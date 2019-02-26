Молния-Шабанов

Псковский легкоатлет Константин Шабанов рвет всех на 60-метровке с барьерами. Если кто и может его догнать — так это брат Филипп. В феврале Константин стал чемпионом России с результатом 7,62 сек. Официальная статистика помнит его результат 10 лет назад — 7:79. В этом году Константину исполняется 30 лет, а он превосходит себя 10-летней давности в барьерном спринте на 17 сотых и в очередной уже раз берет себе золото чемпионата России. «Псковская правда» связалась с заслуженным атлетом, чтобы поздравить с очередной победой и узнать как дела.

— Пять золотых стартов подряд позади, где ты сейчас, чем занимаешься, какие спортивные планы на сезон?

— Я сейчас нахожусь дома, в Москве, отдыхаю. Надеюсь еще на допуск на чемпионат Европы (федерация все еще под санкциями), но, скорее всего, не успею, к сожалению. Очень жду, что летом смогу уже выступать на международных стартах.

— Когда последний раз был в Пскове? Выполняешь ли тут во время пребывания какой-то тренировочный план?

— В Пскове уже давно не был, все времени нет заехать — таков график спортсмена. Но, думаю, в скором времени обязательно приеду в гости к родным и друзьям. В основном приезжаю сюда отдыхать, тренируюсь в Пскове по минимуму: легкие разминки и общефизическая подготовка. Обычно происходило это на стадионе «Машиностроитель», наде­юсь, потренируюсь на нем вновь.

— Скучаешь по Пскову?

— В первую очередь скучаю по дедушке с бабушкой, всегда рад их видеть! Ну и по родному городу тоже скучаю. Как-никак 14 лет прожил там. Но время идет, и много мест сильно изменилось, и воспоминания уже не те.