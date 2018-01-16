Спортивные хэштеги

Тяжело объять необъятное. Особенно в спорте. Вот как оценить успешность прошедшего года для спорта? Победами ли? Вроде бы когда речь идет о драгоценных металлах а именно о золоте — на счету каждый грамм. А вот со спортивным золотом все по-другому. Золотыми медалями называют первые места даже на веселых стартах в детском саду. Так что в граммаже псковский спорт в 2017 году, при любом исчислении, завоевал пуды золота. И гораздо больше, чем в прошлом году, ведь с каждым годом количество стартов — и внутренних и выездных — увеличивается, растет и количество спортсменов, и категорий, и видов. Так что золотом псковский спорт не измерить.

Не измерить успехи и деньгами. О чем часто говорит председатель госкомитета по физкультуре и спорту Иван Штылин. Деньги ведь тоже, считай, золото. Денег на все не хватает. Одним не хватает на новый объект стоимостью несколько десятков миллионов рублей, другим не хватает на спортивные расходные материалы стоимостью два рубля за штуку. Подобные казусы вообще можно перечислять бесконечно. Не зря же даже президент попросил в своем послании в 2017 году навести порядок с системой финансирования детского и юношеского спорта. И начались реорганизации слагаемых.

Есть еще околоспортивные рейтинги, где Псковская область вряд ли когда-нибудь займет первые места, есть еще всероссийские голосования, где занять первое место можно, но чем это поможет спорту? Так чем же лучше всего оценить ушедший год со спортивной точки зрения?!

Спортивный обозреватель «Псковской правды» попробовал сделать немного необычными итоги, включив в них, казалось бы, не самые популярные факты, но крайне тенденциозные. Те, что еще не раз окажут влияние на общий ход псковской, а может, и не только, истории.