В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

Хозяевами льда выступят хоккеисты «Торнадо» - впервые это будет не детская команда, а сборная выпускников секции хоккея Ледового дворца, функционирующей с момента открытия. В турнире также примут участие две питерские команды – «Ленпроект» и сборная СПБХЛ, и «Славия» из Великого Новгорода.

«С 2012 года в Ледовом дворце обучают игре в хоккей, сегодня мы уже принимаем в секцию ребят, которые родились после открытия дворца, - говорит директор Ледового дворца Владимир Шмелев. - Всего на сегодняшний день хоккеем занимаются 180 ребят, и это здорово, что теперь у них будет возможность продолжать развитие после окончания подготовки у нас».

Главный тренер сборной «Торнадо» Леонид Автомов рассказал о подготовке к первому турниру:

«Мы проводили тренировки по несколько раз в неделю сборной группой хоккеистов - вместе со старшими ребятами тренировались и юноши от 14 лет. Надеемся, что эта команда станет базовой для формирования в Пскове первой профессиональной хоккейной команды».

Председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников пообещал, что турнир будет зрелищным и боевым, а также попросил болельщиков поддержать псковскую дружину.