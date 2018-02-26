Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане завершились 25 февраля. Игры, которые хотели у нас отнять, но не вышло. Пусть и всего дважды наши спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала, но зато там, где это было особенно важно для болельщиков, - в фигурном катании и хоккее. Псковичи, не чуждые ледовому спорту, поделились с «Псковской правдой» своими впечатлениями от побед.
Как и все россияне, испытал самые положительные впечатления от победы ребят. За одного из них – Саню Барабанова, с которым вместе играли, особенно рад. Молодец Саня! Молодцы парни! Все эти трудности совершенно не важны. И не зря мы слышали на арене гимн России поверх безликого олимпийского.
Леонид Автомов, нападающий хоккейного клуба «ВДВ-Купол», воспитанник системы СКА
Немцы оказали достойное сопротивление нашей команде: не уступали ни в катании, ни в борьбе. Они обыграли и шведов, и канадцев, что говорит о росте европейского хоккея. Но нашим повезло чуть больше - а везет сильнейшим, тем, кто не опускает руки и борется до последней секунды. Уверен, что после такой победы много-много мальчишек захотят заняться хоккеем, такие победы дают мощный толчок развитию спорта.
Владимир Шмелев, директор Ледового дворца, ветеран хоккея
Впечатления самые приятные. Это точно даст большой толчок детскому хоккею. В новой истории России победы, одержанные на чемпионатах мира, неизбежно приводили к всплеску развития хоккея и вниманию к нему со стороны общества и государства во всех городах страны. Здесь же речь идет о знаковой и важной победе на Олимпиаде – о настоящей мечте! А наша задача как тренеров – помогать ребятам реализовать свою мечту.
Дмитрий Пошелюк, детский тренер по хоккею
Мне очень понравилось соперничество Загитовой и Медведевой. Лично я болела за Загитову, но отрадно то, что обе оказались выше остальных. Конечно, я рада за парней-хоккеистов, но жду появления и надежных парней-фигуристов, и появление танцоров на льду. Обидно немножко было за то, что происходило перед Играми, но мы выстояли, пусть и без флага, но с гимном. В общем, думаю, что после такой Олимпиады фигурное катание и хоккей, да и все зимние виды спорта, получат новую подпитку из числа восхищенных победами и характером спортсменов ребят.
Ольга Цветкова, тренер по фигурному катанию, мастер спорта международного класса
Молодцы ребята, выступили классно. В какой-то момент всем показалось, что уже все, что мы пролетели. Но нам удался фантастический, красивейший камбэк. Это, наверное, самая значимая победа для нас в современной истории. Нам нечего было доказывать с политической точки зрения - надо было просто брать и выигрывать. И они выиграли!
Антон Семёнов, нападающий
хоккейного клуба «Автофаворит»
То, что испытали все мы, я сам, мои друзья, продолжает вызывать самый яркий отклик в наших сердцах. Победа великолепна по своей развязке и бесценна по значению для страны. Капризов, Гусев, Дацюк и все ребята - настоящие герои для всех нас. Финал смотрели семьями, вместе пели гимн России – спасибо хоккеистам за него. Да и всей нашей команде спасибо: спортсмены во многих дисциплинах, являвшиеся, по сути, ближайшим резервом, показали весьма достойные результаты, что говорит о системной работе по подготовке спортсменов в России.
Андрей Сидоров, руководитель
Центра спортивной подготовки Псковской области, нападающий хоккейного клуба «Барсы»