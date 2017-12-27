В ноябре Вадим получил благодарность администрации области из рук врио губернатора в номинации «Сильные духом» на Балу чемпионов за достижения 2016 спортивного года. Сегодня он в Пскове, на гребном тренажере, в тренажерном зале, в бассейне делает все, чтобы завоевать лицензию следующей Паралимпиады. «Псковской правде» гребец рассказал о последних спортивных успехах, доступной среде Пскова и показал свою новую лодку.

— Недавно ты сменил тренера — бронзового призера Олимпиады Сергея Матвеева на молодого Алексея Простака. В чем задумка?

— Попробовать перезагрузить весь тренировочный процесс. Алексей Александрович — молод. Склонен к экспериментам, к новым подходам. А мне уже хватит ездить на багаже одного человека, можно и самому попробовать сыскать свой путь. Кроме того, Алексей Александрович как тренер ведет мои спортивные дела и тренировочный процесс. И делает это под стать моему прошлому наставнику — всегда четко и понятно.

— Лодку, которую купил для вас Центр спортивной подготовки Псковской области, привезли в Псков? Откуда она?

— Это лодка-одиночка для адаптивной академической гребли от производителя «Filippi Lido S.r.l» из Италии. Купили в рамках областной программы по развитию физкультуры и спорта. Наконец-то она пришла. Теперь жду не дождусь нового открытого сезона, чтобы опробовать ее в деле. Но уверен, мы с ней сживемся.

Прибытие новой итальянской лодки в Псков — стимул выкладываться на все 100 %, не дожидаясь сезона на открытой воде.