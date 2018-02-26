Мне очень понравилось соперничество Загитовой и Медведевой. Лично я болела за Загитову, но отрадно то, что обе оказались выше остальных. Конечно, я рада за парней-хоккеистов, но жду появления и надежных парней-фигуристов, и появление танцоров на льду. Обидно немножко было за то, что происходило перед Играми, но мы выстояли, пусть и без флага, но с гимном. В общем, думаю, что после такой Олимпиады фигурное катание и хоккей, да и все зимние виды спорта, получат новую подпитку из числа восхищенных победами и характером спортсменов ребят.