Спортивные хэштеги

Тяжело объять необъятное. Особенно в спорте. Вот как оценить успешность прошедшего года для спорта? Победами ли? Вроде бы когда речь идет о драгоценных металлах а именно о золоте — на счету каждый грамм. А вот со спортивным золотом все по-другому. Золотыми медалями называют первые места даже на веселых стартах в детском саду. Так что в граммаже псковский спорт в 2017 году, при любом исчислении, завоевал пуды золота. И гораздо больше, чем в прошлом году, ведь с каждым годом количество стартов — и внутренних и выездных — увеличивается, растет и количество спортсменов, и категорий, и видов. Так что золотом псковский спорт не измерить.
Не измерить успехи и деньгами. О чем часто говорит председатель госкомитета по физкультуре и спорту Иван Штылин. Деньги ведь тоже, считай, золото. Денег на все не хватает. Одним не хватает на новый объект стоимостью несколько десятков миллионов рублей, другим не хватает на спортивные расходные материалы стоимостью два рубля за штуку. Подобные казусы вообще можно перечислять бесконечно. Не зря же даже президент попросил в своем послании в 2017 году навести порядок с системой финансирования детского и юношеского спорта. И начались реорганизации слагаемых.
Есть еще околоспортивные рейтинги, где Псковская область вряд ли когда-нибудь займет первые места, есть еще всероссийские голосования, где занять первое место можно, но чем это поможет спорту? Так чем же лучше всего оценить ушедший год со спортивной точки зрения?!
Спортивный обозреватель «Псковской правды» попробовал сделать немного необычными итоги, включив в них, казалось бы, не самые популярные факты, но крайне тенденциозные. Те, что еще не раз окажут влияние на общий ход псковской, а может, и не только, истории.
Правильные сигналы не устают посылать представители политического истеблишмента региона и друг другу, и псковичам. Так новый вице-губернатор Николай Цветков остается ярым поклонником футбола. То же самое можно сказать и о Иване Штылине. В городской власти областного центра тоже в моде спорт — зашагал в ежедневном ритме (в 6:30 утра!) Иван Цецерский, а сити-менеджером стал мастер спорта по биатлону, выпускник спортивного вуза Александр Братчиков. Разве плохая политэлита?
Известно, что врио губернатора Михаил Ведерников увлекается пулевой стрельбой и баскетболом. Также врио показал себя внимательным к спортивным делам и персонам – это он поддержал инициативу проведения общегородской пробежки с олмпийской чемпионкой Натальей Антюх и устроил визит тайбоксера Артема Левина в Псков, да и один из первых публичных выходов Ведерникова пришелся на Бал чемпионов, где собрались лучшие спортсмены области.
С каждым годом все масштабнее и эффективнее Псков использует соседство с Беларусью. Спортивный туризм в обе стороны на низовом уровне (детских и любительских турниров) растет с каждым годом. Более того, Псков, похоже, продолжит принимать спартакиады союзного государства, о положительном опыте проведения которых на совместном заседании Минспорта докладывал Штылин. Если для Беларуси Псков — это форторчка в Россию (окно все-таки Смоленск), то для нас РБ — это окно в Европу.
Приезд титулованной бегуньи Натальи Антюх стал одним из самых ярких событий спортивного года.
Фото Андрея Степанова
Пскову по объективным причинам тяжело содержать и удерживать сборников, приписанных к городу. Нет достаточного финансирования, нет достаточных ресурсов, не хватает конкуренции. Из лучших патриотических побуждений по отношению к Псковщине не все спортсмены высшего спортивного мастерства отказываются от «приписки к порту Псков». Однако кроме традиционного спорта есть еще и параспорт — спорт людей с инвалидностью. И вот тут псковские спортивные функционеры смекнули, что наша область в состоянии поставлять спортсменов — победителей мировых стартов. Иван Макаров, Александра Васильева, Вадим Морозов — это только начало списка спорт-
сменов, которые привезли в этом году в Псковскую область медали, в том числе соответствующие олимпийским. В одном из интервью в этом году руководитель социального управления администрации области Армен Мнацаканян вбросил идею о создании тренировочной базы для параспортсменов. Может быть, это хорошая точка роста сегодня для нас?
Не впервые в истории псковского спорта в этом году мальчишки из футбольной школы «Стрела» выиграли на всероссийском «Кожаном мяче». Однако впервые в этом году на железнодорожном вокзале Пскова была организована торжественная встреча победителей с поезда. Возвращающиеся из Волгограда ребята с кубком старейшего детского турнира были крайне удивлены, что их встречают первые лица города, областного спорта и футбольной федерации, музыка и телекамеры. Это ли не говорит о смене отношения к спорту? Кстати, ребята, если что, выиграли не только кубок, но и первыми попали в Лужники на финал чемпионата мира по футболу. Правда, пока в качестве болбоев – мальчиков, подающих мячи. Надежды, которые они подают, вселяют уверенность, что подросшими эти ребята смогут стать полноценными участниками Мундиаля.
Множество новых объектов для занятий спортом: единоборствами, гонками, плаванием, футболом и т. д. и т. п. — продолжают появляться в регионе. Там, где раньше спортсмены и тренеры просто ждали у моря погоды, самые предприимчивые берут инициативу в свои руки и открывают коммерчески успешные бизнесы – кто-то просто арендует эти объекты, кто-то тренирует, но главное, что эти предложения рождены спросом. И тенденция продолжается. Вот уже в этом году открыли отличный зал для единоборств. Срок окупаемости — год, франшиза питерская, занимающихся еще до официального открытия — достаточно.