзьям. В основном приезжаю сюда отдыхать, тренируюсь в Пскове по минимуму: легкие разминки и общефизическая подготовка. Обычно происходило это на стадионе «Машиностроитель», наде­юсь, потренируюсь на нем вновь.

— Скучаешь по Пскову?

— В первую очередь скучаю по дедушке с бабушкой, всегда рад их видеть! Ну и по родному городу тоже скучаю. Как-никак 14 лет прожил там. Но время идет, и много мест сильно изменилось, и воспоминания уже не те.

Константин Шабанов уже давно не живет в Пскове, но на манеже продолжает отстаивать честь региона-60.
Фото из личного архива Константина Шабанова
— За псковской легкоатлетической школой следишь?

— Да, интересуюсь. Знаю не понаслышке о наших псковских прыгунах — братьях Караваевых. Со страшим — Женьком — общаемся, дружим в Москве. Теперь «в длине» в отечественной легкой атлетике бренд — братья Караваевы, а в спринте — братья Шабановы. Смотрю, подрастает и новая смена. Жалко, конечно, что для псковской легкой атлетики ничего из обещанного в разное время так и не сделали. Без достойного манежа сложно серьезно говорить о развитии направления.

— Как у вас в семье разделена ответственность? Кто кого тренирует, кто дает советы, как проходят обсуждения? Как Филипп — ему непросто, наверное, быть позади брата?

— Вообще всегда работу дает отец, он у нас — тренер, главный. А так нам хорошо с братом: мы с Филом подсказываем на тренировках друг другу со стороны, что можем увидеть, по технике, по движению. Очень удобно в плане подготовки. А вообще Фил добавил в силе и в скорости, так что, думаю, очень скоро — может, и этим летом — покажет себя.

— 60 метров с барьерами — не олимпийский вид. Не думаешь ли до Токио попробовать себя в других видах программы?

— Да, 60 метров получается сегодня лучше, чем 110, в которых я выступал в Лондоне, но я стремлюсь улучшать свой бег постоянно. Где-то, конечно, совершаю ошибки, но учусь и исправляю их, и в этом у меня прогресс. Так что все может быть.

— Век легкоатлета не самый продолжительный — заглядываешь ли вперед? Видишь себя тренером, продолжателем традиций?

— Вперед не заглядываю, но, честно говоря, подумывал о тренерской деятельности, но больше как о хобби. Это было бы для начала серьезным вызовом — самому с нуля натренировать кого-нибудь. Думаю, что наша фамилия еще надолго в легкой атлетике.

— Спасибо и удачи тебе на высоких скоростях! 

КОНРЕТНО

Результаты Константина Шабанова в 2019 году на дистанции 60 м с барьерами:

Везде — золото.

Рождественские старты (Екатеринбург) — 7.74

Оренбургская миля (Оренбург) — 7.66

Русская зима (Москва) — 7.65

Чемпионат России (Москва) — 7.62

Мемориал Алексеева (Санкт-Петербург) — 7.67

Тем временем 16-летняя псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала второй на первенстве России до 23 лет в Санкт-Петербурге в прыжках в высоту.
Фото из личного архива спортсменки.
КСТАТИ

Наталья Спиридонова с результатом 190 см (личный рекорд) по дополнительным показателям уступила победительнице первенства — Татьяне Ермаченковой из Санкт-Петербурга.

Напомним, в этом сезоне Спиридонова стала победительницей первенства России до 18 лет в Волгограде, где ей покорилась высота в 188 см. Кроме того, она стала четвертой в первенстве России до 20 лет в Смоленске. Наталья Спиридонова является также действующей победительницей Летнего первенства страны с результатом 186 см.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
21 февраля 10:51

Упёрлись в потолок

Впервые за 10 лет псковская гимнастка-художница приняла участие в соревнованиях всероссийского уровня

Спорт / Визит
14 февраля 11:03

Шепелеада

День зимних видов спорта вновь прошел в Псковской области под протекцией олимпийского чемпиона Сергея Шепелева

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник
  • Псковские спасатели: На многих участках рек и озер региона наблюдаются промоины
  • Семейный спортивный фестиваль пройдёт в Пскове в ближайшую субботу
  • Полицейские развесили на ручках автомобилей листовки для псковских водителей
  • Розыгрыш мешка муки и шумные хороводы: Программа Масленицы в Изборском музее-заповеднике
  • Джейсон Стэйтем стал самым востребованным актером среди клиентов Tele2
  • Мошенница представилась сотрудницей банка и украла у великолучанина почти 7 тысяч рублей
  • В городе на Ловати 28 февраля заработает мобильная приёмная прокурора области
  • «Пару года» ищут в Псковской области
  • Жителя островской деревни Карпово подозревают в «пьяном» убийстве женщин
  • Запущен конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
  • Юный шахматист Наум Руденко впервые завоевал титул чемпиона Псковской области
  • Официальным «Днем флага и герба Псковской области» может стать 20 февраля
  • «Псков-747» проверился накануне рестарта сезона

    • 25 февраля

  • Псковские дзюдоисты привезли награды с первенства Северо-Западного Федерального округа
  • Более 300 заявок поступило на региональный кадровый конкурс «Лидер года»
  • Светлана Иванова: Планирую вязать одежду для домашних питомцев – собачек и кошек
  • Ольга Ильина: Связала новых ежиков, слоников, котиков и героев любимых мультфильмов
  • Виктор Лижечко: Для посетителей «ART-ели» приготовил поделки с росписью по декупажу
  • Юлия Полушкина: Для ярмарки «ART-ель» создаю весеннюю коллекцию бижутерии
  • В бесплатный автобусный тур по новостройкам приглашают всех желающих псковичей
  • Разыскивается житель Порхова, укравший у великолучанина контейнер с едой
  • Лия Карпович: Очень хочу освоить новые приёмы в скрапбукинге и декупаже
  • Разыскивается житель псковской деревни с большими оттопыренными ушами (ФОТО)
  • Более 70 мастеров из Псковской области станут участниками выставки «Масленичный сувенир»
  • Житель Красногородска пригрозил бывшей супруге ножом и пойдёт под суд

    • 24 февраля

  • Почти на 48 тысяч рублей купили псковичи «Добрых авосек»
  • Дорогу между Старым Изборском и Островом закрыли на 30 дней для большегрузов
  • Александр Братчиков пригрозил подрядчикам штрафом в 600 тысяч рублей за уборку города
  • В Троицком соборе Пскова стоят очереди к «Семистрельной» иконе Божией Матери
  • Загоревшуюся в Пскове квартиру тушил 21 пожарный

    • Новости

    Политика / Власть
    Алексей Кедров 26 февраля 09:45

    Программа на годы вперёд

    Как в Псковской области выполняют призывы из послания Владимира Путина (ИНФОГРАФИКА)

    Спорт / Соревнования
    29 января 15:26

    Что случилось в Нью-Йорке

    Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

    Спорт
    24 января 12:12

    Армения из центра обороны

    Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов