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Спорт / Соревнования

В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

На лёд впервые выйдет взрослый состав «Торнадо»

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Арслан Байрамов
26 ноября 2019 года, 11:35
Фото: Дарья Хваткова
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К всероссийскому Дню хоккея 1 декабря в Пскове пройдет турнир на Кубок губернатора, сообщил «Псковской правде» Игорь Бортников, председатель областной федерации хоккея.

Хозяевами льда выступят хоккеисты «Торнадо» - впервые это будет не детская команда, а сборная выпускников секции хоккея Ледового дворца, функционирующей с момента открытия. В турнире также примут участие две питерские команды – «Ленпроект» и сборная СПБХЛ, и «Славия» из Великого Новгорода.

В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

«С 2012 года в Ледовом дворце обучают игре в хоккей, сегодня мы уже принимаем в секцию ребят, которые родились после открытия дворца, - говорит директор Ледового дворца Владимир Шмелев. - Всего на сегодняшний день хоккеем занимаются 180 ребят, и это здорово, что теперь у них будет возможность продолжать развитие после окончания подготовки у нас».

Главный тренер сборной «Торнадо» Леонид Автомов рассказал о подготовке к первому турниру:

«Мы проводили тренировки по несколько раз в неделю сборной группой хоккеистов - вместе со старшими ребятами тренировались и юноши от 14 лет. Надеемся, что эта команда станет базовой для формирования в Пскове первой профессиональной хоккейной команды».

Председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников пообещал, что турнир будет зрелищным и боевым, а также попросил болельщиков поддержать псковскую дружину.

РАСПИСАНИЕ

29 ноября, пятница

18:00. «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород

30 ноября, суббота

18:00. «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков

20:15. «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород

1 декабря, воскресенье

13:00. «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург

15:15. «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»

17:15. Награждение

Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.

«Соревнованию присвоен статус Кубка губернатора, оно пройдет с 28 ноября по 1 декабря впритирку по расписанию на одном льду с серьезным межрегиональным турниром по фигурному катанию в Пскове, поэтому зрителям должно быть очень интересно, - считает Бортников. - Матчи будут полными - двухчасовыми, с силовой борьбой, по профессиональным правилам. Турнир будет играться в один круг, причем первый матч между питерскими командами будет сыгран в Санкт-Петербурге, а решающие встречи пройдут как раз в воскресенье в Пскове в День хоккея».

Ранее председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин сообщил о намерении создать в регионе спортшколу олимпийского резерва по хоккею, а также рассказал о том, что в рамках проекта «Спорт - Норма жизни» (нацпроект «Демография») регион в будущем году получит серьезное финансирование на укрепление материально-технической базы школы хоккея.

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