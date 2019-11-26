В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

К всероссийскому Дню хоккея 1 декабря в Пскове пройдет турнир на Кубок губернатора, сообщил «Псковской правде» Игорь Бортников, председатель областной федерации хоккея.
Хозяевами льда выступят хоккеисты «Торнадо» - впервые это будет не детская команда, а сборная выпускников секции хоккея Ледового дворца, функционирующей с момента открытия. В турнире также примут участие две питерские команды – «Ленпроект» и сборная СПБХЛ, и «Славия» из Великого Новгорода.
«С 2012 года в Ледовом дворце обучают игре в хоккей, сегодня мы уже принимаем в секцию ребят, которые родились после открытия дворца, - говорит директор Ледового дворца Владимир Шмелев. - Всего на сегодняшний день хоккеем занимаются 180 ребят, и это здорово, что теперь у них будет возможность продолжать развитие после окончания подготовки у нас».
Главный тренер сборной «Торнадо» Леонид Автомов рассказал о подготовке к первому турниру:
«Мы проводили тренировки по несколько раз в неделю сборной группой хоккеистов - вместе со старшими ребятами тренировались и юноши от 14 лет. Надеемся, что эта команда станет базовой для формирования в Пскове первой профессиональной хоккейной команды».
Председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников пообещал, что турнир будет зрелищным и боевым, а также попросил болельщиков поддержать псковскую дружину.
РАСПИСАНИЕ
29 ноября, пятница
18:00. «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород
30 ноября, суббота
18:00. «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков
20:15. «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород
1 декабря, воскресенье
13:00. «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург
15:15. «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»
17:15. Награждение
Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.
«Соревнованию присвоен статус Кубка губернатора, оно пройдет с 28 ноября по 1 декабря впритирку по расписанию на одном льду с серьезным межрегиональным турниром по фигурному катанию в Пскове, поэтому зрителям должно быть очень интересно, - считает Бортников. - Матчи будут полными - двухчасовыми, с силовой борьбой, по профессиональным правилам. Турнир будет играться в один круг, причем первый матч между питерскими командами будет сыгран в Санкт-Петербурге, а решающие встречи пройдут как раз в воскресенье в Пскове в День хоккея».
Ранее председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин сообщил о намерении создать в регионе спортшколу олимпийского резерва по хоккею, а также рассказал о том, что в рамках проекта «Спорт - Норма жизни» (нацпроект «Демография») регион в будущем году получит серьезное финансирование на укрепление материально-технической базы школы хоккея.